Анна Старшенбаум: как сделала карьеру, увела мужа у Светланы Ходченковой и кем приходится Ирине Старшенбаум

Кем приходится Анна Старшенбаум актрисе Ирине Старшенбаум, как увела у Светланы Ходченковой мужа, но свадьбу сыграла с другим и в чем секрет ее красоты - читайте в нашем материале.

Анна Старшенбаум: национальность, фамилия, родители

Анна Старшенбаум родилась 26 апреля 1989 года в Москве. Необычная фамилия не является псевдонимом, она настоящая, а раньше и вовсе произносилась как Штаркенбаум. Через несколько поколений и переездов предков она обрела нынешнее звучание и написание. В крови актрисы течет немецкая кровь, но сама звезда заявляет, что русская.

Отец Старшенбаум Геннадий Владимирович – профессор психологических наук. С матерью Анны он познакомился в институте, оставил первую семью и создал новую, в которой родилась Анна.

У Анны есть племянница Ирина, они носят одинаковую фамилию Старшенбаум, и их часто путают, поскольку Ирина тоже строит актерскую карьеру. Она – дочь двоюродного брата отца Анны, и на два года младше нее.