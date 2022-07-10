Бои, в которых звезды «квасили» друг другу лица

Забытое шоу «Король ринга» - это другое. Практически гуманный любительский бокс. Там все-таки были защитные шлемы, крупные боксерские перчатки, в которых нанести травму куда сложнее, щадящие правила, судьи из мира бокса, не дававшие знаменитостям убить друг друга.
Нынешний модный в интернете формат поп-ММА - лютая мясорубка. Бои проходят хоть и по правилам смешанных единоборств, но все же куда жестче, чем в боксе, в легких перчатках и с кучей разрешенных приемов.
Поэтому битвы в этом любительском стиле среди непрофессионалов (или профи в прошлом) и собирают десятки миллионов просмотров на YouTube и Rutube.
Там есть зрелищность, животная агрессия, кровь, пот и глухие нокауты. Поэтому туда и потянулись звезды российского шоу-бизнеса: дополнительная популярность, упоминаемость в СМИ, а еще приличный заработок. Да, букмекеры-спонсоры обеспечивают каждому, кто подставляет лицо и тело под хуки, апперкоты и лоу-кики, многомиллионный гонорар! В обзоре
«Телепрограммы» - бои знаменитостей, которые еще недавно пели или генерировали хайп любой ценой, а теперь готовы расквасить лицо сопернику за кБои, в которых звезды «квасили» друг другу лицаругленькую сумму.
Дана Борисова - Екатерина Диденко
И вот долгожданное предложение. Победившая, как уверяет, наркоманию Дана вышла на канвас против медицинской блогерши Екатерины Диденко (прославилась после того, как на вечеринке с сухим льдом в честь ее дня рождения погиб ее же муж).
И это была серьезная женская рубка! Кто хоть раз видел на улице сцепившихся в клубок девушек, которые пытаются повырывать друг другу космы, забудьте.
Борисова и Диденко не уходили в партер (борьба в положении лежа), как разрешают правила, а жестко били в голову друг другу в стойке, будто заправские спортсменки. Дана просто смяла соперницу напором и обрушила на нее шквал точных «колхозных» ударов - с размаха из-за плеча, словно молотом. Чем и заслужила победу судейским решением.
Никита Джигурда - Отар Кушанашвили
Никита Джигурда и Отар Кушанашвили. Фото: Владимир Веленгурин/КП
60-летний Никита Джигурда после стартовых успехов разошелся и вызвал на бой скандального журналиста Отара Кушанашвили. Долго уговаривать не пришлось.
- В 2016 году Отар предал меня, - признался Джигурда. - Меня ложно обвиняли во всех преступлениях. Отарик, до этого называвший Джигурду гением, русским Де Ниро, Аль Пачино, просто продался, как проститутка. Отарику я это напомнил, и он, посыпая на меня грязные оскорбления, согласился драться. За что и выгребет сейчас по полной. Сегодня бой будет жестче, чем с Милоновым.
Сказано - сделано. Организаторы разрешили бить в голову, и Джигурда воспользовался правилом сполна. Кушанашвили начал падать после первой же серии ударов от оппонента. И подниматься не хотел. Никита опять победил нокаутом. А Отар - финансово.
Алексей Панин - Никита Пресняков
Алексей Панин и Никита Пресняков. Фото: YouTube
Подзабытый хулиган и прелюбодей Алексей Панин решил напомнить о себе и вернулся из Испании, чтобы подраться в организации «Наше дело». На одной из конференций для бойцов, в которой участвовал и Никита Джигурда, Панин сцепился языком с внуком Аллы Пугачевой Никитой Пресняковым. Актеру не понравилось, как певец отозвался о его друге.
- Зачем [болтать], если Никита в 60 лет может стоять на ринге лучше, чем ты в 20?! - взбеленился Алексей. - Ты [офигел]?
Придирка выглядела натужной, Пресняков попытался перевести все в шутку. Но число слов на букву «х» от Алексея преодолело допустимые рамки, и Никита взорвался, вызвав артиста на бой.
Зрелище оказалось жалким. С самых первых мгновений было понятно, что драться Алексей не готов - он падал, даже если Никита не попадал по нему. Во втором раунде бой остановили. Пресняков так и не понял, зачем выходил, и выиграл.
Никита Джигурда - Виталий Милонов
Никита Джигурда и Виталий Милонов. Фото: YouTube
47-летний депутат Госдумы Виталий Милонов стал первым, на ком решил опробовать свое бойцовское мастерство Джигурда. Депутат принял вызов и, видимо, сделал это напрасно.
- Я первый раз в жизни в 47 лет выйду на ринг, - пояснил Милонов. - Бой - это же благородное дело? Вот и я не отступил. Могу проиграть, но не испугался.
Виталий хаотично выкидывал руки вперед, словно пытаясь убить комара в воздухе кулаком, пока Никита несильно тыкал соперника в корпус. Депутат защищался как умел: скрестив руки на груди, словно перед причастием, и открыв рот. После удара по почке в третьем раунде Виталий рухнул. Нокаут.
- Милонов не плачет, он мужик! - резюмировал Никита. - Он мироточит.
- Чуть не ухайдакал меня могучий старик, два ребра сломал! - вспомнил колумнист. - Хочу, чтобы все услышали. 17 млн рублей за позор! Упал я на восьмой секунде или на двадцать пятой, не имеет значения. Я пошел туда, потому что посчитал: закрою дочери ипотеку, отдам долги. И пусть смеются. Это была отдельная история, как я выносил их оттуда в мешке. У меня сломаны ребра, а из мешка вываливаются пятитысячные купюры...
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Алина Загитова. Фото: соцсети
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