Бои, в которых звезды «квасили» друг другу лица

Забытое шоу «Король ринга» - это другое. Практически гуманный любительский бокс. Там все-таки были защитные шлемы, крупные боксерские перчатки, в которых нанести травму куда сложнее, щадящие правила, судьи из мира бокса, не дававшие знаменитостям убить друг друга.

Нынешний модный в интернете формат поп-ММА - лютая мясорубка. Бои проходят хоть и по правилам смешанных единоборств, но все же куда жестче, чем в боксе, в легких перчатках и с кучей разрешенных приемов.

Поэтому битвы в этом любительском стиле среди непрофессионалов (или профи в прошлом) и собирают десятки миллионов просмотров на YouTube и Rutube.

Там есть зрелищность, животная агрессия, кровь, пот и глухие нокауты. Поэтому туда и потянулись звезды российского шоу-бизнеса: дополнительная популярность, упоминаемость в СМИ, а еще приличный заработок. Да, букмекеры-спонсоры обеспечивают каждому, кто подставляет лицо и тело под хуки, апперкоты и лоу-кики, многомиллионный гонорар! В обзоре

«Телепрограммы» - бои знаменитостей, которые еще недавно пели или генерировали хайп любой ценой, а теперь готовы расквасить лицо сопернику за кБои, в которых звезды «квасили» друг другу лицаругленькую сумму.

Дана Борисова - Екатерина Диденко

И вот долгожданное предложение. Победившая, как уверяет, наркоманию Дана вышла на канвас против медицинской блогерши Екатерины Диденко (прославилась после того, как на вечеринке с сухим льдом в честь ее дня рождения погиб ее же муж).

И это была серьезная женская рубка! Кто хоть раз видел на улице сцепившихся в клубок девушек, которые пытаются повырывать друг другу космы, забудьте.

Борисова и Диденко не уходили в партер (борьба в положении лежа), как разрешают правила, а жестко били в голову друг другу в стойке, будто заправские спортсменки. Дана просто смяла соперницу напором и обрушила на нее шквал точных «колхозных» ударов - с размаха из-за плеча, словно молотом. Чем и заслужила победу судейским решением.

Никита Джигурда - Отар Кушанашвили