«Чернобровая, смугленькая, с миндалевидными глазками»: Лютаева впервые вывела в свет тайную дочку Дитковските

Агния Дитковските скрывает своих детей от публики. Зато мама актрисы, Татьяна Лютаева, придумала случай, чтобы показать любимую внучку поклонникам. Вместе с тайной дочкой Дитковските звезда советского кино пришла на премьеру фильма «Красная Шапочка» в кинотеатр «Октябрь».
На красной дорожке Татьяна Лютаева позировала с пятилетней внучкой Никой. Дочка Агнии Дитковските вмиг влюбила в себя поклонников.
Малышка просто очаровательна: у нее смуглый оттенок кожи, миндалевидные глазки с пушистыми ресничками, задорная улыбка. Ника обещает стать первой красавицей.
На премьере фильма «Красная Шапочка» внучка Татьяны Лютаевой ни на шаг не отходила от своей бабушки. А вот мама девочки — Агния Дитковските — светское мероприятие пропустила.
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Кстати, появление на премьерном показе фильма стало для внучки Татьяны Лютаевой дебютным. Она впервые оказалась на таком мероприятии, где было много звезд. Примечательно, что Агния Дитковските до сих пор предпочитала скрывать ребенка, сохраняя в тайне ее рождение.
Татьяна Лютаева с внучкой Никой. Фото: Иван Макеев / КП
«Славная малышка у Агнии», «Ну прям восточная принцесса», «От кого родила-то? Почему такой секрет??», «Она и сына от Чадова не особо кому показывает», «Ну хоть с бабушкой вышла в свет», «Чернобровая, смугленькая, с миндалевидными глазками», «Кокетка растет», «Лапулечка», — написали фолловеры.
У Агнии Дитковските — трое детей. Помимо пятилетней дочки Ники, у актрисы из фильма «Жара» есть восьмилетний сын Федор от Алексея Чадова. Также она поделилась, что родила еще одного ребенка, которому исполнится годик.
По материалам kp.ru.