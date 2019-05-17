Звездные истории Анна Калашникова: «Я мечтаю выступить на Евровидении от России»
Звездные истории

Анна Калашникова: «Я мечтаю выступить на Евровидении от России»

Анна Калашникова

Певица, модель, телеведущая ведет свою авторскую колонку на портале Teleprogramma.pro

Пожалуй, «Евровидение» — главное музыкальное событие в мире. Как бы его не ругали — фанатов этого конкурса куда больше, чем хейтеров.

Я не могу отнести себя к ярым поклонникам, но, признаюсь, что моя мечта – выступить на Евровидении от России. Надеюсь, когда-нибудь она сбудется.

Мы с семьей очень любим этот конкурс. Мой брат Константин Калашников даже делает ставки на победителя и уже три года подряд угадывает.

Конечно, «Евровидение» за все эти годы очень изменилось. Я уверена, что здесь имеет место быть политика, да и вообще музыка в целом потерпела ряд перемен.

Анна Калашникова. Фото: Личный архив.
Анна Калашникова. Фото: Личный архив.

Посмотрите, что сегодня у нас в топ-чартах. Половину я даже адекватной музыкой назвать не могу. Раньше этот конкурс был именно конкурсом песни, а сейчас, по-моему, чем ты более странно выглядишь, тем больше у тебя шансов на победу.

Вспомните Кончиту Вурст, Лорди, Азис Мразиш и многих других. Понятно, что зрители хотят хлеба и зрелищ, но ведь первоначально этот конкурс позиционировал себя конкурсом песни.

Поэтому если бы истоки оставались сегодня непоколебимы, то Диме Билану не пришлось бы ехать за победой второй раз, как и Сергею Лазареву. А я считаю, что песни у обоих артистов достаточно сильные. Опять же, это субъективная оценка.

Анна Калашникова. Фото: Личный архив.
Анна Калашникова. Фото: Личный архив.

Для меня сила песни, например, не заключается в сложных нотах, 10 октавах и так далее. Главное – стиль, современность, оригинальность. Да, в конце концов, трек должен полностью отражать исполнителя и быть комфортным для него. Не обязательно рвать себе связки и пищать. Это не экзамен в консерваторию.

Собственно, говорить об этом конкурсе можно бесконечно, но он все равно живет и будет жить.

Прекрасно помню то время, когда в 2009 году «Евровидение» проходило в Москве – для нас это был праздник. Когда победил Дима Билан, то на улицах не смолкали радостные крики, а песня Димы лилась из каждого утюга. Я безумно горжусь нашими ребятами, в России очень много талантов и на «Евровидении» наша страна всегда выглядит достойно.

Анна Калашникова. Фото: Личный архив.
Анна Калашникова. Фото: Личный архив.

Я желаю Сергею Лазареву, конечно же, привести нам победу. К сожалению, не получилось отправиться в Тель-Авив, но я мысленно там. Это огромная ответственность. Каким бы не был результат, мы всегда за наших!

И еще мне очень хочется добавить, что иногда оригинальность и уникальность заключается в самой обычной простоте. Что нам важно, как артистам? Быть ближе к народу, быть ими понятыми и принятыми.

Для этого вовсе не обязательно надевать на себя перья, крылья, костюмы пингвинов, отращивать бороды и усы (хотя и это дело каждого). Главное – петь душой, чувствовать публику, любить то, чем ты занимаешься.

Мне кажется, эту истину прекрасно доказал нам Дима Билан, выйдя на сцену босиком в белой рубашке и… покорил миллионы сердец.

Вам может быть интересно:

Анна Калашникова: «Мой прадед во время войны дошел до Рейхстага и расписался на здании» Анна Калашникова выступила в защиту 11-летней дочери Алсу Анна Калашникова о скандале с дочкой Алсу: «Не всегда побеждают те, кто поет как в консерваториях»

Тэги:

Анна КалашниковаДима БиланЕвровидение 2019Кончита ВурстСергей Лазарев
Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Анна Калашникова: «Я мечтаю выступить на Евровидении от России»
Интересно?
Поделись с друзьями: