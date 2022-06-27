«Бедное советское детство» или «золотые унитазы»: каким на самом деле было детство Алсу

Принято считать, что певица Алсу с детства жила, как принцесса, в обеспеченной семье, что ее баловали родители, которые ни в чем не знали нужды. Интересно, что сама артистка это отрицает. По словам Алсу, детство у нее было очень нелегким. Так кто же она на самом деле – принцесса или Золушка?

Детство в Сибири

Родилась будущая звезда в Татарстане, но почти все свое детство провела в Сибири – в небольшом городе Когалыме. Родители приехали туда, чтобы осваивать месторождение нефти, - вместе с детьми: двумя старшими сыновьями и младшей дочкой.

Жизнь на Крайнем Севере нелегка: лето в тех местах длится меньше месяца, а зима долгая и очень холодная. Семья Сафиных в то время жила достаточно скромно. Да, им выделили трехкомнатную квартиру, но в суровом климате это было небольшое радостью. Как вспоминала артистка в интервью:

«И вот первая зима на новом месте. Температура на улице — минус сорок пять. Дома — плюс, но, видимо, совсем небольшой, потому что спим в шубах, шапках, шерстяных носках и гамашах. Стена с дверью на балкон покрылась изнутри слоем инея: не помогли ни вата, которой заткнули щели, ни несколько слоев клейкой ленты. Меня и Марата это нисколько не расстраивает, скорее наоборот: можно, не выходя из дома, играть в снежки».

Мечта о пианино