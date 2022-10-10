Алла Михеева: как стала актрисой, чем покорила Ивана Урганта и с кем строила любовь

Актриса и телеведущая Алла Михеева давно стала лицом Первого канала. Звезда прославилась благодаря шоу «Вечерний Ургант», но одним проектом карьера девушки не ограничилась. Как она добилась цели и стала знаменитой, с кем строила любовь и чем занимается сегодня - читайте далее.

Алла Михеева: детство, родители

Михеева Алла Андреевна родилась в Молодогвардейске 7 февраля 1989 года, имеет российское гражданство, по национальности русская. Родители с появлением дочки перебрались в Междуреченск Кемеровской области, где прошло детство Аллы. Мама – ректор технического вуза, папа – спортсмен, специалист в сфере туризма.