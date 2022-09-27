Американская невеста, сомнительная репутация, скандалы и эпатаж: личная жизнь Бориса Моисеева

К Борису Моисееву можно было относиться по-разному: одни его обожали, другие возмущались… Только вот равнодушных не было.
Борис Моисеев. Фото: Global Look Press

Борис Моисеев. Фото: Global Look Press

Борисом Моисеевым восхищались: обаятельный, талантливый, смелый. Его ругали: что он себе позволяет! Эпатажные выходки на сцене сделали Моисеева персоной «нон-грата» и среди верующих, и среди лиц нетрадиционной ориентации. Сам он ни в чем не оправдывался: скандалы только подогревали интерес к нему и его творчеству.

Родился за решеткой

Его жизнь началась при драматических обстоятельствах: мама отбывала наказание в тюрьме в Могилеве, там и появился на свет маленький Боря.

Позднее мама стала его лучшим другом. Только она понимала и одобряла его увлечение танцами, за которое приходилось терпеть издевательства и насмешки сверстников. Впрочем, Борис не собирался бросать танцы, несмотря ни на что.

Трио «Экспрессия»
 

Борис Моисеев. Фото: Global Look Press

Окончив школу, он отправился в Минск — мечтал поступить в хореографическое училище. Буквально сразу, как только он приехал на вокзал, у него украли все вещи. И в общежитие абитуриент Моисеев заселился налегке — в чем был.

Это не помешало ему вскоре стать настоящей звездой: трио «Экспрессия», в котором он покорял зрителей вместе с двумя девушками, быстро сделалось невероятно популярным.

Легенда о нетрадиционной ориентации

Борису всегда нравилось шокировать публику. Он выступал в перьях и стразах, раздевался на сцене, позволял себе яркий вызывающий макияж. Апофеозом скандальной известности Моисеева стала песня «Голубая луна», которую он исполнил дуэтом с Николаем Трубачом.

Бориса стали называть первым российским артистом, который отважился громко заявить о своей нетрадиционной ориентации. И лишь спустя время артист признался: все эти заявления были сделаны только ради пиара.

По сути, он ничего конкретного и не заявлял — только намекал и провоцировал, остальное зрители просто додумали, нафантазировали. Так появилась легенда о Моисееве-гее.

«Чужой среди своих»
 

Борис Моисеев. Фото: Global Look Press

И она долго «работала» на его популярность. Как потом говорил сам артист: «Это был ход конем, интерес был сумасшедший». Многие осуждали Моисеева.

Например, со стороны верующих ему приходилось слышать обвинения в «распущенности» и «пропаганде гомосексуализма», а со стороны ЛГБТ-сообществ — в том, что он создает на сцене карикатурный образ гея.

Американская подруга

Он много выступал — и с Лаймой Вайкуле, и с Людмилой Гурченко… Выходили новые альбомы и клипы, на каждом концерте был аншлаг. Так продолжалось до 2010 года, когда Борис Моисеев оказался в больнице. С инсультом.

Врачи спасли ему жизнь, но восстановление предстояло долгое и тяжелое. Пришлось забыть о привычном образе жизни: о вечеринках с алкогольными напитками, о веселых ночных клубах, о сигаретах…

А главное — пришлось забыть о любимой работе, о творчестве, о бесконечных репетициях и триумфальных выступлениях. Рядом с Борисом постоянно находилась Адель Тодд — американская подданная, давняя подруга артиста, на которой он, по его словам, собирался жениться.

Впрочем, бракосочетание так и не состоялось. О подробностях своей личной жизни Моисеев всегда предпочитал помалкивать.

Затворник
 

Борис Моисеев. Фото: Борис Кудрявов / КП

Последние годы артист провел в почти полном уединении. Восстановиться полностью ему так и не удалось, но Борис не терял бодрости и был уверен: у него еще многое впереди. Артисту много помогали друзья, среди которых — Алла Пугачева, Нелли Кобзон и другие известные личности. 

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27 сентября артиста не стало. Остались легенды — одна невероятнее другой: ведь Борис Моисеев был и остался самой эпатажной и противоречивой фигурой российского шоу-бизнеса. Самым загадочным артистом. 

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