Что Анна Кошмал говорила в адрес Федора Добронравова до ссоры со звездами «Сватов»

Анна Кошмал оказалась в центре внимания из-за своих слов в адрес звезд телехита «Сваты». Еще совсем недавно актриса с глубоким пиететом отзывалась о коллегах, однако позже сменила риторику. Причина — события на Украине. Звезда дала понять, что не собирается поддерживать связь с другими актерами «Сватов», можно сказать, рассорившись с коллективом.
А ведь совсем недавно Кошмал, которая сыграла экранную внучку Федора Добронравова и Татьяны Кравченко, с теплотой отзывалась о звездном составе «Сватов», утверждая, что ей посчастливилось попасть в один из самых популярных проектов, который стал к тому же народным.
Говоря о том, как прошел кастинг на роль Жени Ковалевой, Анна не могла не сказать, что вообще сомневалась в том, что ее возьмут в сериал. По той причине, что у актрисы почти не было опыта. Однако именно это сыграло ей на руку. Дело в том, что продюсеры искали девушку, которая бы не училась актерскому мастерству.
Анна Кошмал считала, что не сможет попасть в сериал «Сваты». Фото: личный архив
Узнав, что она успешно прошла кастинг, Анна сразу же позвонила отцу, сообщив ему это радостное известие. При этом папа актрисы, который был давним поклонником сериала «Сваты», не смог поверить, что его дочка будет сниматься в этом проекте. Конечно, своей Анечкой он был очень горд.
На съемочной площадке Анна Кошмал сразу же привязалась к своему экранному деду Федору Добронравову. Если поначалу девушка стеснялась, чувствовала себя скованно и неуверенно, то потом быстро освоилась. И все благодаря тому, что Добронравов всячески опекал свою «внучку», делясь секретами актерского мастерства.
Со временем Анна перестала тушеваться на площадке, стала более уверенной, спокойной. И если первый съемочный день стал для нее «каторгой», как говорила сама актриса, то потом она влилась в дружный коллектив.
Вот что совсем недавно Анна Кошмал говорила о своем экранном дедушке Федоре Добронравове. Тогда поклонники и представить не могли, что актриса перестанет общаться с коллективом.
«Родного заботливого дедушки у меня никогда не было, так что Вселенная подарила мне деда Федю! Люблю, очень! Буду сильно скучать!» — писала Кошмал, говоря о своей привязанности к Федору Добронравову.