«Бровь на глаз опустилась! Носогубки и заломы морщин»: единственная дочь Ирины Алферовой поразила лицом без макияжа

Ксения Алферова — единственная дочь первой красавицы СССР, звезды отечественного кино Ирины Алферовой. Маленькую Ксюшу народная артистка России воспитывала вместе с ныне покойным Александром Абдуловым, который приходился девочке отчимом. Однако к падчерице актер всегда относился как к родному ребенку.
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От своей красавицы мамы Ксения Алферова унаследовала не только прославленную фамилию и звездный статус, но и природную красоту. Жена Егора Бероева всегда отдавала предпочтение естественности. Поэтому актриса не стесняется показываться перед подписчиками в своем микроблоге с умытым лицом и без макияжа. А как сейчас выглядит Ксения Алферова. Интересно? Все подробности в материале сайта Teleprogramma.pro.
Ксения Алферова без макияжа показала морщинки. Фото: личный архив
В свои 48 лет Ксения Алферова по прежнему привлекательна и хороша собой. Однако многие поклонники разглядели у актрисы глубокие морщинки на лбу, гусиные лапки в уголках глаз, появившиеся не так давно носогубные складки, повисшие веки. Причем некоторые фанаты предположили, что все дело в загаре, который слишком явственно подчеркнул возрастные изменения лица актрисы.
«Бровь на глаз опустилась! Носогубки и заломы морщин», «Возраст берет свое!», «Красивая в маму», «Просто без макияжа», «У всех так! Косметика бы поправила эти несовершенства», «Зато без ботокса», «Зрелая и красивая!», «Прядки волос осветлила? Или седина», «Ксю все такая же, прелесть как хороша», «С сердечной добротой ко всем, как мама», «Самое главное чистота души», «Как по мне, все у нее как надо», «Ну а чего ждать под 50 лет», — писали фолловеры.