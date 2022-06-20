Америка, Узбекистан и Франция! В каких странах побывали внуки Пугачевой, оставив Россию

Внуки Аллы Пугачевой последовали примеру своей именитой бабушки, устроив себе отпуск за границей. По крайней мере сама Примадонна утверждала, что ее отъезд в Израиль не имеет ничего общего с эмиграцией. За границу, как подметила певица, она уехала, чтобы подтянуть здоровье и провести отпуск с двойняшками Гарри и Лизой, наслаждаясь морским бризом. Примадонна с семьей поселилась на вилле с бассейнов в «израильской Рублевке». Дом именитой чете любезно предоставил старший брат Максима Галкина — Дмитрий.
Алла Пугачева с Максимом Галкиным и двойняшками Гарри и Лизой. Фото: личный архив
Вслед за именитой бабушкой за границу укатил и старший внук Аллы Пугачевой — Никита Пресняков. В поездке его сопровождала жена — модель Алена Краснова. Парочка провела отпуск в Америке, поселившись во Флориде. Сын Кристины Орбакайте облюбовал с женой пляжи Майами-Бич. Невестка певицы то и дело публиковала знойные кадры, загорая на песчаном берегу.
Уже возвращаясь на родину, парочка совершила перелет через Узбекистан. В своем микроблоге Никита Пресняков делился снимками из Ташкента, любуясь местными красотами.
«После каникул летели через Ташкент, решили потратить время с умом и все посмотреть! Красивый и чистый город! Приятные люди!» — делился впечатлениями внук Примадонны.
Никита Пресняков летел из Америки домой через Ташкент. Фото: личный архив
За границей оказался еще один сын Кристины Орбакайте — 24-летний Дени Байсаров. Многие поклонники считали, что юноша полетит в Израиль, чтобы навестить именитую бабушку и двойняшек Гарри и Лизу, которые очень привязаны к нему. Однако внук Примадонны предпочел домашним посиделкам на вилле отдых во Франции.
Вполне вероятно, что после каникул во Франции, Дени Байсаров все-таки отправится в Израиль. Сама Примадонна собирается вернуться на родину к началу учебного года. Первого сентября двойняшки Гарри и Лиза пойдут в свою элитную гимназию, пропускать учебу в школе они не могут. Ну а шоумен Максим Галкин планирует гастрольный тур в Новой Зеландии.