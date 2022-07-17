Бросил, как и Арнтгольц: Повереннова метко пригвоздила Руденко за их разрыв

Разрыв с молодым возлюбленным стал для Дарьи Поверенновой большим ударом. Актриса считала, что их отношения почти идеальны. За четыре года гражданского брака (парочка жила без штампа в паспорте. — Прим. ред.) они успели притереться друг другу, узнать взаимные привычки. Дарья никак не ожидала, что ее сказка продлится так недолго.

Анатолий Руденко поступил с Поверенновой так же, как и с Татьяной Арнтгольц — бросил ее ради новых отношений. Простить измену любимому мужчине Дарья так и не смогла. В студии программы «Судьба человека» Анатолий Руденко признался, что Повереннова до сих пор на него обижена.

К примеру, если экс-возлюбленные встречаются на светских мероприятиях, то даже не здороваются. Дарья хотя и залечила свои раны, вести светские беседы с Руденко не собирается.

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