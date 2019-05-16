Соцсети: «Отец дочери Алсу» хотел подарить Микелле «Голос. Дети», а вместо этого опозорил всю семью»

Скандал, скажем, грандиозный. Жаль только в этой ситуации детей.

После того, как Первый канал опубликовал заявление о признании результатов конкурса «Голос. Дети» недействительными и их аннулировании сеть практически взорвалась. В то время, как звезды всячески стараются уклониться от комментариев, рядовые пользователи жалеют девочку и возмущаются поступком ее родителей.

Портал Teleprogramma.pro поинтересовался тем, как среагировали на некрасивую ситуацию вокруг программы те, кого так цинично семья Сафиных-Абрамовых попыталась обвести вокруг пальца. Мы максимально сохранили орфографию и пунктуацию авторов постов, убрав или заменив только откровенно нецензурные обороты речи.

В Twitter пользователи возмущенно пишут:

nm: Столько лет создавать репутацию, чтобы вот так все [профукать]…С первых сезонов огромная команда трудилась, сколько каждый себя вложил в этот проект, чтобы все максимально было взаправду. Куча споров, отстаивания позиций, переживания у некоторых наставников до болей в сердце, *не будем тыкать пальцем да*… А тут пришла Алсу, сказала хочу и все.

Даша: Это же как надо хотеть славы и популярности, чтобы так наплевать на своего ребёнка и так его подставить. Даже имени девочки щас никто не называет(( везде — дочка алсу. Жалко очень ребёнка.

Анна Вронская: Золотой Телец тоже собирает дань….

Denis Korotkov: Прочитал отчет по голосованию на Голосе… И подумал: наверняка этот инструмент использовался и ранее, чтобы помочь этой девочке … Ну, получается, что после отсева Лободой, которую тошнило от пения, дочку Алсу вернули в конкурс тоже СМСками!

averyYyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy: Голос не заслужил это. Жаль девочку, теперь до конца жизни с ней будет ярлык дочери Алсу, которая купила победу с помощью накрученных голосов.

Хоть ситуация откровенно мерзкая, но наш народ умеет посмеяться над чем угодно!

Партак Старшенбаум: Не, ну Алсу понять можно. Обидно, когда у тебя есть деньги и дочь. И дочь не Алсу. Будь у нас с вами деньги, мы бы тоже сделали из дочек Алсу, это же очевидно.

radya: Мэрия Екатеринбурга согласилась провести независимый опрос о строительстве храма в сквере, по результатам опроса победила дочь Алсу.

Vladimir Kornilov: «Отец дочери Алсу» — звучит, однако. А Алсу, значит, мать дочери отца дочери Алсу?

Lever: Дочь Алсу выиграла чемпионат мира по фигурному катанию, обойдя сына Яны Рудковской всего на полмиллиона рублей!

Калинкин Женя: А вы знали, что в этом году от Сан-Марино на Евровидении выступает сын Алсу?

Собака сутулая: А ещё её внук выиграет в чемпионате по футболу.

Пельмень,который на дне: Так это ещё до рождения сына известно было.

В Инстаграм страсти кипят с не меньшей степенью

komarovagalina8437: Не понимаю, за чем забирать шанс у более талантливого ребёнка, если свою они и так продвинут.

evrisfeya: Мда… Прославилась Алсу на весь мир… Надеюсь, чувство стыда проснётся, и она не отправит позориться дочь снова… Все уже изначально будут настроены против её дочери, зрители уж точно.

Traliqwer: Вот папа сделал подарок — уничтожил репутацию себе, жене, дочери. Герой!

anyta_staffa: Девочку жалко, она просто хотела участвовать в конкурсе((( Теперь со всех сторон заклюют(Лучше тогда не берите детей звезд или делайте разграничение «для простых» и «звездных».

nata_guzenko: Бедный ребёнок, родители сами не верили в ее силы, и вышло все боком для их же ребёнка.

Юмористов здесь не меньше:

na.il4322: Вот еще и Бузову так бы ошарашить что у нее голоса то и нет!

tetei90: Абрамовы, призы прилюдно вернёте?

Шутки шутками, а девочке теперь жить с клеймом дочери аферистов. Ей теперь всю жизнь придется доказывать свой профессионализм, чем бы ей ни пришлось заниматься в будущем. А если ей захочется все же выйти на сцену, то, скорее всего, фраза «А, это дочь Алсу, которой купили победу» будет преследовать ее до конца карьеры.