«Хожу по улицам инкогнито»: Рианна больше года тайно живет в Лондоне

Возможно, певица продолжала бы молчать о своем новом доме, если бы не ее внимательные поклонники.

31-летняя Рианна (Rihanna) обрела огромную популярность в 2000-х годах, когда выпустила дебютный альбом. Затем ее синглы с завидной регулярностью стали входить в десятку лучших. Певица получила множество наград, включая международную музыкальную премию World Music Awards в номинациях «Самая продаваемая певица в жанре поп-музыка»и «Артистка года». Однако уже несколько лет она все больше занимается бизнесом и все реже поднимается на сцену.

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Поклонники были уверены, что Рианна живет в Лос-Анджелесе, но в последнее время там ее стали видеть все реже и реже. Затем внимательные пользователи соцсетей заметили, что на одном из снимков у артистки на стуле лежит ярко-оранжевая сумка с логотипом британского супермаркета Sainsbury’s. После этого певица была вынуждена признаться, что уже больше года живет в столице Великобритании.

Она рассказала, что в выходные часто гуляет. «Мне нравится ходить пешком по кварталу. Я стараюсь остаться инкогнито», — поведала девушка изданию The New York Times. Она также объяснила, почему решилась на переезд в другую страну. Оказалось, Рианна просто хотела быть ближе к своему бренду Fenty. Его представительства расположены в Париже и Италии.

Напомним, в прошлом году Рианна стала чрезвычайным и полномочным послом Барбадоса в США. Неизвестно, как теперь она исполняет свои обязанности, уехав жить в Европу.