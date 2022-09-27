Американская невеста, сомнительная репутация, скандалы и эпатаж: личная жизнь Бориса Моисеева

Борисом Моисеевым восхищались: обаятельный, талантливый, смелый. Его ругали: что он себе позволяет! Эпатажные выходки на сцене сделали Моисеева персоной «нон-грата» и среди верующих, и среди лиц нетрадиционной ориентации. Сам он ни в чем не оправдывался: скандалы только подогревали интерес к нему и его творчеству.
Родился за решеткой
Его жизнь началась при драматических обстоятельствах: мама отбывала наказание в тюрьме в Могилеве, там и появился на свет маленький Боря.
Позднее мама стала его лучшим другом. Только она понимала и одобряла его увлечение танцами, за которое приходилось терпеть издевательства и насмешки сверстников. Впрочем, Борис не собирался бросать танцы, несмотря ни на что.
Трио «Экспрессия»
Борис Моисеев. Фото: Global Look Press
Окончив школу, он отправился в Минск — мечтал поступить в хореографическое училище. Буквально сразу, как только он приехал на вокзал, у него украли все вещи. И в общежитие абитуриент Моисеев заселился налегке — в чем был.
Это не помешало ему вскоре стать настоящей звездой: трио «Экспрессия», в котором он покорял зрителей вместе с двумя девушками, быстро сделалось невероятно популярным.
Легенда о нетрадиционной ориентации
Борису всегда нравилось шокировать публику. Он выступал в перьях и стразах, раздевался на сцене, позволял себе яркий вызывающий макияж. Апофеозом скандальной известности Моисеева стала песня «Голубая луна», которую он исполнил дуэтом с Николаем Трубачом.
Бориса стали называть первым российским артистом, который отважился громко заявить о своей нетрадиционной ориентации. И лишь спустя время артист признался: все эти заявления были сделаны только ради пиара.
По сути, он ничего конкретного и не заявлял — только намекал и провоцировал, остальное зрители просто додумали, нафантазировали. Так появилась легенда о Моисееве-гее.
«Чужой среди своих»
Борис Моисеев. Фото: Global Look Press
И она долго «работала» на его популярность. Как потом говорил сам артист: «Это был ход конем, интерес был сумасшедший». Многие осуждали Моисеева.
Например, со стороны верующих ему приходилось слышать обвинения в «распущенности» и «пропаганде гомосексуализма», а со стороны ЛГБТ-сообществ — в том, что он создает на сцене карикатурный образ гея.
Американская подруга
Он много выступал — и с Лаймой Вайкуле, и с Людмилой Гурченко… Выходили новые альбомы и клипы, на каждом концерте был аншлаг. Так продолжалось до 2010 года, когда Борис Моисеев оказался в больнице. С инсультом.
Врачи спасли ему жизнь, но восстановление предстояло долгое и тяжелое. Пришлось забыть о привычном образе жизни: о вечеринках с алкогольными напитками, о веселых ночных клубах, о сигаретах…
А главное — пришлось забыть о любимой работе, о творчестве, о бесконечных репетициях и триумфальных выступлениях. Рядом с Борисом постоянно находилась Адель Тодд — американская подданная, давняя подруга артиста, на которой он, по его словам, собирался жениться.
Впрочем, бракосочетание так и не состоялось. О подробностях своей личной жизни Моисеев всегда предпочитал помалкивать.
Затворник
Борис Моисеев. Фото: Борис Кудрявов / КП
Последние годы артист провел в почти полном уединении. Восстановиться полностью ему так и не удалось, но Борис не терял бодрости и был уверен: у него еще многое впереди. Артисту много помогали друзья, среди которых — Алла Пугачева, Нелли Кобзон и другие известные личности.
Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль».
27 сентября артиста не стало. Остались легенды — одна невероятнее другой: ведь Борис Моисеев был и остался самой эпатажной и противоречивой фигурой российского шоу-бизнеса. Самым загадочным артистом.