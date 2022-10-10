Алла Михеева: как стала актрисой, чем покорила Ивана Урганта и с кем строила любовь

Актриса и телеведущая Алла Михеева давно стала лицом Первого канала. Звезда прославилась благодаря шоу «Вечерний Ургант», но одним проектом карьера девушки не ограничилась. Как она добилась цели и стала знаменитой, с кем строила любовь и чем занимается сегодня - читайте далее.
Алла Михеева: детство, родители
Михеева Алла Андреевна родилась в Молодогвардейске 7 февраля 1989 года, имеет российское гражданство, по национальности русская. Родители с появлением дочки перебрались в Междуреченск Кемеровской области, где прошло детство Аллы. Мама – ректор технического вуза, папа – спортсмен, специалист в сфере туризма.
Маленькая Алла Михеева с мамой. Фото: соцсети
У Аллы есть старшая сестра Анна, и они частенько ссорились и даже устраивали драки. Младшая Михеева росла творческой личностью, на семейных праздниках часто развлекала родных. Также девочка занималась горными лыжами, увлекалась модой и музыкой.
Алле было 14 лет, когда семья переехала в Санкт-Петербург. Здесь девочка загорелась актерскими амбициями и начала штурмовать кастинги. Ей удалось быстро проявить себя – она попала в молодежный сериал «ОБЖ» на Пятом канале на эпизодическую роль, но начало было положено.
Алла Михеева в юности. Фото: соцсети
Алла Михеева: кино, театр
В 2008 году Михеева смогла с третьей попытки поступить в академию театрального искусства Петербурга. Параллельно развивалась ее карьера: в 2009 году дебютировала в фильме «Золотое сечение», в 2010 году стала актрисой театра «Буфф».
В 2012 году Михеева снялась в многосерийном фильме «Чужой район», серия «Свидетель». исполнив роль Леры. Через три года на экраны с участием актрисы вышел фильм «Ставка на любовь», в 2016-м – «Одноклассницы».
Алла Михеева в фильме "Ставка на любовь". Кадр из фильма
В 2017 году в свет вышли сразу две картины с участием Михеевой – «Детки напрокат», которая в 2017 году на XV Международном кинофестивале стран АТР «Меридианы Тихого» получила награду Юла Бриннера, и «Танцы на высоте». А в 2022 году поклонники увидели ее в одной из главных ролей в сериале «Обоюдное согласие».
Театральная карьера Михеевой также активно развивается. В 2010 году она стала актрисой театра «Буфф», войдя в состав спектаклей «Элиза» и «Доктор философии».
Алла Михеева: «Вечерний Ургант»
Но обширную известность Михеева обрела, когда стала работать в шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале. Здесь у нее появилась собственная рубрика – «Острый репортаж».
Алла Михеева в шоу "Вечерний Ургант". Фото: соцсети
Актриса брала интервью у самых разных людей – от звезд кино, эстрады и телевидения до простых людей, выезжала на интересные события и фестивали в разные уголки страны.
Ее амплуа недалекой простушки ввело в заблуждение поклонников надолго – люди не понимали, какая на самом деле Михеева, и предполагали, что в жизни она столь же наивна.
Алла Михеева в шоу "Вечерний Ургант". Фото: соцсети
Шутки шутками, но на съемках Михеева однажды пострадала. Теледива делала репортаж о тяжелой атлетике и в зале получила штангой по голове. Травма была ощутимой, но работу актриса не остановила. В 2022 году шоу «Вечерний Ургант» было приостановлено, о дальнейшей его судьбе пока заявлений не было.
Алла Михеева: другие проекты
Михеева востребована в самых разных проектах и шоу. В 2014 году актриса участвовала в шоу «Ледниковый период-5», заняв в паре с Максимом Марининым третье место. В том же году она сражалась за отечественную команду в шоу «Большие гонки». На следующий год в эфире появился проект «Вместе с дельфинами», и Михеева стала одной из его участниц.
Алла Михеева в шоу "Ледниковый период". Фото: соцсети
В 2016 году стала ведущей нового сезона «Ледникового периода», а в 2019-м – на проекте «Ледниковый период. Дети».
Алла Михеева в клипе "Кабриолет". Кадр из клипа
2019-й год вошел в биографию Михеевой памятным событием – актриса снялась в клипе группировки «Ленинград». Алла сыграла в нем невесту, опаздывающую на свою свадьбу.
С февраля по июль 2020 года Алла была ведущей программы «Dance Революция» на Первом канале. Кроме того, звезда успела примерить роль члена жюри на играх КВН, став одновременно для игроков предметом шуток.
Алла Михеева в жюри КВН. Фото: соцсети
Алла Михеева: личная жизнь
Свою личную жизнь Михеева скрывает очень тщательно. Известно, что актриса была в отношениях с телеоператором шоу «Вечерний Ургант» Сергеем Канчером.
Но уже в 2017 году ее заметили на отдыхе с экс-бойфрендом Ольги Бузовой Тимофеем Майоровым. Поднялся шум, и телеведущая охарактеризовала свою связь с мужчиной как дружескую.
Свободно ли сердце красотки сегодня, история умалчивает – девушка старается никого не впускать в личное пространство.
Алла Михеева: горячие фото
Актриса и телеведущая обладает ростом 172 см и весом 49 кг. Модельные параметры звезды быстро привлекли внимание мужской половины фанатов, сама красавица поддерживает этот интерес регулярно, публикуя в своих соцсетях кадры в купальниках.
В 2013 году Михеева даже снялась для глянцевого мужского журнала Maxim, украсив обложку февральского номера.
Алла Михеева в бикини. Фото: соцсети
Алла Михеева сегодня
Осенью 2022 года Алла Михеева снова вышла на лед в шоу Первого канала «Ледниковый период. Снова вместе». На этот раз пару актрисе составил двукратный чемпион России, многократный призер Европы по фигурному катанию Иван Букин.