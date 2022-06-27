«Бедное советское детство» или «золотые унитазы»: каким на самом деле было детство Алсу

Принято считать, что певица Алсу с детства жила, как принцесса, в обеспеченной семье, что ее баловали родители, которые ни в чем не знали нужды. Интересно, что сама артистка это отрицает. По словам Алсу, детство у нее было очень нелегким. Так кто же она на самом деле – принцесса или Золушка?
Детство в Сибири
Родилась будущая звезда в Татарстане, но почти все свое детство провела в Сибири – в небольшом городе Когалыме. Родители приехали туда, чтобы осваивать месторождение нефти, - вместе с детьми: двумя старшими сыновьями и младшей дочкой.
Жизнь на Крайнем Севере нелегка: лето в тех местах длится меньше месяца, а зима долгая и очень холодная. Семья Сафиных в то время жила достаточно скромно. Да, им выделили трехкомнатную квартиру, но в суровом климате это было небольшое радостью. Как вспоминала артистка в интервью:
«И вот первая зима на новом месте. Температура на улице — минус сорок пять. Дома — плюс, но, видимо, совсем небольшой, потому что спим в шубах, шапках, шерстяных носках и гамашах.
Стена с дверью на балкон покрылась изнутри слоем инея: не помогли ни вата, которой заткнули щели, ни несколько слоев клейкой ленты. Меня и Марата это нисколько не расстраивает, скорее наоборот: можно, не выходя из дома, играть в снежки».
Мечта о пианино
Алсу в детстве. Фото: соцсети
Когда Алсу исполнилось пять лет, она впервые увидела настоящее пианино. И услышала, как на нем играют. Девочка загорелась: ей тоже хотелось такой инструмент, хотелось извлекать из-под клавиш такие же волшебные звуки! Строгий отец был непреклонен: сначала докажи, что это не мимолетный каприз, поступи в музыкальную школу. Целеустремленная Алсу старательно готовилась – и поступила.
Музыкальная школа на краю леса
Но тут перед ней оказалось новое препятствие. Музыкальная школа находилась на границе с лесом, на другом краю городка. Если летом дорога туда занимала четверть часа, то зимой, в трескучий мороз, этот путь растягивался уже на сорок минут.
И все же девочка мужественно преодолевала эти преграды: очень уж хотелось учиться музыке. Видя старания дочки, родители купили для нее пианино. Хвалили очень редко: не принято было в их семье «сюсюкаться» и нежничать. Как рассказывала Алсу:
«В нашей семье бурное проявление чувств было не принято. Меня и братьев не так часто хвалили, никогда не сюсюкали с нами, не тискали.
Мама объясняет свою сдержанность тем, что сама не видела от бабушки особой нежности и ласки, в семье папы это, вероятно, тоже считалось излишеством. Была ли тогда в моей душе обида на родителей? Нет. Меня и братьев они любили больше жизни, и мы об этом всегда знали...»
«Бедное детство» или «золотые унитазы»?
Алсу в детстве. Фото: соцсети
Имя Алсу, тем не менее, всегда связывали с богатством: говорили, что она не стала бы успешной певицей, если бы не деньги и связи отца, Ралифа Сафина, бывшего вице-президента нефтяной компании «Лукойл». Ходили слухи о пышных интерьерах в их доме, СМИ писали даже о золотых унитазах. На все эти слухи Алсу отвечала:
«Детство у меня было очень скромное, как у всех советских детей. До сих пор помню, как сильно я ждала пакетик конфет, который нам выдавали в детском саду. Тогда же был дефицит. Помню, папа мне подарил куклу Барби на Новый год — я была такой счастливой!
Я росла обычным ребенком — не таким, как описывают в прессе. Особенно в начале моей карьеры, когда говорили о золотых унитазах, которые якобы у нас установлены. Я на эти глупости уже даже не обращаю внимания».
Негодующие комментарии
После этого интервью, дополненного детскими фотографиями певицы, в Сети появились язвительные комментарии: «Ждала пакетик с конфетами на кожаном диване... ага... очень тяжелое детство... к чему притворство?», «Лучше бы молчала… Не вижу смысла так прибедняться, ну жила в достатке, когда все вокруг нищенствовали, ну так не она одна такая. А так только раздражение вызвала у людей», «Смешно читать эту ахинею! Тем более все мы знаем, кто отец Алсу...», «Алсу, жалующаяся на нищее детство, теперь я видела всё».
Певица
Алсу в 1995 году. Фото: соцсети
В 1992 году, когда Алсу было 9 лет, семья перебралась в Москву. К тому времени у отца уже появилась возможность обеспечить дочери блестящее будущее: Алсу отправили учиться в Лондон. Именно там Алсу впервые вышла на сцену, несмотря на свою прирожденную стеснительность. И ее вокальный дебют оказался очень успешным.
После возвращения в Россию она с жаром рассказывала родителям о сценическом опыте. Они уговорили ее попробовать спеть на свадьбе у старшего брата. Там присутствовал весь московский бомонд. Одна из гостий передала маме девушки телефон продюсера Вадима Байкова. Один звонок – и Алсу начала строить профессиональную карьеру певицы. В 15 лет ее уже знала вся страна – клип на песню «Зимний сон» стал хитом.
Что было дальше – всем известно: «Евровидение» в 16 лет, совместный клип с Энрике Иглесиасом, награда Music Awards, диски, концерты, гастроли… А еще – семья: Алсу многодетная мама. И для нее, как для истинной мусульманки, семья значит буквально все, - во всяком случае, близкие для Алсу на первом месте, и только потом творческие амбиции.
Скандал на шоу «Голос. Дети»
Микелла Абрамова. Фото: соцсети
У певицы две дочери и сын. В 2019 году вокруг Микелы Абрамовой, дочери Алсу, разгорелся нешуточный скандал: семью Алсу обвиняли в том, что они «купили» для своей 10-летней дочки победу на конкурсе «Голос. Дети». Негодование общественности достигло таких масштабов, что через несколько дней результаты голосования были аннулированы.
Алсу продолжает радовать поклонников новыми хитами. Весной 2022 года она выступила на шоу «Маска» в образе Пчелы – и заняла 4-е место. Что же касается детства артистки и золотых унитазов в ее доме – здесь каждый из поклонников и хейтеров придерживается своего мнения.
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