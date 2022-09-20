Александр Гордон: как стал звездой телевидения, в пятый раз женился на 20-летней студентке и какой гонорар получал за «Мужское/Женское»

Журналист Александр Гордон - обладатель нескольких премий «ТЭФИ», за свою карьеру отметился как автор и ведущий множества телепрограмм и ток-шоу. В личной жизни у звезды экрана тоже все бурно. В 2022 году он женился в пятый раз на 20-летней арфистке.
Александр Гордон: детство, родители
Александр Гарриевич Гордон родился 20 февраля 1964 года в Обнинске Калужской области. Мать Антонина Стрига была медсестрой в военной части, где и познакомилась с будущим мужем, Гарри Гордоном.
Когда Александру было три года, семья переехала в Москву. Здесь родитель состоялся как писатель, но от жены и сына ушел. Долгое время Гарри Гордон не общался с наследником, их отношения восстановились лишь когда Александру исполнилось 19 лет.
Александра Гордона воспитывал отчим. Он заменил ему отца, многому научил, поддерживал творческий интерес мальчика. В 5 лет Гордон уже «руководил» театром кукол, увлекался хоккеем, мечтал стать режиссером или милиционером.
Окончив школу, Гордон поступил в Щукинское училище на актерское отделение, которое окончил в 1987 году. Полученная профессия помогла ему откосить от армии – он не хотел отдавать долг Родине и сымитировал психическое расстройство, отбыл 2 недели в Кащенко и благополучно закрыл историю с воинской службой.
Александр Гордон: карьера в США
Окончив вуз, Гордон поступил в театр Рубена Симонова. Но спустя 2 года уехал в США. Здесь русский эмигрант начал с рабочих профессий – поработал электриком, монтировал кондиционеры, готовил пиццу. А позже нашел место на телевидении – стал ведущим на русскоязычном телеканале.
90-е стали плодотворными в плане карьеры в США у Гордона. Он работал одновременно на двух каналах, а потом в 1993 году и вовсе создал собственную телекомпанию Wostok Entertainment. В следующем году начал сотрудничество с российским телеканалом «ТВ-6», где выпускал авторский проект «Нью-Йорк, Нью-Йорк» о жизни на том берегу Атлантики. За годы жизни в Америке он получил гражданство. Но в 1997 году вернулся в Россию.
Александр Гордон в программе "Нью-Йорк, Нью-Йорк". Кадр из программы
Александр Гордон: карьера в России
Вернувшись в Москву, Гордон ушел в отечественную журналистику с головой. Он стал работать корреспондентом в программе «Частный случай» Игоря Воеводина, которую вскоре стал вести сам. Также он стал радиоведущим – в эфире «Серебряного дождя» он начал вести «Хмурое утро».
В паре с Владимиром Соловьевым Гордон стал ведущим проекта «Собрание заблуждений» в ток-шоу «Процесс» на ОРТ, который выходил до 2001 года.
В тот же период на первой кнопке готовилось к премьере авторское шоу «Гордон Жуан», правда, в эфир так и не вышло. Гордон перешел на НТВ, где до 2004 года вел передачу «Гордон», которую характеризовал как научно-развлекательную. В следующем году журналист был ведущим программы «Стресс», параллельно снял несколько выпусков документального проекта «Дураки и дороги».
Александр Гордон в программе "Гордон". Кадр из программы
С 2005 года Гордон возвращается на Первый канал. Здесь его ждет авторский проект «Гордон 2030», просуществовавший в эфире до 2006 года, затем с 2007 по 2013 годы – «Закрытый показ», возобновленный в 2021 году.
В 2008 году появляется передача «Гордон Кихот», в течение двух лет она выходит в эфир Первого канала. В 2009 году телеведущий начинает проект «Гордон в засаде» на телеканале «Охота и рыбалка», посвященный мужскому хобби. Параллельно ведет передачу «Наука о душе» на канале «Психология 21».
Александр Гордон в программе "Закрытый показ". Кадр из программы
В период предвыборной президентской кампании-2012 Гордон ведет передачу «Гражданин Гордон» на Первом канале», транслирующуюся с января по июнь. Весной 2013-го становится ведущим программы «Политика» в паре с Петром Толстым, которая существует до 2016 года. А вместе с Екатериной Стриженовой в студии передачи «За и против» в 2013 году поднимает злободневные вопросы.
Сфера интересов Гордона в профессиональной деятельности все больше фокусируется на межличностном общении и семейных проблемах, и в 2013-2014 годах он ведет передачу «Они и мы» на Первом канале. Которая в последующем становится проектом «Мужское/женское», а в пару Гордону в студии появляется Юлия Барановская. Известно, что за передачу Гордон получал порядка 37,5 тысячи долларов в месяц.
Александр Гордон и Юлия Барановская в программе "Мужское/женское". Кадр из программы
В 2020 году на Первом канале состоялась премьера документально-социального проекта «Док-Ток», где Гордон должен был чередоваться в студии с Ксенией Собчак. Но со временем остался один в передаче.
В мае 2022 года на Первом канале появилась новая рубрика «Время вспомнить» в рамках «Информационного канала», которую ведет Александр Гордон.
Александр Гордон: другие проекты
Александр Гордон знаменит не только как телеведущий. Он выступил режиссером нескольких фильмов, отснятых по произведениям отца Гарри Гордона. Среди наиболее известных – «Огни притона», «Пастух своих коров», «Дядя Саша».
Гордон реализовался и как киноактер. Он появился в таких проектах, как «Красные слоны», «Generation П», «Судьба на выбор», «После школы», «Умник», «Физрук», «Наследники», «Дядя Саша», «Хандра».
Александр Гордон на шоу "Голос". Кадр из шоу
В 2016 году Гордон преподнес сюрприз судьям на шоу «Голос», приняв участие в «слепых прослушиваниях». Никто к нему не повернулся, но удивить звезд ему по-настоящему удалось. Сам журналист признавался, что мечтал когда-то петь.
Кроме того, Гордон написал несколько книг. Его серия «Диалоги» в 2006 году была удостоена премии имени Александра Беляева.
Александр Гордон: награды
За карьеру Гордон не раз становился лауреатом профессиональной премии «ТЭФИ». В 2007, 2008, 2011 годах он получил сразу четыре статуэтки за программу «Закрытый показ» - дважды ее признали лучшей, а самого журналиста – дважды лучшим ведущим, в 2010 году – за «Гордон Кихот».
Александр Гордон: личная жизнь
Личная жизнь Александра Гордона всегда была предметом пристального внимания и обсуждения. Женат он был пять раз, у него несколько детей, а нынешняя супруга на 38 лет его моложе! Кстати, для своих лет Гордон очень хорошо выглядит. Его рост составляет 178 см, а вес - 72 кг.
Первой избранницей, ставшей на 8 лет женой Гордона, оказалась журналистка, писатель Мария Бердникова. В 1988 году они впервые стали родителями – родилась дочка Анна.
Мария Бердникова. Фото: Mariamorlot/Wikimedia Commons
После развода с Бердниковой Гордон вскоре познакомился с актрисой Наной Кикнадзе. Но регистрировать отношения не спешил, они стали жить в гражданском браке, продлившемся 7 лет.
Нана Кикнадзе. Фото: Global Look Press
В 2000 году Гордон женился на журналистке Екатерине Прокофьевой. Она взяла фамилию мужа и по сей день известна как Катя Гордон. В 2006 году они разошлись, причину бывшая жена объяснила позже: пристрастие мужа к алкоголю.
Катя Гордон. Фото: Global Look Press
Следующей законной женой звезды экрана стала 18-летняя студентка журфака Нина Щипилова. Бракосочетание стало тайной, о нем Гордон объявил только спустя год. Когда вскрылось, что он стал отцом вне брака – дочь Сашу ему родила краснодарская журналистка Елена Пашкова после связи, случившейся у пары в командировке на Одесском кинофестивале.
Нина Щипилова и Александр Гордон. Фото: Лариса Кудрявцева/ "Экспресс газета"
И в 2013 году Гордон развелся с молодой женой. Причина – измены главы семьи. Но горевать было не в характере телеведущего. Уже в 2014 году он женился снова, и на сей раз снова на студентке. Его избранницей стала будущая выпускница ВГИКа Нозанин Абдулвасиева. Девушка в том же году стала мамой, подарив мужу сына Сашу, а в 2017 году – второго ребенка Федора.
Александр Гордон с Нозанин Абдулвасиевой и сыновьями. Фото: соцсети
Но спустя 6 лет брака, в 2020 году Гордон и Абдулвасиева развелись. Что именно стало причиной расставания, пара не сообщает. Известно лишь, что расторгнут брак был по инициативе Нозанин.
Вскоре в Сети стали подозревать, что Гордон изменил жене со своей коллегой по телешоу Юлией Барановской. Многие были уверены, что у телеведущих роман. Скрытная до личного Барановская молчала, но их совместные фото уж слишком часто появлялись в соцсетях. Только вот следующей женой любвеобильного журналиста Юлия не стала.
Александр Гордон и Софья Каландадзе. Фото: соцсети
Весной 2022 года 58-летний телеведущий тайно обвенчался с 20-летней студенткой-арфисткой Софией Каландадзе. Молодожены вступили в брак перед богом в Спасо-Евфимиевом монастыре в Суздале. Пятая по счету жена годилась телезвезде во внучки, считали родители невесты и категорически не принимали выбор дочки. Но все-таки смирились.
Александр Гордон сегодня
В 2022 году в карьере Гордона на Первом канале случилась пауза – развлекательные передачи были сняты с сетки вещания. Но осенью съемки «мужского/женского» возобновились, чему зрители очень обрадовались.