Как один совет Натальи Фатеевой помог звезде фильма «Табор уходит в небо» выглядеть на 40 лет младше

24 мая – день рождения несравненной красавицы, цыганки Рады из фильма Эмиля Лотяну «Табор уходит в небо», актрисы Светланы Тома.

Конечно, кроме Рады, Светлана Андреевна сыграла еще множество других ролей — в ее фильмографии их более 50. И все равно зрители, услышав ее имя, в первую очередь вспоминают прекрасную своенравную Раду.

Боевой характер – от мамы-коммунистки

Многие произносят фамилию «Тома», делая ударение на первый слог. Это неправильно – ударение в фамилии, которую Светлана позаимствовала у прабабушки-француженки, ставится на второй слог.

А вообще, каких только кровей в ней не намешано! Русские, евреи, австрийцы, венгры… Вот только цыган нет, хотя после выхода «Табора…» все цыгане Советского Союза признали ее своей.

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Отец Светланы – Андрей Фомичев – познакомился с активной коммунисткой Идес в 1945-м. Потом Светлана не раз признавалась – именно от мамы она унаследовала боевой несгибаемый характер. Идес в 30-х годах работала в коммунистическом подполье в Бессарабии, хранила у себя запрещенные книги, долгое время была связной.

С детства умела делать все по хозяйству

А от папы актрисе досталось невероятное трудолюбие – тогда, в 45-м, его направили в Молдавию, чтобы он поднимал колхоз, и работать ему пришлось день и ночь.

Скоро Андрей и Идес поженились. В те годы очень трудно было прожить без домашнего хозяйства, и дочку Светлану, которая родилась в 1947 году, с детства приучали к труду: девочка работала на огороде, вязала, вышивала, рано научилась готовить и консервировать овощи и фрукты…

Почему Светлана Тома не ест мяса

Несмотря на солидные цифры в паспорте, актриса совершенно не выглядит на свои годы. Когда у нее спрашивают, в чем секрет ее молодости и привлекательности, она с улыбкой отвечает, что вот уже 40 лет не употребляет в пищу мяса.

Вегетарианкой Светлана стала под влиянием Натальи Фатеевой. Именно она как-то раз во время поездки на гастроли предложила Светлане почитать тоненькую книжечку о вегетарианстве. И впечатлительная Светлана была потрясена новой для нее информацией о том, что происходит с мясом в организме человека.

С тех пор такой продукт, как мясо, перестал для нее существовать. Актриса с удовольствием питается кашами, овощами, фруктами, но никому не навязывает свою точку зрения.

Спорт полюбила еще в детстве

С первого класса Светлана занималась легкой атлетикой, посещала спортивную школу, играла в волейбол и баскетбол. Кроме того, она вспоминает, что в детстве она и ее сверстники постоянно бегали и играли в подвижные игры во дворе – в отличие от современных детей, которых не вытащишь из-за компьютера.

Привычка к спорту, полученная в детстве, остается с человеком на всю жизнь. Каждое утро в обязательном порядке Светлана Андреевна делает зарядку – самую обычную, «советскую», минут на 15.

Очень любит спортивные игры – волейбол, баскетбол, и сетует на то, что часто не хватает времени вволю поиграть. Актриса любит плавать, но только на отдыхе, в море, — хлорированную воду бассейнов не приемлет. А зимой нередко встает на лыжи.

Принципы правильного питания от Светланы Тома

Актриса убеждена: нынешнему поколению гораздо сложнее придерживаться правильного питания, чем тем, кто рос в послевоенные годы. В то время люди питались очень просто: картошка и овощи – с огорода, фрукты – с деревьев в саду, домашнее молоко и творог…

Сегодняшние же дети вынуждены питаться продуктами, напичканными консервантами и прочими химическими добавками. А ведь питание – главное для здоровья и, следовательно, внешнего вида человека.

Ведь, как считает Тома, сколько ни тренируйся в спортзалах, сколько ни посещай спа-салоны, если питание неправильное, если внутри непорядок – все равно будешь неважно выглядеть.

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Но, по мнению актрисы, даже сегодня, несмотря на засилье «пластмассовой» еды, можно обеспечить себе и своим детям нормальное питание.

Например, каждый может выбирать, какое покупать молоко – с годичным сроком годности, «нафаршированное» антибиотиками, или натуральное. Соблазняться красивыми, как на картинке, фруктами, привезенными из Южной Америки (страшно подумать, чем их обрабатывали!), или купить у бабушки на базаре неказистые на вид яблочки, зато из ближайшего сада.

Секреты красоты от Светланы Тома

Каждое утро актриса подходит к зеркалу, улыбается и желает себе и окружающему миру добра и хорошего дня. Она верит: позитивные эмоции всегда приносят радость, добро и красоту.

Полезное блюдо, заряжающее энергией на весь день, — макароны. Напрасно их многие боятся. Светлана Андреевна убеждает: главное – покупать «правильные макароны», то есть из твердых сортов пшеницы, например, спагетти, и есть их не с мясом, а с овощами.

Овсянка, которая готовится 2 минуты, не принесет никакой пользы. По-настоящему ценное блюдо – овсяная каша из необработанных, «грубых» зерен. Ее надо варить минут 20, зато в ней сохранены все ценные вещества.

Гораздо полезнее магазинного молока — сквашенные продукты, особенно домашнего приготовления. Светлана Тома признается, что очень довольна купленной йогуртницей и постоянно ею пользуется, часто делает домашний творог…

Прежде чем варить свеклу (а это очень полезный овощ, причем именно в вареном виде!), нужно, по совету актрисы, отрезать маленький кусочек и попробовать. Если чувствуется горечь – выбрасывайте сразу, там полно химии! «Правильная» свекла подарит только сладковатый вкус. Если это так – обрежьте с двух сторон хвостики на 1-2 сантиметра. В этих местах накапливаются нитраты. На 10 минут залейте свеклу холодной водой, слегка подкисленной уксусом: это поможет нейтрализовать остатки вредных веществ. Потом корнеплод можно варить.

Как питается Светлана Тома?

Утром актриса обязательно выпивает стакан чуть теплой воды. Потом, после зарядки, завтракает: это может быть каша, или творог с медом, или печеные яблоки. Запивает крепким чаем – желательно со зверобоем.

На обед у актрисы каждый день – легкий суп, овощной или с крупами – гречкой, рисом. На второе – пюре из картофеля, а к нему – овощи на гриле.

В качестве полдника она может съесть яблоко или выпить стакан кефира. И на ужин – овощной салат (обычно свекольный) или овощи на гриле.

Мяса, как уже было сказано, Светлана Андреевна не употребляет вовсе, а кусочек хлеба иногда себе позволяет, но только бездрожжевой и в качестве отдельной еды, а не бутерброда.

Главный совет от Светланы Тома – в первую очередь думать не о внешней красоте, а о здоровье. И тогда тело отблагодарит – привлекательным и цветущим внешним видом.