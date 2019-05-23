Джессика Альба призналась, что долгое время стеснялась своей сексуальности

Джессика Альба призналась, что перестала есть, чтобы не возбуждать аппетиты голливудских мужчин. Ее семья настаивала, чтобы она не носила обтягивающие джинсы, так как у нее были слишком соблазнительные формы.
«Мне внушали, что я должна испытывать чувство стыда, если я привлекаю внимание мужчин. Когда я стала актрисой, то перестала много есть. Я стремилась выглядеть как мальчик, чтобы меня меньше замечали», — рассказала она.
Альба также добавила, что в начале своей карьеры часто чувствовала, что мужчины ее «вожделеют». «Ничто в этом бизнесе, даже когда ты успешен, не дается легко, и от этого горько», — пожаловалась она.
Сейчас Джессика счастлива замужем за Кэшем Уорреном. Пара воспитывает троих детей.
Одним из самых известных романов актрисы стали отношения с Майклом Уэзерли, когда ей было 18, а ему 30 лет. В 2001 году они объявили о помолвке, но спустя два года расстались, напоминает Page Six.