Имущество Фриске продали по решению суда: что из наследства осталось у семьи певицы

«Дом раздора» певица и Дмитрий Шепелев купили после рождения сына Платона.

Наследники Жанны Фриске вернули часть средств «Русфонду». Эту тему обсуждает вся страна. На самом деле суд принял решение о продажи части дома Фриске еще год назад. Но на счет благотворительной организации только сейчас поступило 7 млн 980 тыс. руб. от продажи имущества наследников звезды.

Это первая часть долга в 21,6 млн руб., который наследники Жанны Фриске должны вернуть благотворительному фонду.

Как распорядились собранными деньгами на лечение Жанны Фриске

Напомним, когда у Жанны Фриске диагностировали неоперабельную опухоль мозга (глиобластому), был запущен сбор средств на лечение — деньги поступали через «Русфонд». Собрали 69,2 млн руб.

Из них: 11,6 — перевели на оплату больничных счетов, 32,6 — по решению певицы перечислили на лечение 9 онкобольных детей. Остаток в 25 млн перевели на личный счет Жанны Фриске. Отчет фонд получил лишь о 3,3 млн руб. Оставшиеся 21,6 млн руб. родные певицы не вернули «Русфонду».

Поэтому деньги фонд взыскал через суд. Но на счету у родителей певицы денег не оказалось, и суд перевел взыскание на имущество.

Прошлой весной Истринский городской суд принял решение о продаже части дома и земельного участка в поселке «Лужки-2», которые достались по наследству родителям Жанны Фриске после ее смерти. Видимо, сейчас поступили деньги от продажи данного имущества.

Почему сумма за имущество занижена в несколько раз, пока неизвестно. Возможно, что часть дома была выкуплена по заниженной цене.

Напомним, что у Жанны Фриске три наследника — мать, отец и несовершеннолетний сын Платон (его интересы представляет отец Дмитрий Шепелев). Во время судебных заседаний была озвучена информация об имуществе Жанны Фриске.

КВАРТИРА

У Жанны Фриске в собственности была 2-комнатная квартира в элитной высотке неподалеку от метро Красная Пресня. Площадь данной недвижимости в Шмитовском проезде около 100 кв. м.

Риэлторы оценивают квартиру в 25 — 30 млн руб. Квартира принадлежит в трех равных долях Платону Шепелеву и родителям певицы, которые заявляли, что передадут свои доли будущему внуку.

ДОМ

Этот дом в Истринском районе Подмосковья Жанна видела один раз в жизни. Расположен он в 30 км от МКАДа по Новорижскому шоссе. Куплен был после рождения Платона, когда певица уже болела и проходила лечение.

«Многие спрашивали, почему было не отложить покупку до лучших времен? Чтобы не откладывать жизнь на потом! Мы хотели уединения, мы хотели, чтобы у нашего сына был дом…» — этот отрывок из книги Дмитрия Шепелева «Жанна».

Дмитрий рассказал, что строители устроили им экскурсию по дому, Жанна улыбалась и была счастлива планировать, где и какую мебель она расставит.

Мечты певицы не сбылись. Не стал этот дом, купленный в самый тяжелый момент жизни Жанны, счастливым семейным гнездышком и для ее сына.

Дом и участок земли в Истринском районе были приобретены более чем за 30 млн руб. Площадь особняка — 393 кв. м, а расположен он на участке в 30 соток. 1/2 недвижимости и участка принадлежала Дмитрию Шепелева и 1/2 Жанне Фриске. Доля певицы перешла в ранних долях трем ее наследникам.

МАШИНА

Наследники также получили документы на машиноместо и автомобиль Range Rover.

СЧЕТА

На личных счетах Жанны Фриске на момент ее смерти оставалась крупная сумма. Около полумиллиона долларов, или 32 млн руб. Данную информацию озвучивали в ходе судебного заседания. По некоторым данным, эта сумма была получена Жанной Фриске от продажи ее дома в Америке.

Напомним, что Дмитрий Шепелев делал заявление по решению суда: «В суде были представлены доказательства, что собранные благотворительные средства за несколько недель до смерти Жанны были сняты со счета ее матерью Ольгой Фриске. Очевидно, что за несколько дней невозможно потратить эти деньги на лечение уже безнадежно больного, умирающего человека. Как они были потрачены, мне неизвестно. Парадоксально, что суд никак не квалифицировал эти действия, не знаю, как назвать это — не иначе как воровство. Не понимаю. Главное, по моему мнению, Платон отвечать за это не должен».

P.S. Хочется надеяться, что остальной долг также будет возвращен в «Русфонд». Кроме того, на сайте благотворительной организации есть информация для людей, которые перечисляли деньги на лечение Жанны Фриске.

Кто хочет, сможет вернуть деньги, которые перечислил для помощи певице. Но получить можно 11,5 процентов от пожертвования.

Чтобы вернуть пожертвование, необходимо отправить заявку в фонд по электронной почте до 28 мая 2019 года.