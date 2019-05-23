Джеффри Раш получит крупнейшую в истории Австралии компенсацию за клевету

Изначально адвокаты звезды требовали у издания The Daily Telegraph 50 тысяч долларов и извинения. В результате актеру выплатят сумму в шесть раз больше.

Суд приговорил издание The Daily Telegraph выплатить Джеффри Рашу крупнейшую в истории Австралии компенсацию за клевету в размере 2,9 миллиона долларов. Эта сумма почти в шесть раз больше той, что требовали адвокаты истца — изначально речь шла о 50 тысячах долларов и извинениях.

The Daily Telegraph придется выплатить звезде франшизы «Пираты Карибского моря» 2 миллиона долларов за потерянную прибыль и 850 тысяч долларов в качестве морального ущерба от серии клеветнических статей, в которых Раша обвиняли в домогательствах к своей коллеге по шекспировскому спектаклю.

Юристы актера и глава издательского дома пришли к соглашению о том, что Джеффри получит 1,98 миллиона долларов за ущерб, которые причинили статьи.

Несмотря на то, что Раш получит самую большую компенсацию в истории Австралии, эта сумма гораздо меньше, чем требовали его сторонники в самом начале процесса — речь шла о 20 миллионах долларах за потерянную прибыль в течение 10 лет.

Актер в апреле уже получил 850 тысяч долларов за убытки, а теперь должен получить еще 1,98 миллионов долларов. Таким образом, общая сумма составит 2,87 миллиона долларов, пишет Daily Mail.