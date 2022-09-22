«Чернобровая, смугленькая, с миндалевидными глазками»: Лютаева впервые вывела в свет тайную дочку Дитковските

Агния Дитковските скрывает своих детей от публики. Зато мама актрисы, Татьяна Лютаева, придумала случай, чтобы показать любимую внучку поклонникам. Вместе с тайной дочкой Дитковските звезда советского кино пришла на премьеру фильма «Красная Шапочка» в кинотеатр «Октябрь».

На красной дорожке Татьяна Лютаева позировала с пятилетней внучкой Никой. Дочка Агнии Дитковските вмиг влюбила в себя поклонников.

Малышка просто очаровательна: у нее смуглый оттенок кожи, миндалевидные глазки с пушистыми ресничками, задорная улыбка. Ника обещает стать первой красавицей.

На премьере фильма «Красная Шапочка» внучка Татьяны Лютаевой ни на шаг не отходила от своей бабушки. А вот мама девочки — Агния Дитковските — светское мероприятие пропустила.

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Кстати, появление на премьерном показе фильма стало для внучки Татьяны Лютаевой дебютным. Она впервые оказалась на таком мероприятии, где было много звезд. Примечательно, что Агния Дитковските до сих пор предпочитала скрывать ребенка, сохраняя в тайне ее рождение.