Актер, сценарист, режиссер, сердцеед: как Бен Аффлек покорил Голливуд, получил главные награды и все-таки женился на Дженнифер Лопес

Свою первую эпизодическую роль Бен Аффлек сыграл в возрасте 12 лет. На съемках он познакомился с Мэттом Деймоном. А после парни решили, что обязательно покорят Голливуд. Слов на ветер не бросали и пробирались через тернии к звездам несколько лет. О жизни и карьере Бена Аффлека — в материале Teleprogramma.pro.
Бен Аффлек: детство и начало карьеры
Бен Аффлек, полное имя актера – Бенджамин Геза Аффлек-Болдт, родился 15 августа 1972 года в городе Беркли, штат Калифорния, США.
Бен Аффлек в детстве. Фото: соцсети
Его отец Тимоти Байерс Аффлек был представителем фармкомпании, в молодости выступал на театральной сцене, но больших успехов не добился, так как любит напитки покрепче. Мама актера — Кристина Энн Болдт была школьным учителем.
Когда Бену было три года, у него появился младший брат Кейси. В будущем он тоже станет актером.
Бен Аффлек в школьные годы. Фото: соцсети
Впервые на съемочной площадке Бен появился в возрасте 12 лет. Не без помощи мамы он получил роль в сериале «Путешествие Мими», где познакомился с Мэттом Деймоном. Мальчики подружились и начали мечтать о настоящей актерской карьере. Вместе ходили в школу, правда в разные классы, и театральный кружок.
В 1984 году родители знаменитости развелись. После этого братья вместе с мамой переехали в Массачусетс.
После окончания школы Бен Аффлек поступил в Вермонтский университет, но вскоре, после окончания первого семестра, бросил учебу. В 1989 году он появился на телеэкранах в рекламе сети фаст-фуда Burger King. А позже решил отправиться в Голливуд, чтобы непременно его покорить. Компанию ему составил Мэтт Деймон.
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Бен Аффлек и Мэтт Деймон в молодости. Фото: Global Look Press
Несмотря на эффектную внешность — рост Бена 189 см, а вес 75 кг — первые роли в фильмах были эпизодические, а гонорары за них актер «спускал» в клубах. Разгульный образ жизни парни вели на регулярной основе. Клубы, вечеринки, алкоголь и даже легкие запрещенные препараты. Тогда мама Бена переживала, что это все плохо закончится и он окажется в каком-нибудь реабилитационном центре, как отец.
Бен Аффлек в 1990 году. Фото: Global Look Press
К слову отец актера после развода провел в подобном учреждении целых 12 лет. В 1992-м Бена и Мэтта утвердили на главные роли в драме «Школьные узы». Однако успеха эта работа ни тому, ни другому не принесла.
Бен Аффлек: актер, сценарист, режиссер, награды
Начиная с 1995 года на экраны выходили фильмы «Лоботрясы», «Блеск славы», «В погоне за Эми», но и они не приносили славы актеру и его другу Мэтту. Настоящим прорывом стала работа в картине «Умница Уилл Хантинг». Сценарий к нему Бен и Мэтт написали сами, а основывался он на повести, которую когда-то «в стол» написал Деймон. Его раскритиковала школьная учительница.
Бен Аффлек в 2002-м. Фото: Global Look Press
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После долгих попыток продать тот самый сценарий, откликнулась студия «Мирамакс». Режиссером картины стал Гасу Ван Сенту, а одну из ролей сыграл Робин Уильямса.
Фильм вышел в широкий прокат в 1997 году, собрав более 200 млн долларов в прокате. После премьеры друзья проснулись знаменитыми. За сценарий Мэтт и Бен получили «Оскар» и «Золотой глобус». Еще один «Оскар» достался Робину Уильямсу за роль второго плана.
Бен Аффлек и Мэтт Деймон. Фото: Global Look Press
После этого предложения посыпались как из рога изобилия. Не прошло и года, как на экраны вышел «Армагеддон» Майкла Бэя, главную роль в котором сыграл Брюс Уиллис. В прокате фантастический фильм собрал более полумиллиарда долларов.
В 2000-м Бен появился в картине под названием «Азартные игры», где познакомился с Шарлиз Терон. Особенным для Аффлека стал следующий, 2001 год. Тогда в мировом прокате стартовал «Перл-Харбор», который стал по-настоящему культовым. Фильм получил «Оскар» и собрал неплохую кассу.
Бен Аффлек и Дженнифер Лопес в 2003-м. Фото: Global Look Press
После этого последовал ряд неудачных для Бена Аффлека проектов. Фильмы «Цена страха» (2002), «Сорвиголова» (2003), «Час расплаты» (2003), «Козырные тузы» не имели такого головокружительного успеха.
Былая слава к актеру вернулась спустя годы. В 2013-м он получил «Оскар» за фильм «Операция «Арго», в котором выступил продюсером. Планировалось, что главную роль сыграет Брэд Питт, но тот оказался слишком занят. Поэтому ее исполнил сам Бен.
Бен Аффлек. Фото: Global Look Press
После такого успеха Аффлек сконцентрировался на режиссуре и продюсировании. Его следующий проект — фильм «Город воров», в котором он также сыграл главную роль, который в прокате собрал сотни миллионов.
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Позже Бен Аффлек появился в фильмах «Исчезнувшая», а в 2016-м году в фильме «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости» сыграл главного героя. Кинокритики буквально разгромили его работу, за что Бен был номинирован на антипремию «Золотая малина».
Бен Аффлек — Сорвиголова. Фото: Global Look Press
В 2017-м году Бен Аффлек представил фильм «Закон ночи», в которой не только сыграл главную роль, но и выступил режиссером и сценаристом.
Спустя два года фильмография артиста пополнилась новым проектом. Он снялся в триллере под названием «Тройная граница».
В целом, в фильмографии актера — 60 киноработ. Последний из них выйдет на экраны в этом году. Это фильм «Флэш».
Бен Аффлек в 2013-м. Фото: Global Look Press
В копилке наград Бена Аффлека — два «Оскара» за фильмы «Умница Уилл Хантинг» и «Операция «Арго». Три «Золотых глобуса» он получил за вышеперечисленные фильмы и за детективную драму «Смерть Супермена». К слову, она же выиграла номинацию за лучшую мужскую роль на Венецианском кинофестивале. Премию BAFTA Бену вручили за «Операцию «Арго». Кроме того, Аффлек 11 раз получал «Золотую малину».
Бен Аффлек: проекты и доход
Много свободного времени Бен Аффлек посвящает благотворительности. Известно, что он покровительствует некоммерческой организации, которая оказывает помощь детям, страдающим от синдрома мускульной атрофии.
Кроме того, с 2010 года он является одним из учредителей организации, которая помогает фермерам в странах Африки, а также оказывает содействие программам по борьбе с бедностью. Организация занимается обеспечением полноценного питания среди представителей беднейших слоев Америки.
Бен Аффлек в 2006-м. Фото: Global Look Press
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Что касается доходов, то на протяжении двух лет — в 2019 и 2020 — Бен Аффлек входил в ТОП-5 самых высокооплачиваемых актеров Голливуда. Он располагался на четвертой строчке с зарплатой в 55 млн долларов.
Бен Аффлек: личная жизнь
Первую любовь Бена Аффлека звали Шайен. Именно из-за нее он поступил в Вермонтский университет, который потом бросил, так как Шайен не ответила взаимностью.
В 1997-м актер закрутил роман с Гвинет Пэлтроу, которая к тому моменту рассталась с Брэдом Питтом. Пара рассталась после того, как Бен уличил Гвинет в неверности. Хотя она уверяла, что во время работы над фильмом «Влюбленный Шекспир» просто репетировала некоторые сцены с Джозефом Файнсом.
Бен Аффлек и Гвинет Пэлтроу. Фото: Global Look Press
После этого пошли слухи, что у Бена были отношения с Николь Кидман, Фамке Янссен и Сандрой Буллок. Но совсем неожиданно выяснилось, что Аффлек встречается с Дженнифер Лопес. Они встретились на съемочной площадке «Джильи» в 2002 году.
Когда была назначена дата свадьбы, журналисты буквально не спускали глаз с пары, но за четыре дня до торжества пара заявила о расставании. После актер признавался, что отношения с певицей его буквально вымотали.
Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер в 2003-м. Фото: Global Look Press
Позже Бен начал встречаться с Дженнифер Гарнер. В 2005-м они сыграли тайную свадьбу на Карибских островах и стали родителями. Дочь назвали Вайолетт Энн.
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Спустя четыре года в семье появилась еще одна девочка — Серафина Роуз Элизабет, а в 2012-м — долгожданный сын Сэмюэль.
В 2015-м Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер объявили о разводе. Официально он был оформлен в ноябре 2018-го. СМИ писали, что причиной развода стал алкоголизм Аффлека и измена жене с няней его детей.
Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер с детьми. Фото: Global Look Press
После у Аффлека была пара коротких интрижек, а в 2018-м он решил избавиться от зависимости и прошел курс лечения.
На съемках фильма «Глубокие воды» он познакомился с кубинской актрисой Аной де Армас. Намерения у актеры были серьезные — он даже хотел жениться. Но роман завершился зимой 2021-го. Ана не хотела больше жить в Лос-Анджелесе, где Бен живет ради детей.
Бен Аффлек и Дженнифер Лопес на Венецианском кинофестивале 10 сентября 2021 года. Фото: Global Look Press
Уже весной пошли слухи о воссоединении Бена Аффлека с Дженнифер Лопес. Летом пара подтвердила роман, а спустя год они зарегистрировали брак в Лас-Вегасе. После свадьбы артистка взяла фамилию мужа.
На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.
Бен Аффлек: последние новости
Накануне стало известно, что Бен Аффлек вновь сыграет Бэтмена в фильме «Аквамен 2». В этом признался Джейсон Момоа, после того, как актеров заметили на съемках фильма участники экскурсии по студии Warner Bros.
Премьера «Аквамена 2» запланирована на 17 марта 2023 года. Уже совсем скоро фанатам должны будут показать первый трейлер супергеройской ленты.