Алексей Чадов: как вместе с братом прославился в кино, снимался с Фриске и женился на Дитковските

Алексей Чадов вместе со старшим братом сделал блестящую карьеру в отечественном кинематографе. Сегодня он по-прежнему востребован в индустрии, более того, пробует себя в качестве режиссера и уже успешно проявил себя как кинодеятель.

Алексей Чадов: детство, брат

Алексей Чадов родился 2 сентября 1981 года в Солнцево Московской области. Он стал вторым ребенком в семье, родившись на год младше брата Андрея. Мать Галина Петровна вынуждена была одна воспитывать сыновей после того, как глава семьи погиб в результате несчастного случая на стройке.

Оба брата занимались в местной театральной студии, и уже в детстве Алексей выходил на сцену в разных спектаклях, дебютировав зайцем в «Красной шапочке». Причем, за эту роль 12-летний актер был награжден премией «Лауреат» и поездкой на море.