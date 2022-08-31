«Блондинка — в русскую маму, но смуглостью лица пошла в отца-испанца»: как выглядит дочка Иглесиаса — Люси

У испанского певца трое детей от русской теннисистки Анны Курниковой.

Анна Курникова с Энрике Иглесиасом, близнецами Николасом и Люси, а также младшей дочкой Машей. Фото: личный архив

Вместе с Энрике Иглесиасом русская теннисистка Анны Курникова воспитывает четырехлетних близнецов Николаса и Люси. Также у пары есть двухлетняя дочка Мария. Примечательно, что имя для младшей наследницы выбрала именно Анна. Она захотела назвать дочку русским именем, а Иглесиас поддержал возлюбленную, сказав, что ему очень нравится такой вариант. По словам певца, Мария — очень красивое русское имя.

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Старшая дочка Энрике Иглесиас Люси. Фото: личный архив

Старшая дочка Анны Курниковой похожа одновременно и на маму, и на отца. Люси унаследовала светлые волосы, она блондинка, как и ее русская мама, а вот смуглостью кожи девочка пошла в отца-испанца. Дочка Энрике Иглесиаса хорошо говорит по-русски. По словам музыканта, их дети учат сразу три языка — испанский, русский и английский. 

«Блондинка — в русскую маму, а смуглостью лица пошла в отца-испанца», «Красивая девочка получилась», «Такой ангелочек», «А волосы-то вьющиеся?», «Милашка!», «Так на маму похожа», «Блондинка? Когда вырастет, от кавалеров отбоя не будет», «Энрике еще придется отгонять женихов», — написали фолловеры.

«Дома мы говорим на смеси трех языков — испанского, русского и английского. Русский из них самый сложный. Гораздо сложнее испанского и английского. Но я уже почти все понимаю и даже могу немного говорить по-русски. Анна — отличный учитель. Надеюсь, наши дети будут свободно владеть всеми тремя языками, и это даст им возможность приобщиться к самым разным культурам», — отметил Иглесиас.

По материалам Lenta.ru.

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