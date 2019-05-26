Самые страшные победительницы конкурсов красоты, от которых становится не по себе

Иногда зрители конкурсов красоты приходят в ужас: корона водружается на головы далеко не самых красивых участниц, а, будем откровенны, довольно страшненьких девушек.

В чем здесь дело – в специфическом вкусе членов жюри? А, может быть, в нужных связях? Или в очень близких контактах? Во всяком случае, внешность некоторых «миссок» заставляет в ужасе зажмуриться.

Арианна Куан – Мисс Мичиган-2016

Когда стало известно имя победительницы конкурса «Мисс Мичиган-2016», все интернет-комментаторы, будто сговорившись, стали нападать на Арианну.

Они уверяли, что девушка — настоящая уродина, а секрет ее победы заключается в хваленой толерантности американцев: мол, Арианне отдали корону лишь потому, что она стала первой азиаткой, принявшей участие в конкурсе.

Мисс Мичиган буквально затравили в Сети: жители штата еще долго негодовали, не желая признавать первенство девушки китайского происхождения.

И даже в родном Китае Арианну назвали «слишком уродливой» для конкурсов красоты. Впрочем, Арианна старалась держать голову высоко и не заверяла журналистов, что не собирается огорчаться из-за подобной критики.

Мирея Лалагуна – Мисс Мира-2015

По мнению зрителей, победительница конкурса «Мисс Мира-2015», испанская модель Мирея Лалагуна никак недостойна звания самой красивой женщины планеты, потому что у нее чересчур массивная челюсть и маленькие узкие глазки.

Однако нашлись и такие, которые решили, что Мирея в самом деле красива. О вкусах не спорят…

Ирина Алексеева – Мисс Москва-2014

В 2014 году корона «Мисс Москвы» досталась балерине Ирине Алексеевой – жюри выбрало ее из 28 стройных длинноногих девушек, чем очень удивило публику.

Может быть, Ирина покорила жюри в творческом конкурсе, когда исполнила зажигательный танец с балетными пируэтами и шпагатами?

Как бы там ни было, а внешность Ирины настолько не понравилась зрителям, что в интернете тут же появилась масса негативных высказываний: пользователи писали, что «Мисс Москва» очень похожа на футболиста Александра Кокорина, а значит – никакая не красавица.

Оксана Воеводина — Мисс Москва-2015

22-летнюю Оксану Воеводину, победившую в конкурсе московских красавиц в 2015 году, тоже сильно раскритиковали после публикации фотографий.

Главные претензии сводились к безумному количеству косметики, за толстым слоем которой трудно разглядеть, как же на самом деле выглядит победительница. Однако «парадный» макияж – это одна из непременных составляющих подобных мероприятий, так что придираться к Оксане бессмысленно.

Тем более, что на фото со свадьбы Оксаны, которая вышла замуж за короля Малайзии, девушка выглядит очень даже симпатичной.

Татьяна Ци мфер – Мисс Москва-2016

Татьяна Цимфер выиграла конкурс «Мисс Москва-2016», и сразу же на ее голову обрушились тонны зрительской критики. Кстати, именно тогда конкурс запомнился масштабной дракой за кулисами…

Татьяне на момент участия в конкурсе было 25 лет, она успела получить два диплома о высшем образовании. Получая корону первой красавицы Москвы, девушка расплакалась и призналась, что рассчитывала, в лучшем случае, на то, что войдет в тройку.

Екатерина Лифшиц – Миссис Москва-2018

Мощная волна критики обрушилась на победительницу конкурса «Миссис Москва-2018» Екатерину Лифшиц, 35-летнюю маму двоих детей.

Пользователи интернета мгновенно обвинили Екатерину в том, что молодая женщина злоупотребляет «уколами красоты». Ее называли «ботоксным чудовищем» и выражали уверенность в том, что кто-то оплатил ей престижную корону победительницы.