Битва за Чебурашку: как Успенский и Шварцман делили милого зверька

В 2006 году СМИ были полны сообщениями о том, что Леонид Шварцман судится за права на образ Чебурашки. Этого зверька, знакомого всему миру по образу, созданному Шварцманом, изображали повсюду – на тюбиках с детским кремом, на детской одежде, открытках…

Немолодому и небогатому мультипликатору очень пригодились бы авторские отчисления – ведь они должны были поступать ему по справедливости.

Однако выяснилось, что авторские получает Эдуард Успенский. И делиться не собирается. В ответ на недоуменные вопросы Шварцмана писатель показывал оформленный по всем правилам патент. Оказалось, что он зарегистрировал Чебурашку на свое имя – и как бренд, и как изображение.

К тому времени Успенский уже много лет пользовался всеми выгодами этого патента – получал всю прибыль и «прищучивал» тех, кто пользовался изображением Чебурашки для своей продукции без согласования с писателем. Шварцман не получал ровно ничего.

«Держите вора!»

По этому поводу завкафедрой анимации ВГИК Станислав Соколов высказался искренне:

«В пылу борьбы за авторские права Успенский прихватил чужие права. Вор кричит: «Держите вора!» Он украл этот персонаж и теперь торгует им».

Никого не обвинял