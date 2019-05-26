Звездные истории Самые страшные победительницы конкурсов красоты, от которых становится не по себе
Звездные истории

Самые страшные победительницы конкурсов красоты, от которых становится не по себе

Ольга Моисеева

Иногда зрители конкурсов красоты приходят в ужас: корона водружается на головы далеко не самых красивых участниц, а, будем откровенны, довольно страшненьких девушек.

В чем здесь дело – в специфическом вкусе членов жюри? А, может быть, в нужных связях? Или в очень близких контактах? Во всяком случае, внешность некоторых «миссок» заставляет в ужасе зажмуриться. 

Арианна Куан – Мисс Мичиган-2016 

Арианна Куан. Фото: Globallookpress.
Арианна Куан. Фото: Globallookpress.

Когда стало известно имя победительницы конкурса «Мисс Мичиган-2016», все интернет-комментаторы, будто сговорившись, стали нападать на Арианну.

Они уверяли, что девушка — настоящая уродина, а секрет ее победы заключается в хваленой толерантности американцев: мол, Арианне отдали корону лишь потому, что она стала первой азиаткой, принявшей участие в конкурсе.

Мисс Мичиган буквально затравили в Сети: жители штата  еще долго негодовали, не желая признавать первенство девушки китайского происхождения. 

И даже в родном Китае Арианну назвали «слишком уродливой» для конкурсов красоты. Впрочем, Арианна старалась держать голову высоко и не заверяла журналистов, что не собирается огорчаться из-за подобной критики. 

Мирея Лалагуна – Мисс Мира-2015 

Миреня Лалагуна. Фото: Инстаграм
Миреня Лалагуна. Фото: Инстаграм

По мнению зрителей, победительница конкурса «Мисс Мира-2015», испанская модель Мирея Лалагуна никак недостойна звания самой красивой женщины планеты, потому что у нее чересчур массивная челюсть и маленькие узкие глазки.

Однако нашлись и такие, которые решили, что Мирея в самом деле красива. О вкусах не спорят… 

Ирина Алексеева – Мисс Москва-2014 

Ирина Алексеева. Фото: ЭГ/Кудрявцева Лариса.
Ирина Алексеева. Фото: ЭГ/Кудрявцева Лариса.

В 2014 году корона «Мисс Москвы» досталась балерине Ирине Алексеевой – жюри выбрало ее из 28 стройных длинноногих девушек, чем очень удивило публику.

Может быть, Ирина покорила жюри в творческом конкурсе, когда исполнила зажигательный танец с балетными пируэтами и шпагатами? 

Как бы там ни было, а внешность Ирины настолько не понравилась зрителям, что в интернете тут же появилась масса негативных высказываний: пользователи писали, что «Мисс Москва» очень похожа на футболиста Александра Кокорина, а значит – никакая не красавица. 

Оксана Воеводина — Мисс Москва-2015 

Оксана Воеводина.Фото:ЭГ/Кудрявцева Лариса.
Оксана Воеводина.Фото:ЭГ/Кудрявцева Лариса.

22-летнюю Оксану Воеводину, победившую в конкурсе московских красавиц в 2015 году, тоже сильно раскритиковали после публикации фотографий.

Главные претензии сводились к безумному количеству косметики, за толстым слоем которой трудно разглядеть, как же на самом деле выглядит победительница. Однако «парадный» макияж – это одна из непременных составляющих подобных мероприятий, так что придираться к Оксане бессмысленно. 

Тем более, что на фото со свадьбы Оксаны, которая вышла замуж за короля Малайзии, девушка выглядит очень даже симпатичной. 

Татьяна Цимфер – Мисс Москва-2016

Таня Цимфер. Фото: Инстаграм
Таня Цимфер. Фото: Инстаграм

Татьяна Цимфер выиграла конкурс «Мисс Москва-2016», и сразу же на ее голову обрушились тонны зрительской критики. Кстати, именно тогда конкурс запомнился масштабной дракой за кулисами… 

Татьяне на момент участия в конкурсе было 25 лет, она успела получить два диплома о высшем образовании. Получая корону первой красавицы Москвы, девушка расплакалась и призналась, что рассчитывала, в лучшем случае, на то, что войдет в тройку. 

Екатерина Лифшиц – Миссис Москва-2018 

Екатерина Лифшиц. Фото: Инстаграм
Екатерина Лифшиц. Фото: Инстаграм

Мощная волна критики обрушилась на  победительницу конкурса «Миссис Москва-2018» Екатерину Лифшиц, 35-летнюю маму двоих детей.

Пользователи интернета мгновенно обвинили Екатерину в том, что молодая женщина злоупотребляет «уколами красоты». Ее называли «ботоксным чудовищем» и выражали уверенность в том, что кто-то оплатил ей престижную корону победительницы. 

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Тэги:

Екатерина ЛифшицИрина АлексееваОксана ВоеводинаТатьяна Цимпфер
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Самые страшные победительницы конкурсов красоты, от которых становится не по себе
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