Александр Цекало: как стал знаменитым, четыре раза женился, дважды стал отцом и почему уехал в Америку

Александр Цекало — один из ярких деятелей телевидения и киноиндустрии. За свою работу он отмечен множеством наград, а созданные им сериалы покоряют мир. Как сложилась творческая судьба звезды и что у него в личной жизни — читайте в нашем материале.
Александр Цекало: детство, национальность, гражданство
Александр Евгеньевич Цекало появился на свет в Киеве 22 марта 1961 года в семье инженеров. Отец по национальности украинец, мать — еврейка, так что кровь в звезде течет смешанная. Он стал вторым ребенком — у него есть старший брат Виктор. С детства они вместе мечтали стать знаменитыми, выступать на телевидении, чего, собственно, и достигли — Виктор Цекало стал актером.
Виктор и Александр Цекало (слева направо) в детстве. Фото: соцсети
Александр в детстве занимался музыкой, в 14 лет смог заработать на свою первую электрогитару, чтобы научиться играть и нравиться девушкам. Он подрабатывал почтальоном, заработал за 2 месяца на гитару и усилитель.
Окончив школу, Цекало-младший отправился поступать в Ленинградский технологический институт, правда, заочно. И смог совмещать подработку в киевской химлаборатории наладчиком и осветителем сцены в Театре эстрады.
Александр (слева) и Виктор Цекало в молодости. Фото: соцсети
В настоящее время Цекало имеет российское и американское гражданство, несколько последних лет постоянно проживает в США вместе с женой.
Александр Цекало: карьера, кабаре-дуэт «Академия»
Освоив игру на гитаре, Цекало уже в школе стал выступать на сцене. Он основал группу «Оно», участвовал в театральных постановках и сочинял песни. Окончив вуз, Цекало основал квартет «Шляпа», артистов которого заметили и пригласили без вступительных в Киевское цирковое училище. После учебы он устроился в Одесскую филармонию, затем со своей первой женой Аленой Шиферман в одесском Театре эстрады «Шарж» у Ильи Ноябрева, вместе с которым написал несколько интермедий.
Лолита и Цекало в кабаре-дуэт «Академия». Кадр из клипа «Москва»
В филармонии Цекало знакомится со своей будущей второй женой и напарницей Лолитой Милявской. В 1985 году они создают кабаре-дуэт «Академия», в котором использовали амплуа властной жены и забитого мужа, причем рост Цекало 167 см и вес 80 кг контрастировали с высокой и стройной Лолитой. С этим дуэтом пара перебралась в Москву и начала покорять эстраду. С каждым годом артисты становились популярнее и в середине 90-х уже имели бешеный успех.
Каждый номер дуэта Цекало и Милявской отличался юмором и яркостью, театрализованностью и талантом, а их песни «Хочешь, но молчишь», «Я обиделась», «Муж пошел за пивом», «Ту-ту-ту, на-на-на» и многие другие до сих пор на слуху.
Дуэт просуществовал 15 лет, за это время артисты выпустили семь альбомов. Но в 2000 году каждый пошел своей дорогой — Лолита начала сольную карьеру, Цекало стал телеведущим и продюсером.
Александр Цекало: телевидение, продюсирование
Оставив «Академию» в прошлом», Цекало сделал карьеру телеведущего на Первом канале. Например, в 2006 году он вел шоу «Две звезды», «Большая разница», «Минута славы», «Прожекторперисхилтон», «Игры разума». Соведущими шоумена становились Сергей Светлаков, Иван Ургант, Нонна Гришаева, Лолита Милявская и другие звезды.
Александр Цекало и Иван Ургант в шоу «Большая разница». Фото: Global Look Press
Реализовался Цекало как продюсер. В начале двухтысячных он заинтересовался мюзиклами и занимался продюсированием «Норд-Оста», «12 стульев», в 2007 году занял должность генерального продюсера Первого канала по спецпроектам, правда, через год ее упразднили. Но Цекало продолжил карьеру на канале.
С 2002 года по 2005 годы Цекало занимал пост исполнительного продюсера развлекательных программ на СТС, с 2005 по 2006 годы — генеральный продюсер СТС. Однако, с должности шоумен был уволен после конфликта с гендиректором телеканала Александром Роднянским — тому не понравилось, что Цекало работает на Первом канале.
Александр Цекало: кино, сериалы
С 2008 года Цекало — генеральный продюсер и совладелец продюсерской компании «Среда». Компания занимается производством художественных фильмов и сериалов, ранее выпускала развлекательные телепрограммы. Компания на протяжении 12 лет является лидером по производству праймовых сериалов в России, таких, как «Фарца», «Метод», «Саранча», «Мажор», «Территория» и другие. В 2016 году Цекало стал первым российским продюсером, кому удалось продать свой сериал «Мажор» крупнейшему в мире американскому онлайн-кинотеатру Netflix.
Кадр из сериала «Мажор»
Сам Цекало снялся в нескольких фильмах и стал актером нескольких комедийных шоу: в 2004–2005 годы снимался в «Осторожно, Задов!», «33 квадратных метра», а также в фильмах «Ландыш серебристый» и «Спецназ по-русски».
Александр Цекало: другие проекты
Цекало выступал как режиссер-постановщик концертов и премий. Например, организовал творческий вечер Игоря Крутого, фестиваль «Кинотавр», премию «Серебряная калоша», «сольные концерты звезд Анжелики Варум, Алсу. Также выступил в качестве художественного руководителя церемонии «ТЭФИ 2006».
Совместно с Иваном Ургантом владеет рестораном «The Сад» в Москве на Якиманской набережной. Также в конце 2010 года совместно с Алексеем Боковым и Александром Орловым открыл ресторан Chichibio, однако спустя полгода после открытия отказался от участия в нем из-за низкой востребованности кухни.
Александр Цекало: награды
За свою карьеру Цекало не раз был признан и отмечен профессиональным сообществом. Как автор стихов к песням артист трижды отмечен премией «Песня года», получил два «Золотых граммофона» в период кабаре-дуэта «Академия», имеет почти два десятка премий «ТЭФИ».
Александр Цекало с премией ТЭФИ. Фото: Global Look Press
Сериалы, созданные Цекало, не раз признавались лучшими. Например, трижды продюсер был отмечен наградами «Золотой орел», неоднократно награждался на Нью-Йоркском кинофестивале, а также на других площадках.
Александр Цекало: личная жизнь
Свою личную жизнь Цекало старается не светить в публичном пространстве, но как у любой знаменитости, у него она оказалась предметом постоянных обсуждений в прессе. К тому же, эта сфера, как и карьера, у Цекало весьма богата на события.
Знаменитый артист первый раз женился рано. Его избранницей стала солистка ансамбля «Шляпа» Алена Шиферман. Но брак продлился недолго — год. Второй раз в ЗАГС он отправился тоже с коллегой, правда, уже спустя 10 лет отношений. Это была Лолита Милявская, они зарегистрировались в 1999 году, чтобы оформить дочь певицы Еву на Цекало, хотя ее отцом был другой мужчина. В следующем году пара развелась.
Лолита Милявская. Фото: Global Look Press
Вскоре Цекало увлекся молодой певицей Яной Самойловой, которую повстречал на конкурсе «Евровидение» в 2000 году. Девушка ответила ему взаимностью, отношения стали развиваться стремительно и переросли в гражданский брак. Но предложения стать законной женой девушка прождала 6 лет безуспешно и в 2007 году ушла из его квартиры и жизни.
Александр Цекало и Яна Самойлова. Фото: Global Look Press
Но Цекало, хоть и не ожидал такого поворота, горевать долго не собирался. Он почти сразу снова женился. Его избранницей стала Виктория Галушка, сестра Веры Брежневой. Они познакомились на модном показе, начали общаться, через год шоумен сделал подруге предложение. А вскоре и впервые стал отцом — в 2008 году у пары родилась дочь Александра, а в 2012-м — сын Михаил.
Александр Цекало и Виктория Галушка. Фото: Global Look Press
Брак Цекало казался идеальным. Но в конце 2018 года его заметили в Италии в компании молодой красотки с пышными формами. Ей оказалась художница из Казахстана Дарина Эрвин.
И в начале следующего года пойманный с поличным шоумен объявил, что на самом деле давно ушел из семьи, а Эрвин — его законная невеста. Свадьбу пара сыграла тайно в Беверли Хиллз, куда Цекало переехал ради молодой красотки-жены.
Александр Цекало и Дарина Эрвин. Фото: соцсети
Александр Цекало сегодня
Цекало продолжает работать в производстве контента для онлайн-платформ. В 2021 году его компания «Среда» заключила договор с кинотеатром IVI, по условиям которого ежегодно продюсер производит по 8 проектов. В 2022 году на экраны вышли, например, «Бег улиток», «Нулевой пациент», «Химера» и другие.