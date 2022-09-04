Было – стало: в каких красавиц превратились дочери Стриженовой, Волочковой, Климовой и Малинина

Эти девушки – настоящая гордость своих мам и пап. Звездные родители никогда не скрывали дочерей от поклонников.
Так что, теперь у нас есть возможность сравнить детские фотографии с нынешними и посмотреть, в каких красавиц превратились дочери Екатерины Стриженовой, Анастасии Волочковой и других знаменитостей.
Дочь Анастасии Волочковой Ариадна
Единственной дочери балерины Анастасии Волочковой Ариадне в сентябре исполнится семнадцать лет. Девочка появилась на свет в гражданском браке Анастасии Волочковой с бизнесменом и преподавателем Игорем Вдовиным. Когда Ариадне не было и двух лет, ее родители расстались.
Анастасия Волочкова с мамой и маленькой дочкой Ариадной. Фото: Global Look Press
Сначала девочка жила с мамой Анастасией Волочковой, но в последние несколько лет Ариадна предпочитает жить с папой и мачехой, телеведущей Еленой Николаевой. Однако она часто бывает в гостях в особняке Анастасии Волочковой. Балерина любит принимать дочку в своем доме и часто признается ей в любви.
Анастасия Волочкова с повзрослевшей дочерью. Фото: соцсети
С детства Ариадна, которую Волочкова ласково зовет Аришей, была хорошенькой девочкой и обещала стать красавицей. Со временем Ариадна стала внешне больше похожа на свою звездную маму.
Дочь Екатерины Климовой Елизавета
Старшая дочка актрисы Екатерины Климовой Елизавета – студентка МГУ, ей 20 лет. Лиза родилась в первом браке Екатерины Климовой с ювелиром Ильей Хорошиловым.
Екатерина Климова с дочкой Лизой Хорошиловой в детстве. Фото: соцсети
Елизавета явно унаследовала красоту своей мамы. Копиями Климову и ее наследницу назвать трудно, но очевидно, что прекрасные черты лица известной актрисы во внешности Лизы все же прослеживаются.
Сейчас дочь Екатерины Климовой Елизавета выглядит так. Фото: соцсети
Елизавета Хорошилова знает, как она хороша, и довольно часто в микроблоге демонстрирует свои снимки в купальниках.
Дочь Екатерины Стриженовой Александра
Младшая дочь известной телеведущей и актрисы Екатерины Стриженовой и ее мужа, режиссера Александра Стриженова Александра – умница и красавица. К своему 21-му году девушка имеет красный диплом МГУ, в ее активе роли в кино и работа моделью и даже телеведущей.
Екатерина и Александр Стриженовы с маленькой дочкой Сашей. Фото: соцсети
«Прекрасные 4 года жизни увенчались красным дипломом Московского Государственного Университета. Нужно собрать мысли в кучу, чтобы описать свои эмоции. Пока что просто скажу одно: это большое счастье», - делилась Александра Стриженова после вручения диплома.
Очевидно, что Саша Стриженова унаследовала внешность своей красавицы-мамы. Из хорошенькой девочки она превратилась в эффектную девушку, которой есть что показать.
Екатерина и Александр Стриженовы с дочкой Сашей - выпускницей МГУ. Фото: соцсети
Александра Стриженова обожает публиковать в микроблоге свои провокационные снимки, вызывая восторг у публики.
Дочь Александра Малинина Устинья
Дочери известного певца Александра Малинина и его жены Эммы Устинье в ноябре исполнится 22 года. Девушка унаследовала вокальные таланты своего именитого отца. Устинья с четырех лет занимается музыкой, в 16 записала свой первый альбом, для которого сама сочинила и мелодию, и тексты.
Александр и Эмма Малинины с детьми. Устинья на руках у старшего брата Никиты (на фото справа). Фото: соцсети
Сейчас Устинья Малинина является студенткой престижной лондонской консерватории Royal College of Music.
Так дочь Александра Малинина Устинья выглядит сейчас. Фото: соцсети
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Для всех очевидно, что Устинья Малинина – папина дочка. Внешне девушка очень похожа на своего отца Александра Малинина. Поклонники неизменно восторгаются красотой и вокальным даром Устиньи.