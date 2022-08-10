Андрей Краско любил жизнь, но сам подготовил свою смерть

Андрею Краско навсегда осталось 48. После его смерти было много слухов о ее причинах. Сегодня мы вспоминаем звезду сериалов и фильмов «72 метра», «Агент национальной безопасности», «Грозовые ворота», «Я остаюсь».

Его можно было спасти

Отцу Андрея Краско, народному артисту Ивану Краско, 91 год. Иван Иванович все годы после смерти сына держался молодцом, работал в театре. И в новом сезоне собирается на сцену. Вот только в последние месяцы здоровье подкачало: ковид, микроинсульт. Но врачи Краско подлатали и обещают к дню рождения сына выписать.

Иван Иванович говорит, что про своего Андрея думает постоянно: «Он для меня не умер. Он есть. Он в чем-то гениальный, в чем-то не очень. Мог и обмануть отца, лишь бы выпить. Ведь под самый конец только признал, что алкоголик. Но было уже поздно. Умер, и мне говорили: «Подай в суд на докторов Одессы.

Не приехали вовремя, не оказали помощь». Подождите, так ведь он сам подготовил свой уход из жизни! У него и астма была, и свою «бочку на грудь» он принял давно. Подорвал свое здоровье, зачем винить других людей?!»