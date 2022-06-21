Что Анна Кошмал говорила в адрес Федора Добронравова до ссоры со звездами «Сватов»

Анна Кошмал оказалась в центре внимания из-за своих слов в адрес звезд телехита «Сваты». Еще совсем недавно актриса с глубоким пиететом отзывалась о коллегах, однако позже сменила риторику. Причина — события на Украине. Звезда дала понять, что не собирается поддерживать связь с другими актерами «Сватов», можно сказать, рассорившись с коллективом.

А ведь совсем недавно Кошмал, которая сыграла экранную внучку Федора Добронравова и Татьяны Кравченко, с теплотой отзывалась о звездном составе «Сватов», утверждая, что ей посчастливилось попасть в один из самых популярных проектов, который стал к тому же народным.

Говоря о том, как прошел кастинг на роль Жени Ковалевой, Анна не могла не сказать, что вообще сомневалась в том, что ее возьмут в сериал. По той причине, что у актрисы почти не было опыта. Однако именно это сыграло ей на руку. Дело в том, что продюсеры искали девушку, которая бы не училась актерскому мастерству.