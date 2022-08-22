Была точной копией Хюррем! Как на самом деле выглядела любимая дочь султана Сулеймана — Михримах

Интересно, что в турецком сериале «Великолепный век» взрослую Михримах султан сыграла Пелин Карахан, которая была всего на год младше Мерьем Узерли, она воплотила на экране образ Хюррем султан. Однако такая незначительная разница в возрасте не помешала им правдоподобно изобразить мать и дочь.
Историки считают, что Михримах султан была очень похожа на свою властную Валиде. И не только внешне, но и по характеру. Что же касается описания султанши, то дочка падишаха, чье имя переводилось как «Встреча Солнца и Луны» или Луноликая, была небольшого роста, имела светлые вьющиеся волосы, большой нос и короткие ноги.
Михримах султан обладала острым пытливым умом, она была мудра, очень образована, и никогда не молчала, когда от нее требовался дерзкий ответ.
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С юных лет она понимала свою силу и власть. И хотя не претендовала на престол как ее братья-шехзаде, имела большое влияние на отца-повелителя. Султан Сулейман всегда прислушивался к дочери, которая так напоминала ему Хюррем.
От своего отца Михримах унаследовала голубые глаза. Если султаншу и нельзя было назвать классической красавицей, то можно было вполне считать как минимум миловидной.
Пелин Карахан в образе Михримах султан с Мерьем Узерли. Фото: кадр из сериала «Великолепный век»
Кстати, там где речь заходила о красоте, Хюррем султан уступала своей главной сопернице Махидевран султан. Черкешенка была так хороша, что затмевала собой всех остальных обитательниц гарема. А Роксолана, кстати, внешними данными похвастаться не могла. Фигура у нее была поплывшей, а черты лица словно размытыми. Султанша имела довольно крупный круглый нос. Однако сила характера, стойкость, острый ум Хюррем султан покорили султана Сулеймана. Ведь не зря он даровал ей свободу и даже провел обряд никаха.