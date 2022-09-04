Актеры, бросившие профессию ради служения Богу

«Телепрограмма» решила вспомнить и другие примеры того, как известные артисты выбирали служение вере вместо Мельпомены.
Екатерина Васильева, 77
Летом 2021 года в сети всплыл снимок Екатерины Васильевой в церковном облачении. Да, все знали, что актриса верит в Бога. В начале 90-х она даже ушла послушницей в Толгский монастырь, но через три года вернулась к профессии. И вот почти спустя 30 лет вернулась в церковь. Обряд прошел в Троице-Одигитриевском ставропигиальном женском монастыре Зосимова Пустынь в поселке Новофедоровское (Новая Москва). В беседе с сыном бывшая актриса объяснила, чем мотивирован ее поступок.
- Я еще хочу что-то сделать, хочу помочь, - рассказала инокиня Василиса. - Цель моя - спасение души. Мне очень хочется спастись, хотя шансов у меня очень мало. Мне так хотелось бы успеть отмолить свои грехи. Я плачу о всех неуверовавших, о всех, кто умер без причастия, о всех моих близких, партнерах, с кем играла на этой сцене. Я очень боюсь за них. Страшно и безумно жалко. Нас так запутали с юности. Мне внушили, что быть артисткой очень важно. И я верила в это долго.
Фото: кадр из фильма
Она считает, что ущерб, наносимый духовному здоровью общества знаменитостями, безграничен.
- Все - в монастырь! - призвала Васильева. - Всем каяться. Для меня интеллигенция - это растлители. Они Богу говорят «нет»: мы умные, мы хотим блага разные. Весь набор сатанинского кодекса чести - в книжках, спектаклях, театрах, фильмах...
Владимир Заманский, 96
Фото: кадр из фильма
Фронтовик и народный артист РСФСР, харизматичный Владимир Заманский («Проверки на дорогах» и «Аллегро с огнем») в 90-х, насмотревшись на ельцинскую Россию, взял и вместе с женой ушел из мирской жизни. Они уехали из Москвы и поселились в Муроме, недалеко от старинной Николо-Набережной церкви и Воскресенского женского монастыря. Отправной точкой стала встреча с архимандритом Павлом Груздевым в киноэкспедиции.
- Подхожу, он смотрит на меня, - вспоминал Владимир Петрович. - Спрашивает: «Ты кто?» Я отвечаю: «Актер. Вот, приехали кино снимать». - «Откуда?» - «Из Москвы». - «Слушай, - говорит, - бросай ты это все! И уезжай…» И вот спустя лет 12 - 15 я приехал в Муром.
Фото: МУРОМ 24 РФ
Последние годы Заманский с супругой служили в Воскресенском женском монастыре, но в этом году актеру исполнилось 96 лет, поэтому, как говорит жена, «ему уже трудно». Тем не менее он нашел в себе силы озвучить творения отцов церкви для православного радио «Радонеж».
Леонид Каюров, 65
Фото: кадр из фильма
Сын популярного советского актера Юрия Каюрова Леонид тоже начинал артистом - сыграл яркие роли в картинах «Несовершеннолетние», «Последний шанс» и других. Но в 29 лет, после воплощения образов трудных подростков, артист решил посвятить себя церкви.
- Многие люди пришли в церковь через поиск смысла жизни, - уверен он. - Я начал понимать: за этим что-то еще должно быть. Конечно, большое влияние оказали на меня книги, которые я прочитал, люди, с которыми встретился. Как-то году в 1981 - 1982-м, когда я уже работал во МХАТе, Саша Феклистов дал мне ксерокопированную копию книги Николая Бердяева «Смысл истории». По тем временам с его стороны это была смелость.
И вот этот «Смысл истории» я перелопатил, выписывал отрывки оттуда. Эта книга все мои мысли буквально перевернула. Потому что там дается религиозное осмысление всемирной истории.
Фото: hramnadevichiem.ru
В конце 80-х годов Каюров поступил в духовную семинарию в Сергиевом Посаде. Пел в Братском хоре в Троице-Сергиевой лавре. А теперь в сане протодиакона он служит в храме Архистратига Божьего Михаила при Клиниках в Хамовниках.