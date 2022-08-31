«Блондинка — в русскую маму, но смуглостью лица пошла в отца-испанца»: как выглядит дочка Иглесиаса — Люси

Вместе с Энрике Иглесиасом русская теннисистка Анны Курникова воспитывает четырехлетних близнецов Николаса и Люси. Также у пары есть двухлетняя дочка Мария. Примечательно, что имя для младшей наследницы выбрала именно Анна. Она захотела назвать дочку русским именем, а Иглесиас поддержал возлюбленную, сказав, что ему очень нравится такой вариант. По словам певца, Мария — очень красивое русское имя.

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