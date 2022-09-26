Александр Цекало: как стал знаменитым, четыре раза женился, дважды стал отцом и почему уехал в Америку

В филармонии Цекало знакомится со своей будущей второй женой и напарницей Лолитой Милявской. В 1985 году они создают кабаре-дуэт «Академия», в котором использовали амплуа властной жены и забитого мужа, причем рост Цекало 167 см и вес 80 кг контрастировали с высокой и стройной Лолитой. С этим дуэтом пара перебралась в Москву и начала покорять эстраду. С каждым годом артисты становились популярнее и в середине 90-х уже имели бешеный успех.

Каждый номер дуэта Цекало и Милявской отличался юмором и яркостью, театрализованностью и талантом, а их песни «Хочешь, но молчишь», «Я обиделась», «Муж пошел за пивом», «Ту-ту-ту, на-на-на» и многие другие до сих пор на слуху.

Дуэт просуществовал 15 лет, за это время артисты выпустили семь альбомов. Но в 2000 году каждый пошел своей дорогой — Лолита начала сольную карьеру, Цекало стал телеведущим и продюсером.

Александр Цекало: телевидение, продюсирование

Оставив «Академию» в прошлом», Цекало сделал карьеру телеведущего на Первом канале. Например, в 2006 году он вел шоу «Две звезды», «Большая разница», «Минута славы», «Прожекторперисхилтон», «Игры разума». Соведущими шоумена становились Сергей Светлаков, Иван Ургант, Нонна Гришаева, Лолита Милявская и другие звезды.