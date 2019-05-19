Как Ева Польна снималась в провокационных клипах и почему скрывала роман с Клявером

Голос Евы Польны мы впервые услышали в конце 90-х – и он сразу же запомнился, потому что был ни на что не похож. Как, впрочем, и песни нового дуэта «Гости из будущего». Вроде бы попса – но уж очень серьезные и откровенные тексты.

Ева Польна 19 мая отмечает свой день рождения. Она достигла многого: у нее – успешная музыкальная карьера и две дочки от двоих мужчин. Счастлива ли она?

Как Ева снималась в провокационных клипах

Начинала она как исполнительница рок-баллад в питерских ночных клубах. Затем последовали эксперименты с электронной музыкой, но ощутимых успехов это не принесло. И только танцевальная поп-музыка, которую исполнял дуэт «Гости из будущего», сделал Еву Польну и ее партнера Юрия Усачева по-настоящему популярными.

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Тексты песен Ева сочиняла сама, она же придумывала и необычные костюмы, и постановки шоу. В то время у них не было даже собственных машин – зато, когда они стояли на светофоре, из проносящихся мимо иномарок слышались их песни.

Первый же клип, снятый на песню Евы «Беги от меня», вызвал бурю эмоций и стал предметом обсуждений. Две девушки в кадре стояли у зеркала и пристально вглядывались друг другу в глаза, а голос Евы в это время пел: «…волшебство твоих губ… утратило смысл… мое безумие ты предавала…». Клип мгновенно сделался хитом, о «Гостях из будущего» заговорили.

Один за другим вышли 3 альбома группы – все с теми же танцевальными мелодиями и серьезными текстами. Музыканты громко отпраздновали пятилетний юбилей своего сотрудничества, а потом постепенно как-то ушли в тень.

Как Ева скрывала свой роман с Денисом Клявером

Для Евы настало время бурной личной жизни. Как и когда они с Денисом Клявером, солистом группы «Чай вдвоем», познакомились и начали встречаться, Ева никогда не рассказывала. Она вообще предпочитала держать этот роман в тайне.

Однако скоро скрывать стало бесполезно – беременность Евы выдала ее с головой. В 2005 году на свет появилась Эвелина. Ева оставалась при этом незамужней, и на все вопросы об отце ребенка хранила упорное молчание – как и Клявер.

Потом выяснилось, что они договорились об этом заранее: ничего никому не рассказывать. И, когда на одном из телешоу Денис впервые признался, что Эвелина – его дочь, Ева восприняла это как предательство. Ей было неприятно, что Денис нарушил договоренность. Ведь они давно расстались, к чему это все?

Впрочем, никаких претензий у Евы к Денису как к отцу ребенка не было: он всегда принимал участие в воспитании девочки, а когда той исполнилось 5 лет, официально признал ее своей дочерью.

Единственный брак и вторая дочь

Когда Эвелине было 2 года, Ева попыталась создать настоящую семью. На сей раз ее избранником стал Сергей Пильгун, бизнесмен. Вторую дочь певица назвала Амалией. Но брак не продлился долго. Сильная, самодостаточная и самостоятельная Ева, надо думать, не та женщина, которую можно назвать идеальной женой.

Кроме того, у нее всегда был плотный рабочий график, а еще мужчин не устраивало зачастую экстравагантное поведение артистки.

Сольная карьера

После развода с Сергеем прекратила существование и группа «Гости из будущего». Ева Польна решила заняться сольной карьерой, тем более, что песни для себя она всегда писала сама. Многие поклонники группы сомневались, что у нее что-то получится в одиночку. Но Ева справилась.

2013 год принес ей титул «самой ротируемой» в России и СНГ певицы. Ее песня «Весь мир на ладони моей» поднялась на верхние строчки хит-парадов.

«Ева, я любила тебя»

Слухи о нетрадиционной ориентации певицы муссировались буквально с первых ее шагов на сцене. Эти слухи подогревали сначала скандальные клипы, а в 2001 году Ева Польна открыто призналась, что является бисексуалкой. Впрочем, это не помешало ей встречаться с мужчинами, выходить замуж и рожать детей.

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А в 2008 году появилась новая пища для сплетен: певица Анна Плетнева выпустила композицию «Eva», которая стала своеобразным ответом на песню Евы «Беги от меня» и в которой рефреном повторяется: «Ева, я любила тебя». Клип при этом вроде бы рассказывал о фанатской любви, о подражании кумиру, но, тем не менее, очень многие уловили в песне «Eva» провокационный подтекст о любви женщины к женщине.

Затем рядом с Евой стали часто видеть еще одну женщину. Александра Мания, директор Евы, помогала ей строить сольную карьеру. При этом они настолько часто появлялись везде вместе, что заговорили даже об их тайном браке, якобы заключенном в Нидерландах.

На этот раз Ева не стала молчать. Она во всеуслышание опровергла эти слухи и даже подала в суд на издания, которые опубликовали ложную информацию. Сегодня Ева Польна предпочитает ничего не рассказывать о своей личной жизни. Певица объясняет такую сдержанность заботой о детях: она не хочет, чтобы девочек хоть как-то коснулась скандальная слава их мамы.

Известно, что певица живет со своей семьей – с родителями и дочками. Воспитанием девочек занимаются в основном бабушка и дедушка, так как Ева зачастую отсутствует – у нее по-прежнему плотный гастрольный и рабочий график. Младшая дочь, Амалия, с трех лет посещает студию танцев, а Эвелина мечтает стать, как мама, певицей.

В свободное время Ева с удовольствием занимается живописью, пишет стихи и коллекционирует шляпки. Но главным делом ее жизни по-прежнему остается музыка.