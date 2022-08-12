Анна Старшенбаум: как сделала карьеру, увела мужа у Светланы Ходченковой и кем приходится Ирине Старшенбаум

Кем приходится Анна Старшенбаум актрисе Ирине Старшенбаум, как увела у Светланы Ходченковой мужа, но свадьбу сыграла с другим и в чем секрет ее красоты - читайте в нашем материале.
Анна Старшенбаум: национальность, фамилия, родители
Анна Старшенбаум родилась 26 апреля 1989 года в Москве. Необычная фамилия не является псевдонимом, она настоящая, а раньше и вовсе произносилась как Штаркенбаум. Через несколько поколений и переездов предков она обрела нынешнее звучание и написание. В крови актрисы течет немецкая кровь, но сама звезда заявляет, что русская.
Отец Старшенбаум Геннадий Владимирович – профессор психологических наук. С матерью Анны он познакомился в институте, оставил первую семью и создал новую, в которой родилась Анна.
У Анны есть племянница Ирина, они носят одинаковую фамилию Старшенбаум, и их часто путают, поскольку Ирина тоже строит актерскую карьеру. Она – дочь двоюродного брата отца Анны, и на два года младше нее.
Анна и Ирина Старшенбаум - тетя и племянница. Фото: соцсети
С детства девочка росла в атмосфере творчества – посещала вокальную и хореографическую студии. Сильное впечатление на нее оказал фильм Валерия Тодоровского «Страна глухих», после которого Старшенбаум решила стать актрисой. И в 14 лет, не получив еще аттестата, поступила учиться в класс Владимира Спесивцева, созданный при его театре.
В 2004 году Анна поступила в ГИТИС, но не окончила его, уйдя через два года. Ее приняли на работу в Центр драматургии и режиссуры имени А. Казанцева и М. Рощина.
Анна Старшенбаум: карьера
Начало карьеры Ирины Старшенбаум похоже на большинство историй ее коллег – первые шаги и опыт девушка приобретала, играя в массовке. В 2005 году впервые она появилась на экране в фильме «Продается детектор лжи». Главная роль не заставила себя ждать – уже в 2008 году Анна снялась в картине «Скажи Лео». Ради съемок актриса побрилась налысо, а картина впоследствии вошла в конкурсную программу «Кинотавра».
Анна Старшенбаум в фильме "Скажи Лео". Кадр из фильма
В 2009 году Анна снялась в сериале «Любовь – не то, что кажется». Ее экранного бойфренда сыграл Владимиры Яглыч. Следующий год стал довольно плодотворным – появилось порядка 10 проектов с ее участием. Она снялась в драмах «Про любоff», «Детям до 16…», «Мой парень – ангел», «Мамочки».
В 2011 году в копилку фильмов добавились «Два пистолета. Неуловимый Бриллиант», «Фарфоровая свадьба», 2013-й пополнил фильмографию актрисы еще на несколько картин - «Красотка», «Луша», «Три мушкетера».
Анна Старшенбаум в фильме «Три мушкетера». Кадр из фильма
Яркими в карьере Старшенбаум стали роли в таких картинах, как «Семейный бизнес», «Любовь с ограничениями», «Кости», «Мертв на 99%», «Нянька», «Психологини». В 2018 году актриса снималась в проекте «Московские тайны», примерив роль следователя, с которой успешно справилась.
Последующие годы вошли в карьеру Старшенбаум богатыми на сериалы: «На рассвете», «Дипломат», «СеняФедя», «Зови меня мамой», «В раю мест нет».
Анна Старшенбаум: личная жизнь
Первая любовь Старшенбаум случилась еще во время учебы в театральной студии. Актриса воспылала чувствами к партнеру по спектаклю Геле Месхи, но ответных эмоций не дождалась.
Гела Месхи. Фото: Global Look Press
Первые серьезные отношения Анна пережила уже в более взрослом возрасте. Ее избранником стал выпускник Гнесинки Роман Бабин, они стали жить вместе, но через год разошлись.
В 2009 году на съемках фильма «Любовь – не то, что кажется» у Старшенбаум начались отношения с партнером Владимиром Яглычем. Ее начали винить в разводе актера со Светланой Ходченковой, но мужчина не торопился с выбором, и то уходил к Светлане, то возвращался к Анне.
Владимир Яглыч. Фото: Global Look Press
Мужем актрисы стал актер Алексей Бардуков. Знакомы они были с театральной школы, Анне тогда было еще 14 лет, но роман закрутили через 6 лет, встретившись на одном кастинге и сразу же вспомнив друг друга. Свадьбу пара не играла, ограничившись походом на регистрацию в ЗАГС, в 2011 году у них родился сын Иван.
Анна Старшенбаум и Алексей Бардуков. Фото: Global Look Press
В 2014 году поползли слухи о расставании Анны с мужем. Среди причин – возобновление отношений Старшенбаум и Яглыча. Холод действительно пришел в отношения супругов, и спасти семью они попытались через год. Но в 2017 году все-таки развелись. С кем строил отношения Анна сегодня, она не афиширует – доподлинно неизвестно, свободна ли она.
Сын Анны Старшенбаум Иван. Фото: соцсети
Анна Старшенбаум: другие проекты
Актрису приглашают на многие телепроекты. Например, в 2012 году она стала героиней интеллектуального шоу «Полиглот» на «Культуре». По условиям проекта, нужно было выучить итальянский язык за 16 часов.
В 2021 году Старшенбаум приняла участие в проекте «Ледниковый период» на Первом канале. Ее партнером стал Роман Костомаров. Актриса дошла до четвертого выпуска и объявила, что не готова жертвовать собой, и покинула шоу.
Анна Старшенбаум в шоу "Ледниковый период". Фото: Global Look Press
Анна Старшенбаум: внешность, диеты, пластика, горячие фото
Актриса является примером для подражания среди своих поклонниц – девушка следит тщательно за своим питанием и в последнее время вообще отказалась от животной пищи, став вегетарианкой. Кроме того, звезда регулярно практикует сыроедение, о чем рассказывает на страницах своего микроблога.
За фигурой актрисе помогают следить регулярные тренировки в спортзале. При росте 168 см Старшенбаум сегодня весит 51 кг. А вот вмешательствам пластических хирургов звезда не доверяет, посещая кабинет красоты разве что для поддержания своей красоты, чтобы поставить ботокс и биоревитализацию.
Горячие фото в микроблоге актриса старается не публиковать. Но в мужском журнале успела засветиться. Она вошла в сотню самых сексуальных женщин страны по версии Maxim и в первый раз снялась в 2009 году в парике, чем заслужила сравнения с Милой Йовович, а в 2019 году вновь украсила собой страницы глянца, но уже без прикрас.
Анна Старшенбаум сегодня
Актриса сегодня активно общается с подписчиками в микроблоге. Звезда не скрывает, что секрет ее отличной формы - в регулярных занятиях спортом, и приобщает к этому своих фолловеров. Также звезда задействована в нескольких новых проектах, кроме того, успевает воспитывать сына, который растет настоящей маминой копией.