«Бровь на глаз опустилась! Носогубки и заломы морщин»: единственная дочь Ирины Алферовой поразила лицом без макияжа

Ксения Алферова — единственная дочь первой красавицы СССР, звезды отечественного кино Ирины Алферовой. Маленькую Ксюшу народная артистка России воспитывала вместе с ныне покойным Александром Абдуловым, который приходился девочке отчимом. Однако к падчерице актер всегда относился как к родному ребенку.

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От своей красавицы мамы Ксения Алферова унаследовала не только прославленную фамилию и звездный статус, но и природную красоту. Жена Егора Бероева всегда отдавала предпочтение естественности. Поэтому актриса не стесняется показываться перед подписчиками в своем микроблоге с умытым лицом и без макияжа. А как сейчас выглядит Ксения Алферова. Интересно? Все подробности в материале сайта Teleprogramma.pro.