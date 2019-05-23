Начали с Платона? Как приставы взыскивают долги Жанны Фриске в пользу Русфонда

По предварительной информации, чтобы погасить судебную задолженность, была продана часть дома Жанны, принадлежащая ее сыну.

В четверг, 23 мая, в СМИ появилась информация, что приставы частично взыскали задолженность Жанны Фриске в пользу благотворительной организации «Русфонд». Якобы при этом пострадал несовершеннолетний сын певицы: чтобы покрыть долг, была продана доля несовершеннолетнего ребенка в доме, который когда-то принадлежал Фриске. Может ли быть такое? Об этом корреспондент портала Teleprogramma.pro Екатерина Нестеренко узнала у адвоката Андрея Сарычева.

Что за деньги?

Об этом рассказываем совсем коротко. В 2013 году поклонники Жанны Фриске собрали на лечение певицы 69 миллионов рублей. 11 миллионов Русфонд, который занимался сбором средств, перевел на счет клиники в США, где Жанна проходила обследование. 32 миллиона рублей звезда сама попросила перечислить на счета детей, которым требовалась экстренная помощь, а 25 миллионов благотворительная организация перечислила на личный счет Фриске.

Когда пришло время отчитаться о том, как были потрачены средства, певица смогла подтвердить трату только 3,4 миллиона рублей. Куда делись оставшиеся более 21 миллиона?

Русфонд не смог добиться ответа на этот вопрос… Представители организации обратились в суд с просьбой взыскать деньги. Когда Жанны не стало (певица скончалась 15 июня 2015 года. — Прим. ред.), должниками стали ее наследники — отец Владимир Фриске, мать Ольга Фриске и сын Платон Шепелев.

Кто кому должен?

Если верить официальным документам, то по ним Платон Шепелев не является единственным должником. Более того, в этом процессе он проходил по иску как третье лицо, а не ответчик.

«По документам следует, что Перовский районный суд города Москвы удовлетворил иск Русфонда. Решением суда более 21 миллиона рублей солидарно с родителей и сына. Затем Истринский городской суд Московской области (именно в этом районе находится дом, который и стал предметом споров. — Прим. ред.) вынес решение о взыскании земельного участка и жилого дома в счет денежного долга.

Как исполняются солидарные требования? Выдаются три исполнительных листа на 21 миллион рублей каждый, но сумму могут получить с одного. На этом кредитор успокаивается, а лицо, с которого взыскали, вправе взыскивать долю с других должников», — прокомментировал Андрей Сарычев.

Могли ли взыскать всю сумму с Платона?

Это перспектива кажется эксперту портала Teleprogramma.pro крайне призрачной. Как минимум потому что Платон не проходит должником по исполнительному листу, в отличие от его дедушки Владимира Фриске и бабушки Ольги Фриске.

«У родителей Жанны есть недвижимое имущество. 1/6 дома принадлежит Владимиру Фриске и 1/6 Ольге Фриске. Скорее всего, часть дома не вошла в наследственную массу и осталась за супругом Жанны — Дмитрием Шепелевым, поэтому мы и видим такие цифры.

Но по доле Платона в решении суда нет ничего! К тому же из документов не понятно, какая часть дома продана, а на сына Жанны нет исполнительных производств. Не могу понять, почему в СМИ пишут именно о продаже доли ребенка, так как документами это не подтверждается», — эксперт с недоверием отнесся к сообщениям в прессе.

Мы пытались прояснить ситуацию у непосредственных должников. Однако отец Жанны Фриске бросил трубку, как только узнал, в чем суть вопроса, а Ольга Фриске не отвечает на телефонные звонки. Портал Teleprogramma.pro следит за развитием событий.