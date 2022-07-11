Барон Корф из «Бедной Насти» влюбился без памяти: как выглядит затворница жена Даниила Страхова

Для красавца, который был явно избалован женским внимание, равнодушие Марии Леоновой стало полной неожиданностью. Девушка не только не отвечала красавцу-брюнету взаимностью, но и вообще старалась не обращать на него никакого внимания. Особенно Страхов досадовал на то, что у Марии был бурный роман с другим однокурсником.

Как потом вспоминали студенты Щуки, это стало для Страхова настоящей трагедией. Молодой человек буквально не находил себе места, вознамерившись отбить Леонову у соперника. Он даже сделал Марии предложение руки и сердца, позвав ее замуж. А та отказалась.

Прошло время, Леонова рассталась со своим кавалером и наконец-то обратила внимание на Даниила. Он добился своего, Мария ответила ему взаимностью.

Парочка почти сразу стала жить вместе в коммунальной квартире, в одной из комнат, которая принадлежала брату Марии. Почти четыре года они прожили в гражданском браке, а в потом Даниил набрался храбрости и повторил свое предложение, позвав любимую замуж. На этот раз Леонова ответила согласием. В 2000-м они сыграли свадьбу.

После двадцати с лишним лет совместной жизни супруги так и не обзавелись детьми, что сильно будоражит воображение поклонников творчества Даниила Страхова. Но свою личную жизнь ни Страхов, ни Леонова никак не комментируют. Возможно, поэтому семья не окружена домыслами и интригами.

При этом актера подозревали в тайной связи с Еленой Кориковой. Поклонники не могли поверить, что та страсть и любовь, которую они изображали в сериале, не нашла отклика в жизни.

Кстати, Мария Леонова, которой в этом году исполнится 48 лет, выглядит не менее привлекательно и моложаво. Она могла бы составить конкуренцию и голливудским актрисам. Яркая блондинка поистине хороша собой, а ее элегантная красота до сих пор привлекает взгляды противоположного пола. Примечательно, что Мария Леонова крайне редко появляется на светских мероприятиях. Она ведет скорее затворнический образ жизни.

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