Блондинка без признаков старения: как выглядит невестка Ротару, ставшая главной женщиной в судьбе ее сына

София Ротару очень гордится своим сыном — Русланом Евдокименко, который всегда заботился и почитал свою именитую маму. Вместе с тем, главной женщиной в судьбе единственного наследника певицы стала красавица-блондинка Светлана.

Вместе супруги не один десяток лет. У них есть двое детей: 28-летний сын Анатолий и 21-летняя дочка Соня. Первенца Руслан Евдокименко назвал в честь своего покойного отца, а дочку — так же как и маму.

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