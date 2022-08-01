Анна Плетнева: как зарабатывала в детстве, появилась в «Винтаже» и устраивала личную жизнь

Утром Анну навестила ее мама. Узнав о сне, она расплакалась и рассказала всю правду. Только потом Плетнва поняла, почему всех кукол в детстве называла Яна.

Анна Плетнева ходила в школу с математическим и хореографическим уклоном. А после уроков занималась в детской студиюи танца «Останкино». Коллектив часто гастролировал по Европе и уже в детстве будущая знаменитость зарабатывала неплохие деньги. А вот вокал Аня не любила до такой степени, что даже могла не открыть дверь педагогу.

Плетнева не планировала связывать свою жизнь с музыкой или сценой. После школы хотела поступить на факультет иностранных языков, поэтому решила попрактиковать английский язык в Лондоне.