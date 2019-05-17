Почему Иваныча из «Реальных пацанов» трезвые фанаты побаиваются, а выпившие нет

17 мая свой день рождения отмечает актер Сергей Ершов – неподражаемый Иваныч из «Реальных пацанов». Поздравляем!

Мы задали несколько вопросов о Сергее генеральному директору шоу «Уральские пельмени» Евгению Орлову, и он сразу сказал, что Ершов – очень ценный человек в команде.

«Насколько я знаю, он был руководителем стройотряда, в рамках которого это все когда-то начиналось. Ершов — один из самых возрастных и авторитетных участников. На его плечах находится вся итоговая авторская и текстовая работа. Кроме того, он полностью формирует состав команды».

Большинство зрителей, в первую очередь молодежь, знает его после роли Иваныча в «Реальных пацанах». Евгений Орлов утверждает, что Ершов и в жизни похож на своего «Иваныча»:

«Вы знаете, он похож, да. Ершов может крепкое словцо отпустить, он достаточно принципиален. При всем при том это взрослый, сложившийся, уравновешенный человек. Он имеет очень четкие принципиальные взгляды, он такой – не тряпка совсем. Зачастую у него есть свои монументальные суждения. Словом – авторитетный человек. Он сказал – все делают. Мужик. Рубанет так рубанет, мало не покажется».

Что ж, именно такое впечатление Сергей Ершов и производит на зрителей – образ «настоящего мужика» накрепко к нему прилип.

По специальности – инженер-сварщик

С детства Сергей привык быть самостоятельным. Отец ушел из семьи, когда он и его старший брат Александр были еще маленькими.

Сергей успевал все – и играть в волейбол, и участвовать в школьных концертах и спектаклях, и играть на фортепиано… При этом парень постоянно что-то мастерил – лудил, паял, конструировал.

Закономерно, что с такими способностями после окончания школы Сергей поступил в Уральский Политехнический институт, где и получил специальность инженера-сварщика. Примерно год он работал по специальности.

Предприниматель по жизни сыграл роль предпринимателя в сериале

Иваныч в «Реальных пацанах» успешно управляет бизнесом. И сам Ершов в своей жизни чем только не занимался – управлял автосервисом, занимался производством воды, был владельцем ночного клуба…

Однако выяснилось, что заниматься творчеством не только интереснее, но и выгоднее, поэтому скоро Ершов стал все свое время посвящать сцене — увлечению еще со студенческих лет, когда он играл в КВН.

Если поначалу Сергей выходил к зрителю в составе команды КВН «Уральские пельмени», то потом перешел на сценарную деятельность – стал сочинять шутки и скетчи, и дело пошло успешно.

Так что, убедившись в том, что совмещать и работу сценариста, и производство невозможно, Ершов выбрал творчество.

Его побаиваются трезвые и любят пьяные

Сергей Ершов, которому исполняется 52 года, хорошо понимает: чтобы оставаться в форме, необходимы постоянные тренировки. И не жалеет на них времени – занимается плаванием в бассейне, бывает в спортзале, два раза в неделю играет в волейбол.

В «Реальных пацанах» герой Ершова – довольно суровый мужчина, брутальный и жесткий. Может быть, по этой причине некоторые поклонники не решаются подойти к артисту за автографом, — им кажется, что он и в жизни такой, суровый и быстрый на расправу.

Зато подвыпившие фанаты нередко лезут обниматься, были случаи, когда напор такой народной любви даже сбивал Сергея с ног – в прямом смысле.

Не снимается в фильмах, потому что не нравятся сценарии

Талантливого и колоритного актера не раз приглашали сняться в полнометражных фильмах. Но Сергей долгое время отклонял все предложения – его не устраивал ни один сценарий.

И тогда он решил взять дело в свои руки. В 2010 году Сергей стал продюсером фильма «Выкрутасы», в котором снялись такие звезды, как Мила Йовович, Константин Хабенский, Иван Ургант. А в 2011-м – написал сценарий фильма «Нереальная история».

Кроме «Реальных пацанов», Сергей Ершов снялся в фильмах «Байкальские каникулы» и «Призрак опера», а еще зрители канала «Че» смогли увидеть его в качестве ведущего комедийного шоу «Деньги. Sex. Радикулит». Кроме того, на канале «Пятница!» вышло реалити-шоу «Хулиганы», ведущим которого тоже стал Сергей Ершов.

Личная жизнь: у Сергея дочь и двое сыновей

Герой «Реальных пацанов» — Иваныч – трепетно любит свою взрослую дочь Леру и всячески старается перевоспитать зятя. А в жизни Сергей Ершов женат во второй раз, от первого брака у него дочь Екатерина, а во второй семье у сценариста и актера родились двое сыновей: Захар и Назар.

Вообще, о своей личной жизни Сергей рассказывать не любит. Известно лишь, что его вторая жена Татьяна моложе Сергея на 11 лет.

В свободное время Сергей Ершов любит почитать своего любимого автора – Марка Твена, или посмотреть старый советский фильм.

Однако и более простые человеческие радости ему не чужды: он нередко отдыхает в компании друзей с кружкой пива, слушая рэп, и в такие вечера приятели называют его старым прозвищем – Ёрш.