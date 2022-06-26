Блондинчик! В маму Таню: как выглядит годовалый сынишка Арнтгольц от звезды «Кухни»

Вместе с Марком Богатыревым актриса Татьяна Арнтгольц воспитывает сынишку Данилу. Ему год и четыре месяца. И если сама артистка скрывает ребенка от поклонников, фотографируя его только со спины, ее муж успел показать личико Данилы в личном микроблоге. Рассекретив, на кого же похож его первенец - на маму или на отца.
Для Татьяны этот ребенок стал вторым. У актрисы есть дочка Маша от актера Ивана Жидкова. Сейчас девочка вместе с отцом и братиком Степой (сын актера от модели Лилии Соловьевой, - Прим. ред.) отдыхает на море.
Татьяна Арнтгольц с сыном Данилой. Фото: личный архив
Обычно лето Татьяна Арнтгольц проводила в родном Калининграде, где у нее живет семья. В этот же город на каникулы она отправляла и дочку Машу. У самой актрисы не всегда получается надолго отлучаться из Москвы: съемки, ТВ-шоу и новые проекты не дают Татьяне расслабиться.
Марк Богатырев с сыном Данилой. Фото: личный архив
Сынишка актрисы как две капли воды похож на свою звездную маму. Он такой же блондинчик. А вот отец у Данилы темноволосый и смуглый.
«Данилка! Родной мой... Ты веселый, открытый и наблюдательный мальчик!! Пусть это в тебе останется на всю жизнь, а мы, твои родители тебе поможем! Люблю», - отметил гордый папаша, делясь с поклонниками тем, каким любознательным растет его сынишка.
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