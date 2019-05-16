Чем грозит семье Алсу афера с наруткой голосов в шоу «Голос. Дети»

Все-таки правы оказались те, кто предположил худшее: победа дочери Алсу была нечестной!

Такое бывает очень редко: деньги в случае с фальшивой победой Микеллы Абрамовой больше не играют роли — Первый канал официально объявил об аннулировании результатов конкурса «Голос. Дети».

Насколько нужно не верить в собственного ребенка, чтобы просто купить ей победу на конкурсе? Насколько нужно считать зрителей бессловесным стадом, не различающим ноты? На сей раз «пипл не схавал», афера не удалась, а аферистов разоблачили.

Замолчать ситуацию так и не удалось

Ранее прошла информация о том, что никаких кибератак, которые якобы могли спровоцировать накрутку голосов, выявлено не было. И семейство Абрамовых вздохнуло свободно. Но, как оказалось, это была лишь часть правды.

Действительно, не было ни вирусов, ни хакеров, ни ниндзя с инопланетянами. Была банальная автоматизированная отправка СМС в поддержку Микеллы.

Около трехсот телефонных номеров было выявлено, когда киберследователи Первого канала начали изучать результаты голосования. С этих трех сотен номеров пришло более восьми тысяч сообщений с номером, под которым выступала Микелла.

Чем грозит организаторам аферы их выходка

Осталось только узнать, чем грозит организаторам аферы их выходка? А точнее — правонарушение. Или, может быть, преступление? Что говорят по этому поводу юристы?

Корреспондент портала Teleprogramma.pro Екатерина Нестеренко побеседовала с Тимуром Маршани, адвокатом, юристом-международником, и вот что он нам рассказал.

— Вы следите за ситуацией, которая разворачивается вокруг скандала с накруткой голосов в пользу Микеллы Абрамовой? Как по-вашему, проведенное расследование себя оправдало?

— Аудит проводила компания, нанятая Первым каналом. Действительно было зафиксировано около трехсот анонимных номеров, которые хаотично отправляли звонки по номерам для голосования с целью искусственного повышения рейтингов. По результатам проверки было выяснено, что голосование не могло быть объективным.

Поэтому если это были боты, а не живые люди, которые принимали участие в голосовании по проекту «Голос. Дети», в этом случае, безусловно, итоги не могут быть признаны состоявшимися. Поэтому результаты финала конкурса аннулированы по результатам предварительной проверки, проведенной Первым каналом.

Окончательно можно будет сделать определенные выводы, только когда уже будет сформировано заключение аудиторов относительно исследования отправки сообщений с этих номеров. Тогда уже можно будет говорить о вполне объяснимых причинах, по которым результаты конкурса не могут быть названы состоявшимися.

Первая причина — фальсификация результатов звонков.

Вторая: подведение итогов не могло быть признано состоявшимся ввиду того, что это были не настоящие люди, звонившие с конкретных номеров, а боты, которые генерировали отправку сообщений.

И третья, самая важная, что это было сделано в отношении одного ребенка, с целью поднять именно его рейтинги.

— Чем грозит организаторам подобных действий разоблачение? Их можно привлечь к ответственности? Речь ведь идет о попытке циничного обмана миллионов людей и извлечении выгоды из этой ситуации!

— Имущественная ответственность будет лежать целиком и полностью на заказчике, который вполне очевиден. Это не может быть какой-то недоброжелатель, который просто решил Микелле Абрамовой помочь стать победительницей конкурса.

Поэтому вполне очевидно, кто является заказчиком, теперь только нужно доказать факт, а это будет очень сложно сделать.

Каналу был причинен значительный ущерб! Потому что убытки, которые были связаны с фальсификацией голосования, поставили под сомнение их репутацию. Первый канал поступил, безусловно, правильно, проведя расследование. В конкурсах должны честно побеждать талантливые, целеустремленные дети, к которым, по мнению Первого канала, Микелла Абрамова не относится.

— Можно ли доказать причастность определенных людей к этой ситуации с накруткой голосов?

— Доказать это практически невозможно. Хоть все понимают, что заказчиком выступало конкретное лицо, но отследить связь между заказом и исполнителем очень тяжело.

Человек мог использовать посредников, наемных сотрудников, сторонние организации для того, чтобы поднимать рейтинги своему ребенку. Но косвенное доказательство того, что человеком использовалось искусственное голосование, в котором были заинтересованы родители Микеллы, — оно очевидно.

Я не понимаю, почему никто об этом сейчас не говорит… Нет однозначных доказательств относительно заинтересованности родителей? Есть совершенно очевидные причины, по которым это могло быть сделано. «Ищи, кому выгодно, и я скажу тебе, кто виноват».

А кому выгодно — можно сделать неоднозначный вывод, ознакомившись с результатами голосования и предмета фальсификации, теперь уже подтвержденными специалистами, привлеченными к расследованию Первого канала.

Единственные, кому это выгодно, — это, безусловно, родители Микеллы Абрамовой. Никому больше не интересна была эта девочка с позиции выигрыша и получения таких рейтингов.

Но еще раз скажу: доказать прямую причастность родителей будет очень тяжело. Разве что удастся доказать связь между непосредственными исполнителями заказа, совершавшими данный подлог, и заказчиком.

— Как с точки зрения уголовного или административного права можно квалифицировать действия причастных к ситуации лиц? Какое наказание ждет виновных в случае их разоблачения?

— Только возмещение имущественного ущерба Первому каналу. О возмещении морального ущерба детям, которые стали жертвой аферы с накруткой голосов, речь не идет — ведь никто не знал, кто станет победителем.

Разве что выяснится, что из-за накрутки голосов Ержан был смещен с законного первого места — вот только тогда его представители смогут требовать возмещения морального вреда.

Но — уже с канала, так как организатором конкурса был канал. А вот канал уже может предъявить имущественные требования родителям Микеллы. Но это, повторюсь, при условии, если следствием будет доказана вина родителей в организации аферы.

Пока это сделать невозможно: нет убедительных доводов о наличии связи между злоумышленниками, использовавшими ботов для отправки сообщений на Первый канал, и непосредственными выгодоприобретателями, то есть родителями Микеллы.