Битва за Чебурашку: как Успенский и Шварцман делили милого зверька

Не стало великого советского и российского художника-мультипликатора – Леонида Шварцмана. Человека, который подарил нам Удава и Мартышку, котенка по имени Гав и Снежную Королеву, Крокодила Гену и Чебурашку.
Правда, авторские права на мультипликационного Чебурашку принадлежали писателю Эдуарду Успенскому. Расскажем, почему Шварцман так и не смог доказать свое авторство на забавного зверька.
Полу-медвежонок, полу-заяц с совиными глазами
Кадр из мультфильма «Чебурашка», 1971 г.
В своей книге Успенский описывает Чебурашку так:
«Глаза у него были большие и желтые, как у филина, голова круглая, заячья, а хвост коротенький и пушистый, такой, какой бывает обычно у маленьких медвежат...»
Вы бы узнали по этому описанию известного всем Чебурашку? Вряд ли. Такого странноватого зверька – с глазами филина и заячьей головой – сложно полюбить.
Зато все дети Советского Союза, а вместе с ними – и взрослые, сразу полюбили милого забавного малыша Чебурашку из мультфильма. Чебурашку, облик которого придумал и создал Леонид Шварцман. С детскими удивленными глазами, кроткой улыбкой и смешными круглыми ушами.
Удав в цветочек
Кадр из мультфильма «38 попугаев», 1976 г.
Надо сказать, все мультипликационные герои Леонида Шварцмана получались симпатичными и добрыми. Когда ему предстояло создать героев мультфильма «38 попугаев», художник сразу придумал Попугая – решил, что он должен быть похожим повадками на Ленина. Не было проблем и с Мартышкой – у нее характер точь-в-точь как у непоседливой девчонки-третьеклассницы.
А вот с Удавом пришлось помучиться. Дело в том, что Шварцман всю жизнь очень боялся змей. Чтобы «поймать» образ, художник каждый день ходил в зоопарк. Не получалось: удавы, которых он старался сделать похожими на настоящих, были, как один, злыми и пугающими.
Тогда Леонид Аронович решил не настаивать на реалистичности персонажа. Придумал ему доброе «лицо»: слегка вытянутое, с носом, улыбкой, бровями «домиком» и… веснушками. Украсил длинное тело Удава легкомысленными цветочками. И получился очень приятный, мудрый и добрый герой – Удав-философ.
Автор без авторских отчислений
Эдуард Успенский. Фото: Global Look Press
В 2006 году СМИ были полны сообщениями о том, что Леонид Шварцман судится за права на образ Чебурашки. Этого зверька, знакомого всему миру по образу, созданному Шварцманом, изображали повсюду – на тюбиках с детским кремом, на детской одежде, открытках…
Немолодому и небогатому мультипликатору очень пригодились бы авторские отчисления – ведь они должны были поступать ему по справедливости.
Однако выяснилось, что авторские получает Эдуард Успенский. И делиться не собирается. В ответ на недоуменные вопросы Шварцмана писатель показывал оформленный по всем правилам патент. Оказалось, что он зарегистрировал Чебурашку на свое имя – и как бренд, и как изображение.
К тому времени Успенский уже много лет пользовался всеми выгодами этого патента – получал всю прибыль и «прищучивал» тех, кто пользовался изображением Чебурашки для своей продукции без согласования с писателем. Шварцман не получал ровно ничего.
«Держите вора!»
По этому поводу завкафедрой анимации ВГИК Станислав Соколов высказался искренне:
«В пылу борьбы за авторские права Успенский прихватил чужие права. Вор кричит: «Держите вора!» Он украл этот персонаж и теперь торгует им».
Никого не обвинял
Кадр из мультфильма «Шапокляк», 1974 г.
Возможно, другой художник громко бы возмутился и вел борьбу за свою интеллектуальную собственность до последнего. Другой – только не Шварцман. Все эти дрязги и склоки были неизмеримо далеки от него. Леонид Аронович, попытавшись добиться справедливости и не преуспев в этом, оставил все дальнейшие попытки.
Просто махнул рукой. Он никогда не обвинял Успенского, ни на кого не обижался и не злился. Он был добрым – совсем как Чебурашка. Об этом знали все. Как и о том, что в маленькой квартире Шварцмана, заполненной фигурками Чебурашки и живыми цветами, всегда рады гостям, всегда угостят домашним печеньем и чаем.
«Юмор – самое ценное качество»
В прошлом году под балконом легендарного мультипликатора состоялось небольшое представление – поздравить Шварцмана с днем рождения пришли школьники и студенты. Ребята принесли воздушные шары и громко исполнили знаменитую песню из мультфильма про Чебурашку.
Войти в квартиру было нельзя – в разгаре была пандемия коронавируса, художник соблюдал режим самоизоляции. Впрочем, выйти на балкон ему это не помешало. Растроганный Мастер улыбался, махал рукой и вытирал слезы.
Трудно поверить в то, что «папы» Чебурашки больше нет. В последние годы Шварцман разговаривал очень мало, его голос стал совсем тихим. Но даже тихим голосом он не уставал повторять: доброта и юмор – вот то, что нам всем необходимо:
«Я столько прожил на свете, что могу сказать наверняка: в быту, в жизни и в литературе — юмор самое редкое и ценное качество, без которого и жизнь достойно не проживешь и, конечно, мультипликатором не станешь».
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