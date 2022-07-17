Бросил, как и Арнтгольц: Повереннова метко пригвоздила Руденко за их разрыв

Разрыв с молодым возлюбленным стал для Дарьи Поверенновой большим ударом. Актриса считала, что их отношения почти идеальны. За четыре года гражданского брака (парочка жила без штампа в паспорте. — Прим. ред.) они успели притереться друг другу, узнать взаимные привычки. Дарья никак не ожидала, что ее сказка продлится так недолго.
Анатолий Руденко поступил с Поверенновой так же, как и с Татьяной Арнтгольц — бросил ее ради новых отношений. Простить измену любимому мужчине Дарья так и не смогла. В студии программы «Судьба человека» Анатолий Руденко признался, что Повереннова до сих пор на него обижена.
К примеру, если экс-возлюбленные встречаются на светских мероприятиях, то даже не здороваются. Дарья хотя и залечила свои раны, вести светские беседы с Руденко не собирается.
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Дарья Повереннова и Анатолий Руденко казались идеальной парой. Фото: кадр из программы «Судьба человека»
Оказывается, актер изменил Дарье Поверенновой со своей будущей женой. В 2010 году Анатолия Руденко пригласили принять участие в съемках драмы «Вчера закончилась война». Его партнершей стала Елена Дудина.
«Наше знакомство состоялось при довольно курьезных обстоятельствах. Я сидел в костюмерной в одних плавках и ждал, пока мне принесут одежду. И тут открывается дверь, забегает Лена. Секундное замешательство, и я услышал ее голос: «Привет! Я Лена-Галя». Галей звали ее героиню в сериале. «А я Толя-Коля», — нашелся я и, конечно, сразу обратил внимание на такую яркую и красивую девушку», — вспоминал о знакомстве с Еленой актер.
Кстати, в 2012 году у пары родилась дочка Милена. После чего Анатолий Руденко женился на Дудиной.
Дарья Повереннова выглядит значительно моложе сверстниц. Фото: личный архив
Говоря о разрыве с актером, Повереннова не стала скрывать свою обиду. Дарья считает, что молодой возлюбленный просто вскружил ей голову, но обещаний не сдержал. Кстати, актриса на десять лет старше Руденко. Поговаривали, что против этих отношений была мама актера. Она считала, что Повереннова не подходит ее красавцу-сыну, которого ждала блестящая карьера в кино.
«Он меня тоже бросил. Но я уже запретила себе так сильно переживать... Пострадала две недели, поплакала, и все. Оказалось, что Руденко мне просто морочил голову, своей женой он меня не видел, так как предложения я от него так и не услышала», — призналась актриса.
По материалам программы «Судьба человека»