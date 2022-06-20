Америка, Узбекистан и Франция! В каких странах побывали внуки Пугачевой, оставив Россию

Вслед за именитой бабушкой за границу укатил и старший внук Аллы Пугачевой — Никита Пресняков. В поездке его сопровождала жена — модель Алена Краснова. Парочка провела отпуск в Америке, поселившись во Флориде. Сын Кристины Орбакайте облюбовал с женой пляжи Майами-Бич. Невестка певицы то и дело публиковала знойные кадры, загорая на песчаном берегу.

Уже возвращаясь на родину, парочка совершила перелет через Узбекистан. В своем микроблоге Никита Пресняков делился снимками из Ташкента, любуясь местными красотами.