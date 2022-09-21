Без макияжа и стервозного апломба! Как истеричная секретарша Жданова из «Не родись красивой» выглядит годы спустя

Юлии Такшиной — 42! Актриса из сериала «Не родись красивой» и сегодня много снимается в кино, играет в театре. У нее есть двое сыновей от Григория Антипенко, с которым Юлия уже давно разошлась. Все свое свободное время она посвящает мальчишкам — Ивану и Федору.

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Многие поклонники помнят актрису по роли Виктории Клочковой — стервозной секретарши Андрея Жданова, которая то и дело закатывала истерики, плела интриги и мечтала найти богатого мужа. Да и внешность у героини Такшиной была соответствующей: яркий макияж, кудри, супермодные вещи.

Типаж глупенькой кокетки с претензией на роскошную жизнь настолько привязался к актрисе, что многие просто не могли поверить, что в обычной жизни Юлия совсем не такая.