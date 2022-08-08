Блондинка без признаков старения: как выглядит невестка Ротару, ставшая главной женщиной в судьбе ее сына

Народная артистка СССР полностью одобрила выбор единственного сына, когда тот познакомил ее с будущей женой.

София Ротару и Светлана Евдокименко. Фото: личный архив, Global Look Press

София Ротару очень гордится своим сыном — Русланом Евдокименко, который всегда заботился и почитал свою именитую маму. Вместе с тем, главной женщиной в судьбе единственного наследника певицы стала красавица-блондинка Светлана.

Вместе супруги не один десяток лет. У них есть двое детей: 28-летний сын Анатолий и 21-летняя дочка Соня. Первенца Руслан Евдокименко назвал в честь своего покойного отца, а дочку — так же как и маму.

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София Ротару с сыном Русланом, невесткой Светланой, внуком Анатолием и внучкой Соней. Фото: личный архив

Светлана Евдокименко с сыном Анатолием и дочкой Соней. Фото: личный архив

Светлана выглядит весьма моложаво, кто бы мог подумать, что у нее двое взрослых детей. Фото: личный архив

Светлана Евдокименко может похвастаться моложавой внешностью и лицом без признаков старения. Будучи яркой блондинкой, невестка Софии Ротару может дать фору и признанным красавица отечественного шоу-бизнеса. Вот только на сцену жену Руслана Евдокименко совершенно не тянуло, чего нельзя сказать о ее дочери Соне, которая пошла по стопам именитой бабушки.

Внучка Софии Михайловны и песни записывает, и для глянцевых журналов снимается. В свои 48 лет Светлана Евдокименко вполне может стать бабушкой, если дети порадуют ее внуками, а Софию Ротару — правнуками.

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