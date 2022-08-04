Было — стало: как 68-летняя Лайма Вайкуле выглядела в молодости и какой стала годы спустя

Лайма Вайкуле в юности не могла похвастаться оттенком волос, как у голливудской дивы Мерилин Монро. На заре своей певческой карьеры артистка и вовсе была брюнеткой. Однако потом полностью сменила имидж, осветлив волосы и это, бесспорно, пошло Лайме Вайкуле только на пользу.
Певица всегда пользовалась большой популярностью сначала в СССР, а потом и в России. Гастроли, концерты, съемки и интервью — живя в Латвии, поп-дива часто наведывалась в Москву и другие города, выступая на главных площадках страны и принимая участие в фестивалях. В России Лайма Станиславовна была едва ли не звездой первой величины. Уступала она разве что своей близкой подруге Алле Пугачевой.
Кстати, наведываясь с концертами, певица часто гостила у Примадонны. Та всегда хлебосольно встречает гостей.
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На старых фото Лайму Вайкуле практически не узнать. Совершенно другое лицо, улыбка, взгляд. Метаморфозы произошедшие с артисткой с возрастом заметны всем — она стала платиновой блондинкой с белоснежной улыбкой. Визитная карточка Лаймы — ее безукоризненный стиль, гламурный шик и элегантность.
Лайма Вайкуле в молодости выглядела совсем по другому. Фото: Global Look Press
Лайма Вайкуле с возрастом приобрела светский лоск. Фото: личный архив
Кстати, в одном из интервью Лайма Вайкуле призналась, что привыкла питаться однообразно, в этом и есть секрет ее стройной фигуры.
«Еда должна быть простой и однообразной. Не люблю никакие соусы, никакие приправы. Главное — чтобы было топливо», — отметила Вайкуле.
При этом певица добавила, что очень любит сладкое. Однако старается следить за фигурой, поэтому не может позволить себе многое. Также Лайма уточнила, что ей нравится то мороженое, которое делают в Риге.
По материалам «Домашний очаг»