Звездные истории

Мнение адвоката: проданная часть особняка Фриске не принадлежала сыну певицы

Андрей Сарычев прокомментировал информацию о том, что маленький Платон погасил долг своей мамы.

Мнение адвоката: проданная часть особняка Фриске не принадлежала сыну певицы
Жанна Фриске. фото: globallookpress.com

Жанна Фриске ушла из жизни летом 2015 году. Она не смогла побороть рак мозга. Смерть артистки стала настоящей трагедией: ее пытались спасти все, начиная от близких и заканчивая поклонниками. На лечение было собрано 69 миллионов рублей. После смерти певицы, когда близким пришлось отчитаться о том, на что были потрачены средства, они не смогли предоставить информацию о том, куда делся 21 миллион рублей.

До сих пор ведутся судебные тяжбы по этому вопросу. Должниками перед «Русфондом» числятся наследники Жанны — ее отец Владимир Фриске, мать Ольга Фриске и сын Платон Шепелев. На днях в прессу просочилась информация, что шестилетний Платон Шепелев через своих представителей выплатил часть долга благотворительной организации. По некоторым данным, приставам удалось выручить около 8 миллионов рублей за участок земли и особняк в Истринском районе Подмосковья, который достался в наследство сыну певицы и ее родителям в равных долях.

Позже в прессе стали писать, что проданная часть дома принадлежала именно Платону, поэтому он больше не числится должником перед «Русфондом», в отличии от бабушки и дедушки. Teleprogramma.pro решила выяснить, почему приставы начали именно с Платона. Ситуацию прокомментировал опытный адвокат Андрей Сарычев. Выяснилось, что согласно документам, малолетний сын артистки не является единственным должником. Более того, в этом судебном процессе он проходил в качестве третьего лица.

«У родителей Жанны есть недвижимое имущество. 1/6 дома принадлежит Владимиру Фриске и 1/6 Ольге Фриске. Скорее всего, часть дома не пошла в наследственную массу и осталась за супругом Жанны — Дмитрием Шепелевым, поэтому мы и видим такие цифры», — пояснил юрист.

«Но по доле Платона в решение суда нет ничего! К тому же из документов не понятно, какая часть дома продана, а на сына Жанны нет исполнительных производств. Не могу понять, почему в СМИ пишут именно о продаже доли ребенка, так как документами это не подтверждается», — добавил Сарычев.

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Мнение адвоката: проданная часть особняка Фриске не принадлежала сыну певицы
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