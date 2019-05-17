Борисова отправит свою дочь на «Голос. Дети», а Бородина против участия в этом проекте

Не все знаменитости поспешили осудить нечестную победу...

Скандал с накруткой голосов на шоу Первого канала «Голос. Дети» разгорается все сильнее. Накануне были обнародованы данные аудиторской проверки. Оказалось, что за дочь Алсу Микеллу Абрамову проголосовало не так много людей, однако количество sms-сообщений за нее было отправлено огромное количество ботами. Эти данные подтверждают, что победу 11-летняя девочка не заслужила.

Как скандал повлиял на мир шоу-бизнеса? Особенно на знаменитостей, у которых есть дети, и которые не скрывают талантливых наследников от общественности?

«Моя дочь очень просится на «Голос. Дети»»

Телеведущая Дана Борисова рассказала порталу Teleprogramma.pro, что ее дочь Полина, которой в этом году исполнится 12 лет, тоже мечтает стать участницей детского музыкального конкурса. Девочка не боится обвинений и злых комментариев, а Дана считает, что отговаривать ребенка Полину бессмысленно.

«Моя дочь очень просится на «Голос. Дети». Это ее путь. Да, она смотрит на весь этот скандал и готова к несправедливости, к сложностям. Она готова морально, потому что она ни раз была героиней скандальной хроники, читала негативные комментарии. В этом плане она у меня закаленный боец. Как вариант, мы планируем пойти на кастинг в следующем сезоне», — прокомментировала телеведущая.

«Если человек талантлив, то он может записать свой ролик, выложить в YouTube и собрать просмотры»

Дочь звезды сериала «Универ» Виталия Гогунского маленькая звездочка. Несмотря на то, что девочке всего девять лет она очень популярна на интернет площадка: Милана — певица-блогер. Гогунский рассказала, что его дочь тоже хотела отправиться на кастинг шоу «Голос. Дети», но…

«Я запретил дочери участвовать в этой истории, хотя был момент, когда она хотела. Я не разрешил, потому что мне не очень понятен формат оценки таланта. Это собственно и показали недавние события (Гоугнский имеет в виду скандал с дочерью Алсу — Прим. Ред.), поэтому я был против. Если человек талантлив, то он может записать свой ролик, выложить в YouTube и собрать просмотры.

У Миланы очень большой потенциал. Я делаю небольшие шаги, чтобы выйти на площадку мирового уровня», — рассказал актер.

«К детям звезд изначально предвзятое отношение»

Пообщаться с ведущей телепроекта «Дом-2» Ксенией Бородиной нам не удалось, однако ее позицию по данному вопросу озвучил PR-директор телеведущей Лев Смольников.

«Ксения не хочет, чтобы ее дети принимали участие в подобных конкурсах. Это ее позиция. В гимнастике Маруся (старшая дочь Бородиной, летом девочке исполнится 10 лет — Прим. Ред.) участвует со всеми детьми наравне, ездит на соревнования. Там нет зрительских голосований.

Бородина против участия ее детей в подобных проектах (речь идет о конкурсах наподобие шоу «Голос» — Прим. Ред.), потому что всегда к детям звезд изначально предвзятое отношение. Даже если ребенок супер-талантливый, все равно будут говорить: «Его мама протолкнула», — объяснил позицию телеведущей ее директор.