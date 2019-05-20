Как на самом деле звать Гошу Куценко и почему актер устал от кино

20 мая празднует свой день рождения один из самых популярных современных актеров – Гоша Куценко.

Кроме того, что он активно снимается в фильмах и сериалах, Гоша еще и сам пишет сценарии и снимает фильмы, а еще он – музыкант и продюсер.

Он же Гоша, он же Юра…

Настоящее имя артиста – Юрий Георгиевич Куценко. Он родился в Запорожье в 1967 году, и Юрием родители назвали его в честь первого космонавта. Правда, мама в детстве называла сына Гошей, поэтому именно такой псевдоним он себе взял, начав сниматься.

В Школу-студию МХАТ будущий артист поступил не сразу – сначала он два года проучился в университете радиотехники и электроники, и только тогда окончательно понял, что хочет играть на сцене. Приемная комиссия была строгой, а абитуриент картавил и вообще говорил с заметным украинским акцентом. Однако именно эта особенность его речи так подкупила Олега Табакова, что на правах главы комиссии он решил принять Куценко.

Комедийный артист с нимает серьезное кино

Окончив Школу-студию МХАТ, Куценко недолго проработал в театре – его захватило кино. Зрители видели его в многих комедийных ролях, с ним ассоциировали смешное кино, поэтому многие удивились, узнав, что он стал продюсером фильма «Балканский рубеж» — о трагических событиях в Югославии в 1999 году.

Позднее Гоша признавался, что, посмотрев первую часть картины, даже испугался: такой глубокий пласт людских страданий, правды о той войне затронули создатели. Но, поразмыслив, решил: люди должны об этом знать. Ведь всегда существовало кино разное: для отдыха, для ностальгического или романтического настроения, а еще – для того, чтобы зритель сопереживал, сострадал, узнавал правду.

Гоша Куценко в свое время служил в армии, и в какой-то момент он подумал, что сейчас нашему кинематографу не хватает именно таких фильмов – о настоящей войне, без прикрас, о реальных героях. Фильм «Балканский рубеж» снимался 4 года, и сегодня Гоша Куценко уверен: картина получилась не «политкорректной», а честной и мужественной.

Он хочет уйти из «большого кино»

В последнее время, несмотря на то, что выходит довольно много фильмов с его участием, Гоша снимается не так уж много. Он соглашается участвовать только в тех проектах, которые ему действительно интересны. Впрочем, не отказывается и от сериалов – если они интересны и он играет в них уже не первый сезон.

А вообще, Гоша порой признается в том, что устал от профессии артиста, от того, что приходится изображать чувства, которых нет. Может быть, поэтому в последнее время он все больше времени посвящает музыке.

Гоша – музыкант

Те, кто знают Гошу по фильмам «Антикиллер», «Любовь-морковь», «Ночной дозор», не всегда готовы узнать о том, что любимый артист – еще и талантливый музыкант. Выступать солистом рок-группы он начал еще в 90-х, группа называлась «Баранина-97».

Затем Гоша сотрудничал с коллективом Anatomy of Soul, в составе которого принял участие в масштабных фестивалях «Нашествие» и «Эммаус».

А в 2008 году Куценко решил создать собственный коллектив. Вместе с опытными талантливыми музыкантами он пишет музыку в разных стилевых направлениях – арт-рок, хип-хоп, джаз, фанк, так что музыка эта близка очень многим людям, каждый может найти для себя что-то подходящее.

Первый сольный альбом Гоши Куценко назывался «Май Ворлд» и представлял 13 песен, каждая из которых — своеобразная история из жизни. Спустя 4 года появился второй альбом – «Музыка», за ним – еще два: «ДуЭто» и «Слова». Некоторые песни Гоша записал вместе с известными певицами – например, «Я люблю тебя» он спел с Елкой, «Солнце» — с Анжеликой Варум.

больше по теме Гоша Куценко пожаловался на отсутствие интересных предложений по работеАктеру не предлагают главных ролей в картинах и популярных сериалах.

Среди песен альбома «Слова» также – саундтреки к сериалам «Скорая помощь» и «Ольга», которые сразу запомнились и понравились слушателям.

Он любит подшучивать над другими и спокойно воспринимает шутки в свой адрес

Все знакомые Гоши прекрасно знают: в любой момент от него можно ждать какого-то розыгрыша или шутки. Однако чувство юмора артиста распространяется не только на других, но и на себя. Он не только не обижается на шутки, но еще и способен оценить лучшие из них на «отлично».

В этом плане Гоша одобряет балерину Анастасию Волочкову, которая садится на шпагат и выкладывает фото в Инстаграм, а потом с юмором комментирует высказывания подписчиков – и хвалебные, и критичные. На такой эпатаж, считает Гоша, способен не каждый, это своего рода «проверка Инстаграмом» — на чувство юмора и восприимчивость к критике.

Он мечтает, чтобы старшая дочь родила ему внуков

В феврале этого года дочери Гоши Куценко и Марии Порошиной, Полине, исполнилось 24 года. Артист поместил на своей страничке в соцсети трогательное поздравление и обратился к девушке с необычной просьбой – исполнить его мечту. А мечтает он, как выяснилось, о том, чтобы дочь превратила его в дедушку.

Несмотря на то, что Гоша и Мария расстались, когда Полине едва исполнилось 3 года, он всегда участвовал в жизни дочери и сумел сохранить хорошие отношения с ее мамой. Когда в прошлом году Порошина развелась со своим мужем Ильей Древновым и стало известно о ее беременности, Гоша тут же заявил, что готов помогать бывшей жене растить ребенка.

И его дела не разошлись со словами: Гоша и его жена Ирина Скриниченко полностью взяли на себя заботу о беременной Марии, актер поддерживал с ней постоянную связь по телефону, продолжает помогать и теперь, когда на свет появился сын Порошиной.

Пожелаем Гоше Куценко, чтобы его мечта – стать дедушкой – исполнилась в ближайшие годы. И, конечно, — новых интересных проектов и много сил, чтобы их воплощать!