«Будущее неизвестно»: метеоролог объяснил, что в атмосфере царит хаос

Лето 2022 года преподносит жителям Москвы сюрпризы за сюрпризами. Сначала москвичи ощутили на себе сильную жару, а 7 июля на столицу обрушился ливень, который во многих сводках назвали «залповым».

Мощный ливень сопровождался шквальным ветром, многие улицы оказались затопленными, аэропорты отменяли и задерживали рейсы. Поваленные деревья, вызванные молниями пожары, остановленное движение транспорта...

В воскресенье 10 июля погодные аномалии продолжились. Разразился сильный дождь с грозой и градом. СМИ сообщают о двух погибших в результате падения деревьев, еще 18 человек, в том числе трое детей, получили травмы. Москвичи обеспокоены: подобного не происходило довольно давно.

Мы решили узнать, к чему еще готовиться столичным жителям в ближайшее время, какие погодные катаклизмы стоит ждать от природы. С этими вопросами мы обратились к Леониду Старкову, ведущему метеорологу «Гисметео».

