Бывший помощник Константина Меладзе высказался о разводе композитора с Верой Брежневой

СМИ вновь запестрели новостями о возможном разводе певицы Веры Брежневой и композитора, продюсера Константина Меладзе. О разрыве звездных супругов в своем блоге сообщила украинская журналистка Алена Жужа.
В прессу также просочилась информация, что Меладзе перевез бывшую жену Яну Сумм с детьми в Италию, и теперь они живут все вместе. Якобы такой поступок продюсера мог внести разлад в отношения между Верой и Константином. Однако Яна Сумм опровергла эти слухи.
«В Италии у Кости гостила наша младшая дочь, и я приезжала, только чтобы забрать Лиечку. Виделись мы буквально 15 минут в аэропорту - Костя был один, без Веры, - рассказала Яна в интервью «Комсомольской правде». - Знаете, я не лезу в чужую личную жизнь и даже с детьми это не обсуждаю. Я не знаю, как там у них было раньше, как стало сейчас. Но по моим наблюдениям, все у них в семье в порядке».
Вера Брежнева. Фото: Global Look Press
Меж тем сами супруги хранят молчание, но явных доказательств их развода пока нет. Так, например, Константин Меладзе и Вера Брежнева по-прежнему подписаны друг на друга в соцсетях, а все их совместные фотографии на месте.
За комментариями Teleprogramma.pro обратилась к бывшему помощнику Константина Меладзе Александру Пухову.
«Вы не первые звоните. Мне кажется, что это фейк, фейковая история. Но я с Костей уже не общался два месяца, не могу ничего сказать», - отметил Александр.
Возможно, новость о разводе была стратегическим пиар-ходом. О таком варианте развития событий мы спросили PR-технолога Вадима Горожанкина.
«Сначала нужно обратить внимание на то, откуда эта информация попала в широкие массы. В нынешние времена, когда все так нестабильно, не найдешь никаких истоков, - поясняет Вадим. - Если бы сама Вера Брежнева сообщила бы об этом в своем аккаунте, тогда были бы основания верить этой новости. А так, все это похоже на очередные слухи».
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Константин Меладзе. Фото: Global Look Press
- Недавно Константин Меладзе запустил в России свой авторский продюсерский курс, а Вера Брежнева тем временем помогает украинским беженцам. Возможно, между ними существуют разногласия на политической почве, и такие новости тоже стали основанием для слухов?
- Вы знаете, я думаю, что для Константина Меладзе запуск этих курсов не такие уж и большие деньги. Сейчас у него другие интересы.
- А подобные пиар-компании вообще в стиле Константина Меладзе?
- Я так понимаю, что он еще не выработал какое-то свое окончательное решение, потому что о нем ходит много различных слухов. Наверное, Константина хотят поместить в когорту Максима Галкина. Но сам он пока не сделал никакого публичного заявления по этому поводу.
Напомним, в конце февраля стало известно, что Вера Брежнева и Константин Меладзе перебрались в Италию. СМИ писали, что у Веры имеется элитная недвижимость в курортном городе Форте-деи-Марми. Также сообщалось, что певица занялась волонтерской деятельностью и помогает украинским беженцам в Польше.