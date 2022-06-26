Блондинчик! В маму Таню: как выглядит годовалый сынишка Арнтгольц от звезды «Кухни»

Вместе с Марком Богатыревым актриса Татьяна Арнтгольц воспитывает сынишку Данилу. Ему год и четыре месяца. И если сама артистка скрывает ребенка от поклонников, фотографируя его только со спины, ее муж успел показать личико Данилы в личном микроблоге. Рассекретив, на кого же похож его первенец - на маму или на отца.

Для Татьяны этот ребенок стал вторым. У актрисы есть дочка Маша от актера Ивана Жидкова. Сейчас девочка вместе с отцом и братиком Степой (сын актера от модели Лилии Соловьевой, - Прим. ред.) отдыхает на море.