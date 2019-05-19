Личная жизнь Леры Кудрявцевой: измены, криминал и большой спорт

19 мая Лера празднует свой день рождения. Поздравляем!

Имя Леры Кудрявцевой знакомо в нашей стране даже тем, кто не интересуется ни шоу-бизнесом, ни светской жизнью. Эта красивая стройная девушка то и дело выходит на сцену в качестве ведущей всевозможных фестивалей, концертов, конкурсов, она ведет захватывающе-скандальные передачи, а еще Лера – талантливая певица, актриса и танцовщица.

Юное дарование из Казахстана

Лера появилась на свет в Казахстане, в семье научных сотрудников, и с самого детства обожала заниматься в разных кружках и секциях. Интересовал Леру и спорт, и любительские спектакли, в которых она участвовала подростком.

Когда она объявила родителям о своем решении стать актрисой, они сначала отреагировали негативно – не считали эту профессию серьезной. Однако со временем девушке удалось убедить строгих маму и папу, и они отпустили ее в Москву, где Лера стала студенткой эстрадного факультета ГИТИСа.

Из подтанцовки и бэк-вокала – в телезвезду

Поначалу Лера появлялась на сцене только в качестве бэк-вокалистки и подтанцовки у знаменитостей. А потом она познакомилась с Игорем Верником, который, как говорят, и привел ее на телевидение, — там нужна была ведущая для программы «Партийная зона». Лера прошла кастинг, обойдя большое количество конкуренток, и через короткое время стала не менее популярной и узнаваемой, чем знаменитости, с которыми она работала прежде.

Яркую девушку заметили «телевизионные деятели искусств». Леру стали приглашать в сериалы, а потом стало ясно, что из нее получилась отличная телеведущая. Среди самых запоминающихся проектов, которые вела Кудрявцева, — «Клуб бывших жен» на ТНТ, «Испытание верности», «МузОбоз», «Культурный обмен» и, наконец, «Секрет на миллион».

Предательство любимого

Замуж Лера вышла рано – в 18 лет. Ее избранником стал Сергей Ленюк, музыкант «Ласкового мая». Казалось, в молодой семье все идет прекрасно – у пары родился сын, и Лера решила дать ему необычное имя Жан, в честь любимого актера Жана-Клода Ван Дамма.

Но жизнь супругов не была гладкой – как потом призналась Лера, Сергей ей постоянно изменял, и скоро они развелись. Семья просуществовала всего 2 года.

Второй муж – уголовник

Бизнесмен Матвей Морозов, за которого Лера вышла замуж во второй раз, прежде был судим за грабеж и изнасилование. Несмотря на это, спустя 3 месяца после знакомства Лера согласилась стать его женой. Правда, этот брак был похож, скорее, на соседство – оба супруга с утра до ночи пропадали на работе, почти не видясь друг с другом.

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Прошел всего год, и Морозов вновь попал в тюрьму – на этот раз за мошенничество. Лера долго пыталась скрывать истинное положение дел, рассказывала друзьям, что муж в командировке, но тайна выплыла наружу. Лера и Матвей развелись.

Роман с Лазаревым

Леру Кудрявцеву и Сергея Лазарева называли самой красивой и стильной парой российского шоу-бизнеса. Между ними вспыхнул по-настоящему головокружительный роман, за развитием которого, затаив дыхание, наблюдала вся страна. Отношения продолжались несколько лет, однако потом исчерпали себя, — просто у Леры и Сергея были слишком разные взгляды, как на собственное будущее, так и на жизнь в целом.

Надо сказать, они сумели сохранить хорошие отношения и после разрыва. Лера и Сергей и сейчас нередко появляются на одной сцене в качестве ведущих.

Жена хоккеиста

В 2013 году Лера вновь вышла замуж. На этот раз супругом теледивы стал молодой хоккеист Игорь Макаров, в СМИ много писали об этих отношениях и о довольно ощутимой разнице в возрасте – Лера старше Игоря на 16 лет. Тем не менее, было похоже, что супруги счастливы. Они устроили пышную свадьбу, на которой присутствовали чуть ли не все российские звезды.

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Прошло всего несколько лет, и вокруг Леры и Игоря стали клубиться слухи – мол, они собрались разводиться. Кудрявцева была возмущена подобными разговорами, о чем сообщила в нескольких гневных интервью.

В роли мамы

13 августа прошлого года Лера Кудрявцева родила дочку Марию. Вокруг этого события тоже циркулировало много слухов – писали, что Лера рожала в элитной клинике Лос-Анджелеса, что она вообще не сама родила, а с помощью суррогатной матери.

А когда в аккаунте телеведущей появилось ее фото с малышкой, и вовсе поднялся шум – по мнению скептиков, уж слишком крупной выглядел ребенок для своих 3 месяцев, да и сама Лера подозрительно стройная…

Кудрявцева отреагировала на поднявшуюся дискуссию, попросив не строить диких предположений. Она спокойно пояснила, что девочка одета в теплый комбинезон и потому кажется крупнее, и что родила она сама, как бы ни хотелось некоторым поверить в обратное.