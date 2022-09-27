Американская невеста, сомнительная репутация, скандалы и эпатаж: личная жизнь Бориса Моисеева

Борисом Моисеевым восхищались: обаятельный, талантливый, смелый. Его ругали: что он себе позволяет! Эпатажные выходки на сцене сделали Моисеева персоной «нон-грата» и среди верующих, и среди лиц нетрадиционной ориентации. Сам он ни в чем не оправдывался: скандалы только подогревали интерес к нему и его творчеству.

Родился за решеткой

Его жизнь началась при драматических обстоятельствах: мама отбывала наказание в тюрьме в Могилеве, там и появился на свет маленький Боря.

Позднее мама стала его лучшим другом. Только она понимала и одобряла его увлечение танцами, за которое приходилось терпеть издевательства и насмешки сверстников. Впрочем, Борис не собирался бросать танцы, несмотря ни на что.

Трио «Экспрессия»

