Алкоголизм, рождение дочек-близняшек! С кем обрел счастье цесаревич из «Бедной Насти» Дмитрий Исаев

Большую известность и любовь прекрасной половины Дмитрию Исаеву принесла его блистательная роль в исторической теленовелле «Бедная Настя». Актер сыграл наследника российского престола цесаревича Александра II.

В этом сериале он снимался вместе с Еленой Кориковой, Петром Красиловым, Даниилом Страховым, Ольгой Остроумовой, Эммануилом Виторганом, Анной Табаниной, Мариной Алексанровой, Анной Горшковой и многими другими. Миллионы телезрительниц млели у экрана, любуясь видным и статным актером, которому удалось воплотить образ наследника императора Николая I.

В сериале показали любвеобильную страстную натуру цесаревича: то он увлекся фрейлиной польского происхождения, то выражал симпатии собственной невесте-принцессе. Не менее пылкой натурой обладает и сам Дмитрий Исаев.

Первая жена актриса Ася Шибарова, с которой он познакомился еще в студенческие годы, подарила ему дочек-близняшек Полину и Соню. Но удержать мужа в семье не смогла.

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