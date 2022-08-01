Анна Плетнева: как зарабатывала в детстве, появилась в «Винтаже» и устраивала личную жизнь

Коренная москвичка Анна Плетнева еще в раннем детстве увлеклась танцами. Примечательно, что петь она тогда совсем не любила. Могла даже репетитора в дом не пустить. О том, как складывалась жизнь и карьера Анны Плетневой – в нашем материале.
Анна Плетнева: детство и начало карьеры
Анна Плетнева родилась 21 августа 1977 года в Москве. Ее родители Светлана и Юрий Плетневы долгое время скрывали, что у Анны была сестра-близнец Яна, которая умерла в раннем детстве.
Анна Плетнева в детстве. Фото: соцсети
У Анны армянские и русские корни по материнской линии, еврейские и польские корни по отцовской.
О сестре Плетнева узнала в возрасте 20 лет. В 1997 году она возвращалась домой после концерта и хотела проскочить на желтый сигнал светофора. Тут откуда не возьмись перед автомобилем появилась девушка с длинными волосами. Испугавшись Анна ударила по тормозам, а через мгновение через перекресток пронеслась фура. Позже артистка осознала, что это было видение. Она отправилась в больницу, где ночью ей приснился сон. В нем была та самая девушка, только в ее лице Анна узнала себя. Она попросила жить за двоих и исчезла.
Анна Плетнева в юности. Фото: соцсети
Утром Анну навестила ее мама. Узнав о сне, она расплакалась и рассказала всю правду. Только потом Плетнва поняла, почему всех кукол в детстве называла Яна.
Анна Плетнева ходила в школу с математическим и хореографическим уклоном. А после уроков занималась в детской студиюи танца «Останкино». Коллектив часто гастролировал по Европе и уже в детстве будущая знаменитость зарабатывала неплохие деньги. А вот вокал Аня не любила до такой степени, что даже могла не открыть дверь педагогу.
Плетнева не планировала связывать свою жизнь с музыкой или сценой. После школы хотела поступить на факультет иностранных языков, поэтому решила попрактиковать английский язык в Лондоне.
Анна Плетнева в молодости. Фото: Global Look Press
По приезду она загремела в участок. Все дело в том, что водитель такси решил посадить красивую девушку за руль, а сотрудники дорожной полиции зафиксировали этот факт. В отделении будущая звезда провела двое суток, потом благополучно вышла.
Когда Анне Плетневой было 19 лет, умер ее отец, а мама потеряла работу. Девушке пришлось взять на себя все финансовые вопросы семьи.
Анна Плетнева: «Лицей», «Винтаж», сольная карьера
Кастинг в группу «Лицей» Анна Плетнева прошла в 19 лет. Его объявили после ухода из группы Лены Перовой. В самой популярной на тот момент девичьей группе она проработала восемь лет. Анна не только пела, но и писала песни, в том числе ставшие популярными «Листья» и «Больше, чем любить».
Анна Плетнева в группе "Лицей". Фото: соцсети
Помимо этого артистка успела получить два высших образования. Она получила дипломы Академии Художеств Ильи Глазунова и ГКА им. Маймонида». Обучалась на факультете скульптуры и эстрадно-джазовом отделении соответственно.
После этого, в 2005 году, решила начать сольную карьеру. Целеустремленная Плетнева организовала свою группу «Кофе с дождем», в котором была не только солисткой, но и продюсером. Песни для нее писал Алексей Романов, бывший участник группы «Амега». Но проект просуществовал всего лишь год. После этого Плетнева, Романов и танцовщица по имени Мия решили создать группу «Винтаж».
В 2006-м «Винтаж» представил песню «Мама Міа» и сразу завоевал любовь зрителей.
Группа "Винтаж". Фото: Global Look Press
Далее вышли «Целься», «Всего хорошего», «Плохая девочка» в дуэте с актрисой Еленой Кориковой и «Одиночество любви». Буквально за два года «Витаж» стал мега-популярным и собрал все мыслимые награды.
На этом коллектив не остановился. Каждый год они представляли по две-три песни, каждая из которых становилась хитом и возглавляла чарты хит-парадов: «Ева», «Девочки-лунатики», «Микки», «Роман», «Мама-Америка», «Деревья», «Москва», «Свежая вода», «Знак Водолея».
В 2016-м Анна Плетнева решила уйти из группы «Винтаж». Композиция «Немного рекламы» стала последней, спетой в составе группы «Винтаж».
Сольную карьеру Плетнева начала с композиции «Сильная девочка», которую ей на день рождения подарил Алексей Романов.
Анна Плетнева в 2015-м. Фото: Global Look Press
Но в начале 2018-го стало известно, что Романов и Плетнева возобновили сотрудничество. Первой их песней стала композиция «Белая». С тех пор артистка стала выходить на сцену как Анна Плетнева «Винтаж».
В прошлом году «Винтаж» представили две композиции – «С замиранием сердца» и «Наревусь». Кроме того, 11 июня 2021 года состоялась премьера песни «Мир без твоей любви» в дуэте с Дмитрием Маликовым.
Анна Плетнева: проекты, шоу, доход
Плетнева участвовала в первом сезоне проекта «Маска» на НТВ. Перед зрителями и членами жюри она предстала в образе Попугая, дошла до финала и заняла четвертое место.
О доходах Анны Плетневой информации в открытых источниках нет.
Анна Плетнева в шоу "Маска". Скриншот: НТВ
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Анна Плетнева: личная жизнь
Первую любовь Анны Плетневой звали Григорий. С ним она встречалась, когда была в старших классах.
Летом 2003 года Анна Плетнева вышла замуж. Никаких данных о супруге нет. В этом браке родилась дочь Варвара, а через время брак артистки распался. Сейчас Варвара живет и учится во Франции. Она выбрала для себя медицину.
Анна Плетнева со старшей дочерью Варварой. Фото: соцсети
Вторым мужем артистки стал бизнесмен Кирилл Сыров. Они познакомились тогда, когда оба еще были в браках. Через время пара сблизилась. Кирилл – совладелец фармацевтической компании «Валента». Ему Плетнева родила дочь Машу и сына Кирилла.
Дочь Анны Плетневой Маша. Фото: соцсети
Семья живет в роскошном доме в Подмосковье, дети Анны Плетневой ходят в американскую школу.
Анна Плетнева: внешность, пластика, горячие фото
Анна Плетнева – обладательница хрупкой фигуры. При росте 153 см ее вес 46 кг. По словам артистки, сохранять стройность ей помогают правильное питание, полноценный сон и салонные процедуры. Фанаты подозревают, что Анна делала пластику носа, но артистка отмалчивается на этот счет.
Примечательно, что к спорту певица равнодушна. Лишь изредка может взять в руки ракетку для настольного тенниса.
Анна Плетнева. Фото: соцсети
Также Анна считает, что скрывать красоту не нужно. Именно поэтому ее соцсети пестрят откровенными снимками, а в клипах «Винтажа» она не стеснялась примерять смелые образы. Ранее мужской глянец «Максим» назвал Анну самой сексуальной женщиной России.
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Анна Плетнева: последние новости
В июне этого года Анна Плетнева представила клип на песню «Лети за солнцем». Трек стал версией хита Лены Перовой перепетого вместе с Filatov&Karas.