Звездные истории Почему Иваныча из «Реальных пацанов» трезвые фанаты побаиваются, а выпившие нет
Звездные истории

Почему Иваныча из «Реальных пацанов» трезвые фанаты побаиваются, а выпившие нет

Екатерина Нестеренко Ольга Моисеева

17 мая свой день рождения отмечает актер Сергей Ершов – неподражаемый Иваныч из «Реальных пацанов». Поздравляем!

Мы задали несколько вопросов о Сергее генеральному директору шоу «Уральские пельмени» Евгению Орлову, и он сразу сказал, что Ершов – очень ценный человек в команде.

«Насколько я знаю, он был руководителем стройотряда, в рамках которого это все когда-то начиналось. Ершов — один из самых возрастных и авторитетных участников. На его плечах находится вся итоговая авторская и текстовая работа. Кроме того, он полностью формирует состав команды». 

Большинство зрителей, в первую очередь молодежьзнает его после роли Иваныча в «Реальных пацанах». Евгений Орлов утверждает, что Ершов и в жизни похож на своего «Иваныча»: 

«Вы знаете, он похож, да. Ершов может крепкое словцо отпустить, он достаточно принципиален. При всем при том это взрослый, сложившийся, уравновешенный человек.

Он имеет очень четкие принципиальные взгляды, он такой – не тряпка совсем. Зачастую у него есть свои монументальные суждения. Словом – авторитетный человек. Он сказал – все делают. Мужик. Рубанет так рубанет, мало не покажется». 

Что ж, именно такое впечатление Сергей Ершов и производит на зрителей – образ «настоящего мужика» накрепко к нему прилип. 

Сергей Ершов. Фото: Инстаграм
Сергей Ершов. Фото: Инстаграм

По специальности – инженер-сварщик 

С детства Сергей привык быть самостоятельным. Отец ушел из семьи, когда он и его старший брат Александр были еще маленькими.

Сергей успевал все – и играть в волейбол, и участвовать в школьных концертах и спектаклях, и играть на фортепиано… При этом парень постоянно что-то мастерил – лудил, паял, конструировал. 

Закономерно, что с такими способностями после окончания школы Сергей поступил в Уральский Политехнический институт, где и получил специальность инженера-сварщика. Примерно год он работал по специальности. 

Предприниматель по жизни сыграл роль предпринимателя в сериале 

Иваныч в «Реальных пацанах» успешно управляет бизнесом. И сам Ершов в своей жизни чем только не занимался – управлял автосервисом, занимался производством воды, был владельцем ночного клуба… 

Однако выяснилось, что заниматься творчеством не только интереснее, но и выгоднее, поэтому скоро Ершов стал все свое время посвящать сцене — увлечению еще со студенческих лет, когда он играл в КВН. 

Если поначалу Сергей выходил к зрителю в составе команды КВН «Уральские пельмени», то потом перешел на сценарную деятельность – стал сочинять шутки и скетчи, и дело пошло успешно. 

Так что, убедившись в том, что совмещать и работу сценариста, и производство невозможно, Ершов выбрал творчество. 

Сергей Ершов в "Уральских пельменях". Фото: Инстаграм
Сергей Ершов в «Уральских пельменях». Фото: Инстаграм

Его побаиваются трезвые и любят пьяные 

Сергей Ершов, которому исполняется 52 года, хорошо понимает: чтобы оставаться в форме, необходимы постоянные тренировки. И не жалеет на них времени  занимается плаванием в бассейне, бывает в спортзале, два раза в неделю играет в волейбол. 

В «Реальных пацанах» герой Ершова – довольно суровый мужчина, брутальный и жесткий. Может быть, по этой причине некоторые поклонники не решаются подойти к артисту за автографом, — им кажется, что он и в жизни такой, суровый и быстрый на расправу.  

Зато подвыпившие фанаты нередко лезут обниматься, были случаи, когда напор такой народной любви даже сбивал Сергея с ног – в прямом смысле.

Сергей Ершов. Фото: из сериала "Реальные пацаны".
Сергей Ершов. Фото: из сериала «Реальные пацаны».

Не снимается в фильмах, потому что не нравятся сценарии 

Талантливого и колоритного актера не раз приглашали сняться в полнометражных фильмах. Но Сергей долгое время отклонял все предложения – его не устраивал ни один сценарий.  

И тогда он решил взять дело в свои руки. В 2010 году Сергей стал продюсером фильма «Выкрутасы», в котором снялись такие звезды, как Мила Йовович, Константин Хабенский, Иван Ургант. А в 2011-м – написал сценарий фильма «Нереальная история». 

Кроме «Реальных пацанов», Сергей Ершов снялся в фильмах «Байкальские каникулы» и «Призрак опера», а еще зрители канала «Че» смогли увидеть его в качестве ведущего комедийного шоу «Деньги. Sex. Радикулит». Кроме того, на канале «Пятница!» вышло реалити-шоу «Хулиганы», ведущим которого тоже стал Сергей Ершов. 

Личная жизнь: у Сергея дочь и двое сыновей 

Герой «Реальных пацанов» — Иваныч – трепетно любит свою взрослую дочь Леру и всячески старается перевоспитать зятя. А в жизни Сергей Ершов женат во второй раз, от первого брака у него дочь Екатерина, а во второй семье у сценариста и актера родились двое сыновей: Захар и Назар 

Вообще, о своей личной жизни Сергей рассказывать не любит. Известно лишь, что его вторая жена Татьяна моложе Сергея на 11 лет.

Сергей Ершов. Фото: Инстаграм
Сергей Ершов. Фото: Инстаграм

В свободное время Сергей Ершов любит почитать своего любимого автора – Марка Твена, или посмотреть старый советский фильм.

Однако и более простые человеческие радости ему не чужды: он нередко отдыхает в компании друзей с кружкой пива, слушая рэп, и в такие вечера приятели называют его старым прозвищем – Ёрш. 

Вам может быть интересно:

«Уральские пельмени» объявили о возвращении в КВН «Уральские пельмени» развалились, но миллионы по-прежнему зарабатывают «Дружны назло недоброжелателям»: Михалкова рассказала, как уживаются друг с другом «Уральские пельмени»

Тэги:

"Уральские пельмени"«Реальные пацаны»Иван УргантКонстантин ХабенскийМила ЙововичСергей Ершов
Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Почему Иваныча из «Реальных пацанов» трезвые фанаты побаиваются, а выпившие нет
Интересно?
Поделись с друзьями: