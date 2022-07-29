Актер, сценарист, режиссер, сердцеед: как Бен Аффлек покорил Голливуд, получил главные награды и все-таки женился на Дженнифер Лопес

Впервые на съемочной площадке Бен появился в возрасте 12 лет. Не без помощи мамы он получил роль в сериале «Путешествие Мими», где познакомился с Мэттом Деймоном. Мальчики подружились и начали мечтать о настоящей актерской карьере. Вместе ходили в школу, правда в разные классы, и театральный кружок.

В 1984 году родители знаменитости развелись. После этого братья вместе с мамой переехали в Массачусетс.

После окончания школы Бен Аффлек поступил в Вермонтский университет, но вскоре, после окончания первого семестра, бросил учебу. В 1989 году он появился на телеэкранах в рекламе сети фаст-фуда Burger King. А позже решил отправиться в Голливуд, чтобы непременно его покорить. Компанию ему составил Мэтт Деймон.

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