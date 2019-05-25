«Не обижаться друг на друга»: Кристина Орбакайте назвала секрет своего счастливого брака

25 мая свой день рождения отмечает известная и популярная певица и актриса – Кристина Орбакайте.

Вся жизнь Кристины – преодоление стереотипов. Она – дочь Примадонны нашей эстрады Аллы Пугачевой, однако всего в жизни добилась сама, благодаря собственному таланту и огромному трудолюбию. Недаром ведь на ее концертах – всегда аншлаг: у Кристины давно сложилась своя публика, которая любит и ценит певицу.

На счету Орбакайте – работы в более чем 30 фильмах и сериалах. Она выпустила десяток музыкальных альбомов. Раз в пять лет зрителей ждет ее новая концертная программа. А еще Кристина успевает отлично выполнять обязанности мамы и жены: ее старшие сыновья – Никита и Дэни – уже взрослые и самостоятельные, а младшую дочь Клавдию певица заботливо растит вместе с мужем Михаилом Земцовым.

За что Кристина любит свой день рождения

По признанию певицы, день рождения всегда возвращает ее в детство, когда именно 25 мая все школьники слышали последний школьный звонок и предвкушали длинное радостное лето. Даже сейчас, став взрослой, Кристина нередко видит перед своим днем рождения особенно светлые и приятные сны.

Когда она задувала свечки на именинном торте в день своего 40-летия, то неожиданно для себя самой загадала желание – родить дочку. Ведь старшие дети к тому времени уже выросли, и певица невольно заглядывалась на улице на маленьких детей… И ее просьба была услышана – меньше чем через год на свет появилась Клава. Ребенка назвали в честь любимой певицы Аллы Пугачевой – Клавдии Шульженко.

Секрет ее молодости

За много лет творческой деятельности Кристина Орбакайте не раз убеждалась: сцена действительно способна излечить любое недомогание, на ней даже высокая температура проходит.

А дети, по мнению певицы, делают своих родителей моложе. И это не просто слова, – во всяком случае, для Кристины это работает на сто процентов. Она признается, что, несмотря на цифры в паспорте, сумела сохранить 20-летнюю душу, по-прежнему многому удивляется и часто испытывает восторг, как в юности.

Рядом с Клавой Кристине хочется не просто казаться молодой мамой, но и быть ею на самом деле. И у нее это отлично получается!

Кристина больше не вспыхивает, «как спичка»

В жизни певицы было немало сложных моментов. По ее признанию, она обычно «плывет по течению», а когда необходимо принять решение – действует так, как подсказывает сердце. «Бревна», встречающиеся на пути по течению, старается просто обойти поскорее – не в ее характере конфликтовать и вступать в ненужную борьбу.

Кристина не отрицает, что с рождения ей достался очень вспыльчивый характер, – и это несмотря на «холодную» нордическую внешность! Однако если раньше она могла в каких-то случаях хлопнуть дверью, то теперь себе этого не позволяет: жизнь научила терпимости и сделала ее более мудрой.

Подарки на день рождения Кристина заказывает мужу заранее

По признанию Михаила Земцова, Кристина обычно сама заранее говорит, что хотела бы получить в подарок. И чаще всего это бывают полезные подарки – например, массажное кресло или билеты на премьеру. Если же супруга ничего не заказывает – Михаил покупает для нее ювелирные украшения.

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И обязательно – ирисы: это любимые цветы Кристины, поэтому Михаил ухитряется преподнести ей букет ирисов, в каком бы городе они ни находились 25 мая.

Секрет счастливого брака Кристины – не обижаться друг на друга

Конечно, как и все семьи, они порой ссорятся и ругаются. Но главное, считают и Кристина, и Михаил, – вовремя отпустить обиду, не зацикливаться на ней, а еще лучше – постараться вообще не обижаться.

И еще – супруги не «достают» друг друга излишним контролем. Они не звонят через каждые 15 минут, чтобы спросить – «Где ты? Когда будешь?». Понятно – у каждого свои дела, и не стоит мешать человеку с ними справляться.

Она не любит одиночества

По словам Михаила, чтобы восстановить энергию, уставшей Кристине просто необходимо побыть на людях, поговорить, пообщаться с близкими. Одиночество – это не для нее. Хотя порой она может закрыться на некоторое время в спальне или в гардеробной, чтобы в тишине обдумать какой-то вопрос и принять решение.

Вдвоем с мужем Кристина любит смотреть фильмы – чаще всего предпочитает старые. Вместе они иногда посещают кинотеатр «Пионер», где показывают голливудские фильмы на английском языке.

Самое главное – чтобы дочь всегда была занята

Поскольку Кристина уже вырастила и воспитала двух отличных сыновей, муж доверяет ее воспитательскому опыту и чутью. Самое главное для певицы – спланировать день ребенка таким образом, чтобы постоянно находилось какое-то занятие. Для Клавы это – школа, пение, балет, музыкальные занятия, общение с бабушкой, поездки на дачу.

Как только ребенок остается без дела – по наблюдениям Михаила и Кристины, он сразу же утыкается в айпэд. Родители не ограничивают Клаву в гаджетах. Они просто стараются по возможности отвлекать девочку более полезными и интересными вещами.

Спортивные успехи Кристины

Вся семья Кристины очень любит спорт. Михаил вместе с Клавой часто встает на горные лыжи, для этого они могут выехать, например, в Швейцарию. Правда, Кристина побаивается этого вида спорта. Дело в том, что певица отличается огромной ответственностью – она понимает, что, если с ней что-то вдруг случится, она подведет огромный коллектив, не сможет вовремя выйти на сцену или появиться на съемочной площадке.

Зато Кристина обожает йогу и пилатес, бокс и велотренажер. Ей важно при этом заниматься не дома, в одиночку, а непременно в зале, с подругами, под руководством тренера: чтобы быть уверенной в правильности своих действий, в результате.

Пожелаем Кристине Орбакайте еще много лет оставаться в такой же отличной физической форме, а также – новых успехов, которые принесут только радость!