Было — стало: как 68-летняя Лайма Вайкуле выглядела в молодости и какой стала годы спустя

Лайма Вайкуле в юности не могла похвастаться оттенком волос, как у голливудской дивы Мерилин Монро. На заре своей певческой карьеры артистка и вовсе была брюнеткой. Однако потом полностью сменила имидж, осветлив волосы и это, бесспорно, пошло Лайме Вайкуле только на пользу.

Певица всегда пользовалась большой популярностью сначала в СССР, а потом и в России. Гастроли, концерты, съемки и интервью — живя в Латвии, поп-дива часто наведывалась в Москву и другие города, выступая на главных площадках страны и принимая участие в фестивалях. В России Лайма Станиславовна была едва ли не звездой первой величины. Уступала она разве что своей близкой подруге Алле Пугачевой.

Кстати, наведываясь с концертами, певица часто гостила у Примадонны. Та всегда хлебосольно встречает гостей.

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На старых фото Лайму Вайкуле практически не узнать. Совершенно другое лицо, улыбка, взгляд. Метаморфозы произошедшие с артисткой с возрастом заметны всем — она стала платиновой блондинкой с белоснежной улыбкой. Визитная карточка Лаймы — ее безукоризненный стиль, гламурный шик и элегантность.