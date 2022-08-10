Андрей Краско любил жизнь, но сам подготовил свою смерть

Андрею Краско навсегда осталось 48. После его смерти было много слухов о ее причинах. Сегодня мы вспоминаем звезду сериалов и фильмов «72 метра», «Агент национальной безопасности», «Грозовые ворота», «Я остаюсь».
Его можно было спасти
Отцу Андрея Краско, народному артисту Ивану Краско, 91 год. Иван Иванович все годы после смерти сына держался молодцом, работал в театре. И в новом сезоне собирается на сцену. Вот только в последние месяцы здоровье подкачало: ковид, микроинсульт. Но врачи Краско подлатали и обещают к дню рождения сына выписать.
Иван Иванович говорит, что про своего Андрея думает постоянно: «Он для меня не умер. Он есть. Он в чем-то гениальный, в чем-то не очень. Мог и обмануть отца, лишь бы выпить. Ведь под самый конец только признал, что алкоголик. Но было уже поздно. Умер, и мне говорили: «Подай в суд на докторов Одессы.
Не приехали вовремя, не оказали помощь». Подождите, так ведь он сам подготовил свой уход из жизни! У него и астма была, и свою «бочку на грудь» он принял давно. Подорвал свое здоровье, зачем винить других людей?!»
Старший сын Ян тоже стал актером. Фото: соцсети
Краско-младший и правда себя не щадил: курил, несмотря на астму, любил выпить. Правда, на съемки приходил всегда трезвый. Актер умер в самом начале съемок многосерийного фильма «Ликвидация» - 4 июля 2006 года. Это была его восьмая картина за год: работал на износ. В экспедицию в Одессу Краско приехал с гражданской женой, 20-летней ассистенткой Светланой Кузнецовой.
Роман только начинался, и влюбленные не расставались, Краско даже решил завязать с алкоголем. До того как Андрею стало плохо, успели отснять пару эпизодов с его персонажем Фимой, в том числе и сцену смерти героя. Режиссер «Ликвидации» Сергей Урсуляк вспоминал эти дни: «Андрюша жаловался на здоровье. Он плохо переносил жару, а в Одессе температура не опускалась ниже +30! Во вторник около четырех часов дня у него случился сердечный приступ. Супруга Андрея вызвала врача. Тот осмотрел актера и сразу сказал: «Съемки для Краско сегодня закончены!» Андрей списал недомогание на акклиматизацию. Они со Светой решили поехать к морю, где прохладнее. Видимо, там с ним второй приступ и случился…»
Актер умер в скорой. Причиной смерти Краско назвали острую сердечную недостаточность. Съемочная группа тогда находилась не в самой Одессе, а в пригороде. Когда Краско вновь стало плохо, решили звонить не в обычную скорую, а в крупную частную клинику. Хотели как лучше.
«Нам сказали, что они имеют реанимобиль, бригаду, необходимое оборудование, - рассказывал директор картины Михаил Бурдаков. - Но реанимобиль не поехал на вызов по причине расстояния: там порядка 30 км до умирающего человека. Хотя им было сказано, что это известный российский актер, находится в очень тяжелом состоянии…» Полчаса диспетчера клиники уговаривали помочь актеру Краско. Отказали. После этого позвонили в обычную скорую, которая приехала очень быстро.
Дежурный фельдшер Нина Николова вспомнила тот вечер: «Поступил вызов в 21.30. Мы выехали. Машина не ехала, а летела. Забрали, привезли. По дороге он дал остановку дыхания». Через 25 минут Андрея Краско в состоянии клинической смерти привезли в Овидиопольскую районную больницу. Несмотря на усилия реаниматологов, откачать Краско не смогли. «Если бы немножко раньше привезли - тогда, может быть, все и обошлось…» - сказал тогда в интервью дежурный врач-анестезиолог.
Кирилл выбрал профессию юриста. Фото: соцсети
Ключевые сцены с участием персонажа Краско снять не успели. Поэтому друга Давида Гоцмана (Владимир Машков) Фиму в итоге сыграл Сергей Маковецкий. Фима - завязавший с криминалом вор-карманник, который помогает угро на общественных началах. Кадр с Андреем Краско в сериале остался один - когда Фиму убили и он лежит на животе.
Трое детей отца не забывают
После смерти Краско в ток-шоу появлялись женщины с заявлениями о внебрачных детях. Однако дальше шоу эти сценарные наработки не продвинулись. Потому что на самом деле у Андрея Краско осталось лишь трое детей от разных женщин. Времени им он уделял немного - работал, но всегда помогал финансово.
Однокурсница, подруга и вторая жена Мариам Александрович родила Андрею сына, но прожили они вместе недолго. После развода Мариам уехала на родину, в Варшаву, где растила сына одна. Ян Александрович-Краско с семи лет подрабатывал в кино под присмотром бабушки, которая была режиссером дубляжа. Ян окончил театральное училище, стал много сниматься в кино, играть в театре. Яну 42 года, он женат, растит двоих сыновей.
Дочь Алиса с рождения живет в Барселоне. Фото: НТВ
«Родные считают его копией папы, - рассказал нам Иван Краско. - Впервые в кадр он попал в России: засветился в эпизоде «Агента национальной безопасности» вместе с отцом. Ян по-нашему Иван. Мы, родные, называем его Иваном Питерским». Ян до пандемии навещал дедушку, всегда уважительно отзывался об отце.
Второго сына Андрею Краско родила гражданская жена, актриса Маргарита Звонарева. Кириллу 25 лет, он юрист. И, наконец, дочь актеру подарила возлюбленная Каролина Фатьянова, она была дочерью его армейского друга. Разница в возрасте помехой любви не стала. Студентке Алисе через месяц исполнится 19 лет. С юных лет девочка с мамой живет в Барселоне. Все дети Андрея Краско поддерживают отношения с дедушкой и отмечают дни памяти отца.