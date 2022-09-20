Александр Гордон: как стал звездой телевидения, в пятый раз женился на 20-летней студентке и какой гонорар получал за «Мужское/Женское»

Журналист Александр Гордон - обладатель нескольких премий «ТЭФИ», за свою карьеру отметился как автор и ведущий множества телепрограмм и ток-шоу. В личной жизни у звезды экрана тоже все бурно. В 2022 году он женился в пятый раз на 20-летней арфистке.

Александр Гордон: детство, родители

Александр Гарриевич Гордон родился 20 февраля 1964 года в Обнинске Калужской области. Мать Антонина Стрига была медсестрой в военной части, где и познакомилась с будущим мужем, Гарри Гордоном.

Когда Александру было три года, семья переехала в Москву. Здесь родитель состоялся как писатель, но от жены и сына ушел. Долгое время Гарри Гордон не общался с наследником, их отношения восстановились лишь когда Александру исполнилось 19 лет.

Александра Гордона воспитывал отчим. Он заменил ему отца, многому научил, поддерживал творческий интерес мальчика. В 5 лет Гордон уже «руководил» театром кукол, увлекался хоккеем, мечтал стать режиссером или милиционером.

Окончив школу, Гордон поступил в Щукинское училище на актерское отделение, которое окончил в 1987 году. Полученная профессия помогла ему откосить от армии – он не хотел отдавать долг Родине и сымитировал психическое расстройство, отбыл 2 недели в Кащенко и благополучно закрыл историю с воинской службой.