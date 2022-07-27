Бывший помощник Константина Меладзе высказался о разводе композитора с Верой Брежневой

Меж тем сами супруги хранят молчание, но явных доказательств их развода пока нет. Так, например, Константин Меладзе и Вера Брежнева по-прежнему подписаны друг на друга в соцсетях, а все их совместные фотографии на месте.

За комментариями Teleprogramma.pro обратилась к бывшему помощнику Константина Меладзе Александру Пухову.

«Вы не первые звоните. Мне кажется, что это фейк, фейковая история. Но я с Костей уже не общался два месяца, не могу ничего сказать», - отметил Александр.

Возможно, новость о разводе была стратегическим пиар-ходом. О таком варианте развития событий мы спросили PR-технолога Вадима Горожанкина.

«Сначала нужно обратить внимание на то, откуда эта информация попала в широкие массы. В нынешние времена, когда все так нестабильно, не найдешь никаких истоков, - поясняет Вадим. - Если бы сама Вера Брежнева сообщила бы об этом в своем аккаунте, тогда были бы основания верить этой новости. А так, все это похоже на очередные слухи».

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