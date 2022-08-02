Алексей Чадов: как вместе с братом прославился в кино, снимался с Фриске и женился на Дитковските

Алексей Чадов вместе со старшим братом сделал блестящую карьеру в отечественном кинематографе. Сегодня он по-прежнему востребован в индустрии, более того, пробует себя в качестве режиссера и уже успешно проявил себя как кинодеятель.
Алексей Чадов: детство, брат
Алексей Чадов родился 2 сентября 1981 года в Солнцево Московской области. Он стал вторым ребенком в семье, родившись на год младше брата Андрея. Мать Галина Петровна вынуждена была одна воспитывать сыновей после того, как глава семьи погиб в результате несчастного случая на стройке.
Оба брата занимались в местной театральной студии, и уже в детстве Алексей выходил на сцену в разных спектаклях, дебютировав зайцем в «Красной шапочке». Причем, за эту роль 12-летний актер был награжден премией «Лауреат» и поездкой на море.
Маленький Алексей Чадов (справа) с братом Андреем. Фото: соцсети
Окончив школу, Алексей поступил в Щепкинское училище, куда перевелся старший брат, учившийся в Щукинском.
Алексей Чадов: карьера
Сниматься в кино Чадов-младший начал еще студентом. Первой стала работа в картине «Война» в 2002 году, которая сразу принесла ему оглушительную популярность. За роль сержанта Ивана Ермакова начинающий актер получил приз Международного кинофестиваля в Монреале в номинации «Лучший актер».
Алексей Чадов в фильме «Война». Кадр из фильма
Следующей стала роль красноармейца Николая Малахова в сериале «На безымянной высоте» в 2004 году. В том же году он сыграл вампира в триллере «Ночной дозор». А в 2005 году карьера Чадова стремительно взлетела после выхода на экраны фильма «9 рота» Федора Бондарчука, после нее он стал одним из востребованных актеров своего времени.
Главная роль в драме «Живой» в следующем году принесла еще одну волну популярности Чадову в 2006 году. После нее он появился в «Жаре» и «Дневном дозоре», где сыграл пару влюбленных с Жанной Фриске.
Алексей Чадов в фильме «Дневной дозор». Кадр из фильма
Ежегодно Чадов получает по несколько предложений, причем, как в полнометражных, так и в многосерийных проектах. Яркой стала работа в романтической комедии «Любовь в большом городе» и ее продолжениях. В 2014 году Чадов сыграл хоккеиста Илью Ковальчука в спортивной «Чемпионы», а через два года появился в картинах «Молот», «Танкист», «Любовь с ограничениями».
Знаковыми в фильмографии актера стали проекты «Улетный экипаж», «Аванпост», «Успех». В картине «Своя война» Чадов не только снялся в главной роли, но и занял кресло режиссера.
Алексей Чадов: другие проекты
В 2007 году, на пике своей популярности и востребованности, Алексей Чадов попробовал себя в качестве телеведущего. На Муз-ТВ он стал вести проект «Рro-кино». Вернулся к этой работе актер в 2018 году — на СТС стал ведущим программы «Союзники».
Кроме того, Чадов снялся в клипе Натальи Гордиенко «Пьяная» в 2017 году.
Алексей Чадов в клипе «Пьяная». Кадр из клипа
Алексей Чадов: личная жизнь
За личной жизнью Алексея Чадова поклонницы следят не менее пристально, чем за новыми киноработами. В 20 лет актер серьезно влюбился — его избранницей стала Оксана Акиньшина, с которой они вместе снимались в 2003 году на съемках фильма «Игра мотыльков». Но актриса предпочла ему отвязного Сергея Шнурова.
Оксана Акиньшина. Фото: Global Look Press
В 2006 году Чадов знакомится на съемках «Жары» с литовской актрисой Агнией Дитковските, и между ними завязывается роман. Встречались звезды до 2009 года, а затем расстались.
Алексей Чадов и Агния Дитковските. Фото: Global Look Press
Но в 2012 году судьба свела их вместе снова — на площадке картины «Дело чести». Свадьбу откладывать в долгий ящик не стали, поженились в том же году. И в 2014 году актриса родила сына Федора. Но скрепить брак ребенок не смог, и через год молодые родители развелись.
Алексей Чадов с сыном. Фото: соцсети
В 2018 году актер начал встречаться с казанской моделью Ляйсан Галимовой. Пара выходила в свет вместе с маленьким сыном Чадова, поэтому публика заговорила о скорой свадьбе звезды с красавицей. Но пока знаменитость не торопится создавать семью.
Алексей Чадов и Ляйсан Галимова. Фото: соцсети
Алексей Чадов сегодня
Алексей Чадов ростом 176 и весом 75 кг смог воплотить на экране мастера боевых искусств в драме «Молот», ради чего сутками пропадал в спортзале и привел себя в эталонную форму. Сейчас актер задействован в нескольких новых проектах.