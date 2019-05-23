Муцениеце объяснила, почему не готова стать матерью в третий раз

Возлюбленная Павла Прилучного в одном из своих интервью призналась, что пока не готова думать о прибавлении в семействе.

Агата Муцениеце не только занимается своей карьерой, но и уделяет время близким, воспитывает сына и дочь. Рассуждая о детях, актриса подчеркнула, что Павлу нравится видеть ее беременной.

«Паша всегда хочет детей. Муж любит, когда в семью приходят «новобранцы»: дети, щенки, котята, птицы, обезьяны. Ему важно, чтобы наша семья все время пополнялась», — приводит Woman.ru слова Агаты Муцениеце.

Актриса добавила, что у их соседей сейчас подрастает годовалый малыш, и, глядя на них, она осознает, что пока не готова к этому возвращаться.

«Колики, зубы, плач, памперсы… Сегодня я хочу уделить внимание карьере», — добавила Агата, посетовав на то, что мужу нравится видеть ее беременной.

Сейчас супруги воспитывают двух детей: 6-летнего сына Тимофея и 3-летнюю дочь Мию. По словам Агаты, поначалу они с мужем расходились в вопросах воспитания отпрысков и лишь со временем пришли к компромиссу: если один из родителей что-то запретил, второй не выступит в роли хорошего полицейского.