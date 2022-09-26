Алкоголизм, рождение дочек-близняшек! С кем обрел счастье цесаревич из «Бедной Насти» Дмитрий Исаев

Большую известность и любовь прекрасной половины Дмитрию Исаеву принесла его блистательная роль в исторической теленовелле «Бедная Настя». Актер сыграл наследника российского престола цесаревича Александра II.
В этом сериале он снимался вместе с Еленой Кориковой, Петром Красиловым, Даниилом Страховым, Ольгой Остроумовой, Эммануилом Виторганом, Анной Табаниной, Мариной Алексанровой, Анной Горшковой и многими другими. Миллионы телезрительниц млели у экрана, любуясь видным и статным актером, которому удалось воплотить образ наследника императора Николая I.
В сериале показали любвеобильную страстную натуру цесаревича: то он увлекся фрейлиной польского происхождения, то выражал симпатии собственной невесте-принцессе. Не менее пылкой натурой обладает и сам Дмитрий Исаев.
Первая жена актриса Ася Шибарова, с которой он познакомился еще в студенческие годы, подарила ему дочек-близняшек Полину и Соню. Но удержать мужа в семье не смогла.
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Дмитрий Исаев с женой — бывшей артисткой балета Оксаной Рожок. Фото: Евгения Гусева / КП
Второй избранницей Дмитрия стала балерина Инна Гинкевич. Вместе они были около шести лет. Именно она помогла Исаеву излечиться от алкоголизма и выйти из творческого кризиса. Актер отплатил возлюбленной тем, что оставил ее. Дмитрий не просто ушел от балерины, он предпочел ее подругу Оксану Рожок.
«С Оксаной мы начали встречаться лишь через полгода, не сразу. Так что она меня не отбивала. Инна и Оксана действительно много лет дружили, но на тот момент, когда я начал новые отношения после развода, их связь уже оборвалась», — рассказывал актер в эфире программы «Судьба человека».
С третьей женой актер даже обвенчался. В 2014 году у Исаева родился сын Саша.
При этом в СМИ то и дело появлялись слухи о том, что актер все так же окружен представительницами прекрасного пола, которые готовы расточать ради него свои симпатии.
По материалам kp.ru