Звездные истории Вертолет, яхта и звезды: как Инна Жиркова отметила 30-летний юбилей
Звездные истории

Вертолет, яхта и звезды: как Инна Жиркова отметила 30-летний юбилей

Анастасия Морылева

Любительница тематических вечеринок в свой день рождения сделала акцент на красном цвете.

Супруга игрока питерского «Зенита» и национальной сборной Юрия Жиркова 15 мая отметила день рождения. Обворожительной Инне Жирковой исполнилось 30 лет. И

Из-за того, что юбилей выпал на будний день, — среда — было принято решение перенести праздник на пятницу. 17 мая Инна устроила шикарный праздник для друзей, близких и, конечно же, себя в Санкт-Петербурге.

На банкет Жиркова прилетела на Вертолете

Если вы любите эффектные появления, то обратите внимание на способ заинтриговать гостей от Инны Жирковой. Она, практически как олимпийская богиня, сошла с неба.

Инне Жирковой 30 лет
Сначала супруги Жиркова прокатились в лимузине… Фото: портретами всей семьи.

Рассказываем по-порядку! До места проведения банкета супруга футболиста добиралась интересным маршрутом. Сначала Инна вместе со звездным супругом ехала в лимузине, а затем автомобиль остановился и Инна увидела сюрприз — блестящий черный вертолет, как-будто из рекламы, который доставил Жирковых в ресторан.

Инне Жирковой 30 лет
Инна Жиркова прибыла на банкет на вертолете. Фото: Наталья Титова.

«Столь необычный способ передвижения — подарок от вице-капитана клуба «Зенит» и близкого друга Жирковых Бранислава Ивановича», — прокомментировали порталу Teleprogramma.pro в представители Жирковой.

Инна провела вечер в окружении звезд

День рождения получился шумным: Инна пригласила 50 человек! Откуда только не было гостей — в северную столицу приехали звезды из Москвы, а также родственники и друзья именинницы из Краснодара и Дубая.

Инне Жирковой 30 лет
Инна Жиркова с детьми и мужем. Фото: Наталья Титова.

На празднике были замечены защитник «Зенита» Игорь Смольников с супругой Екатериной, полузащитник «Зенита» и Сборной России Игорь Ерохин с женой Вероникой, солист группы «Иванушки International» Андрей Григорьев-Апполонов,

Инне Жирковой 30 лет
Одним из звездных гостей стал певец Андрей Григорьев-Апполонов. Фото: Наталья Титова.

экс-супруга Александра Кержакова Милана Тюльпанова, модель и ведущая Анна Городжая, супруги футболистов — Лариса Павлюченко, Екатерина Широкова, Евгения Торбинская… И все красавицы в красном!

Инне Жирковой 30 лет
Инна Жиркова с подругами. Фото: Наталья Титова.

Инна любит устраивать тематические вечеринки. В этот раз она ограничила дресс-код гостей — все девушки должны были прийти на праздник в красных нарядах. Хотя виновница торжества нарушила свои же правила!

Инне Жирковой 30 лет
Праздник получился веселый. Фото: Наталья Титова.

«Я летела на вертолете и встречала гостей в черном наряде», — призналась Инна.

Развлечения на празднике

Жиркова подготовила для гостей обширную развлекательную программу. Гости послушали несколько песен из репертуара «Иванушек» в исполнении Андрея Григорьева-Апполонова, оценили волшебство иллюзиониста Александра Муратаева, а также сыграли в «Угадай мелодию» и в ассоциации.

Инне Жирковой 30 лет
Андрей Григорьев-Апполонов спел несколько хитов «Иванушек». Фото: Наталья Титова.

Инна в честь праздника немного приоткрыла тайну и рассказала о нескольких запоминающихся подарках. Жиркова отметила портрет всей семьи, написанный маслом, набор эксклюзивных фужеров и уникальную красную вазу.

Инне Жирковой 30 лет
Иллюзионист Александр Муратаев показал фокусы. Фото: Наталья Титова.

В субботу праздник продолжился по-семейному на борту яхты, которая курсировала по Неве.

Инне Жирковой 30 лет
Инна Жиркова с детьми. Фото: Наталья Титова.
Инне Жирковой 30 лет
Инна и Юрий Жирковы. Фото: Наталья Титова.

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Вертолет, яхта и звезды: как Инна Жиркова отметила 30-летний юбилей
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