Было – стало: в каких красавиц превратились дочери Стриженовой, Волочковой, Климовой и Малинина

Эти девушки – настоящая гордость своих мам и пап. Звездные родители никогда не скрывали дочерей от поклонников.

Так что, теперь у нас есть возможность сравнить детские фотографии с нынешними и посмотреть, в каких красавиц превратились дочери Екатерины Стриженовой, Анастасии Волочковой и других знаменитостей.

Дочь Анастасии Волочковой Ариадна

Единственной дочери балерины Анастасии Волочковой Ариадне в сентябре исполнится семнадцать лет. Девочка появилась на свет в гражданском браке Анастасии Волочковой с бизнесменом и преподавателем Игорем Вдовиным. Когда Ариадне не было и двух лет, ее родители расстались.