Звездные истории Личная жизнь Леры Кудрявцевой: измены, криминал и большой спорт
Звездные истории

Личная жизнь Леры Кудрявцевой: измены, криминал и большой спорт

Ольга Моисеева

19 мая Лера празднует свой день рождения. Поздравляем!

Имя Леры Кудрявцевой знакомо в нашей стране даже тем, кто не интересуется ни шоу-бизнесом, ни светской жизнью. Эта красивая стройная девушка то и дело выходит на сцену в качестве ведущей всевозможных фестивалей, концертов, конкурсов, она ведет захватывающе-скандальные передачи, а еще Лера – талантливая певица, актриса и танцовщица.

Юное дарование из Казахстана 

Лера появилась на свет в Казахстане, в семье научных сотрудников, и с самого детства обожала заниматься в разных кружках и секциях. Интересовал Леру и спорт, и любительские спектакли, в которых она участвовала подростком. 

Лера Кудрявцева. Фото: Инстаграм
Лера Кудрявцева. Фото: Инстаграм

Когда она объявила родителям о своем решении стать актрисой, они сначала отреагировали негативно – не считали эту профессию серьезной. Однако со временем девушке удалось убедить строгих маму и папу, и они отпустили ее в Москву, где Лера стала студенткой эстрадного факультета ГИТИСа. 

Из подтанцовки и бэк-вокала – в телезвезду 

Поначалу Лера появлялась на сцене только в качестве бэк-вокалистки и подтанцовки у знаменитостей. А потом она познакомилась с Игорем Верником, который, как говорят, и привел ее на телевидение, — там нужна была ведущая для программы «Партийная зона». Лера прошла кастинг, обойдя большое количество конкуренток, и через короткое время стала не менее популярной и узнаваемой, чем знаменитости, с которыми она работала прежде. 

Яркую девушку заметили «телевизионные деятели искусств». Леру стали приглашать в сериалы, а потом стало ясно, что из нее получилась отличная телеведущая. Среди самых запоминающихся проектов, которые вела Кудрявцева, — «Клуб бывших жен» на ТНТ, «Испытание верности», «МузОбоз», «Культурный обмен» и, наконец, «Секрет на миллион». 

Лера Кудрявцева и Игорь Верник. Фото: Инстаграм
Лера Кудрявцева и Игорь Верник. Фото: Инстаграм

Предательство любимого 

Замуж Лера вышла рано – в 18 лет. Ее избранником стал Сергей Ленюк, музыкант «Ласкового мая». Казалось, в молодой семье все идет прекрасно – у пары родился сын, и Лера решила дать ему необычное имя Жан, в честь любимого актера Жана-Клода Ван Дамма. 

Но жизнь супругов не была гладкой – как потом призналась Лера, Сергей ей постоянно изменял, и скоро они развелись. Семья просуществовала всего 2 года. 

Второй муж  уголовник 

Бизнесмен Матвей Морозов, за которого Лера вышла замуж во второй раз, прежде был судим за грабеж и изнасилование. Несмотря на это, спустя 3 месяца после знакомства Лера согласилась стать его женой. Правда, этот брак был похож, скорее, на соседство – оба супруга с утра до ночи пропадали на работе, почти не видясь друг с другом.

 

Прошел всего год, и Морозов вновь попал в тюрьму – на этот раз за мошенничество. Лера долго пыталась скрывать истинное положение дел, рассказывала друзьям, что муж в командировке, но тайна выплыла наружу. Лера и Матвей развелись. 

Роман с Лазаревым

Леру Кудрявцеву и Сергея Лазарева называли самой красивой и стильной парой российского шоу-бизнеса. Между ними вспыхнул по-настоящему головокружительный роман, за развитием которого, затаив дыхание, наблюдала вся страна. Отношения продолжались несколько лет, однако потом исчерпали себя, — просто у Леры и Сергея были слишком разные взгляды, как на собственное будущее, так и на жизнь в целом.

Лера Кудрявцева и Сергей Лазарев. Фото: Инстаграм
Лера Кудрявцева и Сергей Лазарев. Фото: Инстаграм

Надо сказать, они сумели сохранить хорошие отношения и после разрыва. Лера и Сергей и сейчас нередко появляются на одной сцене в качестве ведущих. 

Жена хоккеиста 

В 2013 году Лера вновь вышла замуж. На этот раз супругом теледивы стал молодой хоккеист Игорь Макаров, в СМИ много писали об этих отношениях и о довольно ощутимой разнице в возрасте – Лера старше Игоря на 16 лет. Тем не менее, было похоже, что супруги счастливы. Они устроили пышную свадьбу, на которой присутствовали чуть ли не все российские звезды.

 

Прошло всего несколько лет, и вокруг Леры и Игоря стали клубиться слухи – мол, они собрались разводиться. Кудрявцева была возмущена подобными разговорами, о чем сообщила в нескольких гневных интервью. 

Лера Кудрявцева с мужем Игорем Макаровым. Фото: Инстаграм
Лера Кудрявцева с мужем Игорем Макаровым. Фото: Инстаграм

В роли мамы 

13 августа прошлого года Лера Кудрявцева родила дочку МариюВокруг этого события тоже циркулировало много слухов – писали, что Лера рожала в элитной клинике Лос-Анджелеса, что она вообще не сама родила, а с помощью суррогатной матери.

Лера Кудрявцева с дочкой. Фото: Инстаграм
Лера Кудрявцева с дочкой. Фото: Инстаграм

А когда в аккаунте телеведущей появилось ее фото с малышкой, и вовсе поднялся шум – по мнению скептиков, уж слишком крупной выглядел ребенок для своих 3 месяцев, да и сама Лера подозрительно стройная… 

Кудрявцева отреагировала на поднявшуюся дискуссию, попросив не строить диких предположений. Она спокойно пояснила, что девочка одета в теплый комбинезон и потому кажется крупнее, и что родила она сама, как бы ни хотелось некоторым поверить в обратное. 

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Тэги:

Дана БорисоваИгорь ВерникИгорь МакаровЛера КудрявцеваСергей Лазарев
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