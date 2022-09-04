Актеры, бросившие профессию ради служения Богу

«Телепрограмма» решила вспомнить и другие примеры того, как известные артисты выбирали служение вере вместо Мельпомены.

Екатерина Васильева, 77

Летом 2021 года в сети всплыл снимок Екатерины Васильевой в церковном облачении. Да, все знали, что актриса верит в Бога. В начале 90-х она даже ушла послушницей в Толгский монастырь, но через три года вернулась к профессии. И вот почти спустя 30 лет вернулась в церковь. Обряд прошел в Троице-Одигитриевском ставропигиальном женском монастыре Зосимова Пустынь в поселке Новофедоровское (Новая Москва). В беседе с сыном бывшая актриса объяснила, чем мотивирован ее поступок.

- Я еще хочу что-то сделать, хочу помочь, - рассказала инокиня Василиса. - Цель моя - спасение души. Мне очень хочется спастись, хотя шансов у меня очень мало. Мне так хотелось бы успеть отмолить свои грехи. Я плачу о всех неуверовавших, о всех, кто умер без причастия, о всех моих близких, партнерах, с кем играла на этой сцене. Я очень боюсь за них. Страшно и безумно жалко. Нас так запутали с юности. Мне внушили, что быть артисткой очень важно. И я верила в это долго.