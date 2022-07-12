«Будущее неизвестно»: метеоролог объяснил, что в атмосфере царит хаос

Лето 2022 года преподносит жителям Москвы сюрпризы за сюрпризами. Сначала москвичи ощутили на себе сильную жару, а 7 июля на столицу обрушился ливень, который во многих сводках назвали «залповым».
Мощный ливень сопровождался шквальным ветром, многие улицы оказались затопленными, аэропорты отменяли и задерживали рейсы. Поваленные деревья, вызванные молниями пожары, остановленное движение транспорта...
В воскресенье 10 июля погодные аномалии продолжились. Разразился сильный дождь с грозой и градом. СМИ сообщают о двух погибших в результате падения деревьев, еще 18 человек, в том числе трое детей, получили травмы. Москвичи обеспокоены: подобного не происходило довольно давно.
Мы решили узнать, к чему еще готовиться столичным жителям в ближайшее время, какие погодные катаклизмы стоит ждать от природы. С этими вопросами мы обратились к Леониду Старкову, ведущему метеорологу «Гисметео».
Жара в Москве. Фото: Global Look Press
– Надо ли москвичам опасаться во второй половине лета ураганов, шквалов, сильных гроз?
– Конечно, это возможно. Но точные даты вам никто не назовет. Это станет известно за 5-7 дней.
– А ожидается ли в Москве этим летом аномальная жара?
–- Аномальная жара? Ну, жара — это само по себе явление достаточно редкое. Под понятием «жара» подразумевается достаточно высокая температура: от +30 градусов и выше. В средних широтах такое бывает редко. А уж если говорить об «аномальной жаре» — это нужно, чтобы температура поднялась выше отметки +35 градусов. Таких значений в этом году в Москве не было, максимум — 32 градуса.
Погода в Москве. Фото: Global Look Press
– А почему мы не можем заранее предсказать какие-то природные катаклизмы, например, ураганный ветер, грозу, а только за 5-7 дней?
– Если бы это было известно заранее, мы бы составили метеорологический календарь на десятилетия вперед, где был бы расписан каждый день: здесь гроза, там град, тут заморозки, а там — снег.
Прогноз погоды — это научно обоснованное будущее состояние атмосферы. А такое состояние невозможно оценить достоверно раньше, чем за 5-7 дней. Любое будущее неизвестно. Но метеорологи научились заглядывать хотя бы на 5-7 дней. Вы же не знаете своего будущего, а чем атмосфера лучше? Там — хаос.
– На ближайшую неделю — какая погода ожидает москвичей?
– Жара и грозы в столице заканчиваются. Начиная со вторника, погода войдет в привычные московские рамки. Она будет устойчивой, с небольшими кратковременными дождями и нормальной для июля температурой: ночью — 12-15, днем — 23-25 градусов тепла.
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