Почему Вилли Токарев приехал в США с 5 долларами в кармане и как ему помогла в СССР Алла Пугачева

На 85 году скончался известный певец Вилли Токарев. Редакция портала Teleprogramma.pro приносит искренние соболезнования родным и близким артиста

У Вилли Токареву, по его собственному признанию, никогда не было никаких официальных званий и наград. Зато неофициальных – народных – очень много. Например, ему присвоили звание «Заслуженный еврей Брайтон-Бич», — и это при том, что в его жилах течет вовсе не еврейская кровь. Просто обитатели Брайтон-Бич – эмигрантского района Нью-Йорка – выразили ему таким способом свою благодарность и признательность.

Вилли Токарев – из кубанских казаков

Место рождения всенародно любимого певца – хутор Чернышев, что в Краснодарском крае. Его предки – кубанские казаки. Но после того, как Токарев попал в Америку, да еще после его песен в духе «эмигрантской» романтики – «Небоскребы», «В шумном балагане», «Над Гудзоном», — его стали считать евреем.

Даже после того, как он рассказал о своих кубанских предках в интервью нью-йоркскому радио, это мнение эмигрантов не изменилось: певец стал обладателем неофициального звания «Заслуженный еврей Брайтон-Бич».

Нередко принимали его и за испанца, усыновленного советскими людьми: так заставляли думать его смоляные кудри, а еще характер – открытый и эмоциональный.

В Киеве однажды ему присвоили звание «Народный артист мира». Известно и еще одно звание Токарева – Почетный гражданин Таганского района Москвы.

Очень законопослушный и позитивный человек

В Штаты Вилли перебрался в 1974 году. Тогда эта страна многим казалась настоящим раем. Однако действительность оказалась неласковой: имея в кармане всего 5 долларов, 40-летнему Токареву пришлось с первых же дней впрягаться в тяжелую работу, чтобы выжить. Он мечтал стать знаменитым певцом, но прежде, чем мечта осуществилась, ему довелось поработать и на стройке, и в такси, и почту развозить…

Все заработанные деньги он вкладывал в свое будущее: записывал собственные песни. И через 5 лет после переезда Вилли сумел выпустить свой первый альбом под названием «А жизнь, она всегда прекрасна».

Надо сказать, это название в полной мере отражает жизненную позицию Вилли и его характер. Певец всегда старался жить по закону и по совести, он считает, что законы и правила для того и созданы, чтобы их выполняли и чтобы у людей не возникало лишних трудностей.

Он всегда предпочитал быть законопослушным гражданином, где бы ни жил, — в Америке или в России. И – «не лезть в политику», по его выражению. Наверное, именно такая позиция помогла ему оставаться удивительно позитивным человеком, которого восхищали и перемены в России, и перемены в Америке. Да и врагов Вилли Токарев себе, похоже, не нажил за свою долгую жизнь.

Артист эмиграции

После того как Вилли выпустил второй альбом – «В шумном балагане» — его популярность среди «американских русских» (в большинстве, конечно же, евреев, эмигрировавших в Штаты из СССР) стала поистине ошеломляющей. Вилли едва успевал принимать приглашения – он пел во всех ресторанах, где собиралась эмигрантская публика: «Одесса», «Приморский», «Садко»…

Скоро его колоритные усы и характерный голос стали настолько узнаваемыми, что популярность Вилли сравнялась с известностью Любы Успенской и Михаила Шуфутинского.

Возвращение на Родину

На Родину Вилли Токарев вернулся в конце 80-х. Алла Пугачева помогла организовать его сольные концерты в нашей стране, он проехал СССР от края и до края, и после нашумевшего турне, в ходе которого артист дал более 70 концертов, его по-настоящему приняли на Родине. Везде – аншлаги и бешеный успех. Ведь долгие годы здесь его песни слушали на магнитофонах, переписывая затертые кассеты, и мечтали увидеть и услышать «живьем».

Некоторое время артист жил на две страны – то в Москве, то в Нью-Йорке, и непрерывно гастролировал. Окончательно он осел в России только в 2005 году.

Никогда не воспевал блатной мир

Несмотря на то, что в песнях Вилли Токарева нередко упоминаются «жулики, бандиты, воры всех мастей», он вовсе не превозносит этих персонажей и не воспевает тюремную романтику, – просто констатирует факт. И хотя его песни уже давно стали называть шансоном, сам Вилли всегда определял их как «бытовой жанр». Например, свою песню «В шумном балагане» он относил именно к такому жанру, а еще отмечал, что пишет песни разные – лирические, патриотические, сатирические, даже детские.

И все же Вилли признавал, что в нашей стране шансон, причем с блатным уклоном, — один из самых популярных музыкальных жанров. Почему? Да потому что, как он сам пел, «полстраны сидело, полстраны ждало».

«Днем для зэка, вечером – для ЦК»

За Вилли Токаревым закрепилась слава певца, никогда не отказывающегося от выступления. Он сам всегда повторял, что придерживается собственного правила: выступать везде, куда пригласят. В концертном зале или сельском клубе, в казино или в тюрьме, в ресторане или в Кремлевском дворце…

И это – не жадность, а огромная ответственность настоящего мужчины. Красавицу-жену и двоих детей Вилли привык обеспечивать, что называется, «по полной», то есть так, чтобы они могли ни в чем себе не отказывать.

Жены и дети Вилли Токарева

Кстати, в первый раз Вилли женился еще в Ленинграде, в молодости. Почти сразу на свет появился сын, которого назвали Антоном. Правда, первый брак быстро распался. Антон Токарев, когда стал взрослым, тоже начал петь шансон, а еще стал теле- и радиоведущим.

Во втором браке у певца родился сын Алекс. Но и этот союз не продержался долго. Надо сказать, каждый раз, уходя от жен, Токарев благородно оставлял им все имущество.

Затем, говорят, был третий брак, о котором певец не любит вспоминать. Наконец, в четвертый раз он женился уже в почтенном возрасте, на студентке ВГИКа Юлии, которая была моложе его на 43 года. Юлия родила артисту двоих детей – дочь Эвелину и сына Милена. Семья Вилли живет в Америке – дети там учатся.

Несмотря на возраст, Токарев активно выступал: в 2014 году он отметил свое 80-летие масштабными концертами, которые прошли с неизменным аншлагом. «Легенда шансона», как его называли, оставался в отличной форме. Он входил в состав жюри песенных конкурсов, участвовал в телепроектах и радиопередачах. И только в последние годы певец почти перестал появляться на публике – по всей видимости, все-таки начались проблемы со здоровьем.