Звездные истории Чем грозит семье Алсу афера с наруткой голосов в шоу «Голос. Дети»
Звездные истории

Чем грозит семье Алсу афера с наруткой голосов в шоу «Голос. Дети»

Анна Русич Екатерина Нестеренко

Все-таки правы оказались те, кто предположил худшее: победа дочери Алсу была нечестной!

Такое бывает очень редко: деньги в случае с фальшивой победой Микеллы Абрамовой больше не играют роли — Первый канал официально объявил об аннулировании результатов конкурса «Голос. Дети».

Насколько нужно не верить в собственного ребенка, чтобы просто купить ей победу на конкурсе? Насколько нужно считать зрителей бессловесным стадом, не различающим ноты? На сей раз «пипл не схавал», афера не удалась, а аферистов разоблачили.

Замолчать ситуацию так и не удалось

Ранее прошла информация о том, что никаких кибератак, которые якобы могли спровоцировать накрутку голосов, выявлено не было. И семейство Абрамовых вздохнуло свободно. Но, как оказалось, это была лишь часть правды.

Действительно, не было ни вирусов, ни хакеров, ни ниндзя с инопланетянами. Была банальная автоматизированная отправка СМС в поддержку Микеллы.

Около трехсот телефонных номеров было выявлено, когда киберследователи Первого канала начали изучать результаты голосования. С этих трех сотен номеров пришло более восьми тысяч сообщений с номером, под которым выступала Микелла.

Микелла Абрамова - победительница шоу "Голос. Дети". Фото: Первый канал
Микелла Абрамова — победительница шоу «Голос. Дети». Фото: Первый канал

Чем грозит организаторам аферы их выходка

Осталось только узнать, чем грозит организаторам аферы их выходка? А точнее — правонарушение. Или, может быть, преступление? Что говорят по этому поводу юристы?

Корреспондент портала Teleprogramma.pro Екатерина Нестеренко побеседовала с Тимуром Маршани, адвокатом, юристом-международником, и вот что он нам рассказал.

— Вы следите за ситуацией, которая разворачивается вокруг скандала с накруткой голосов в пользу Микеллы Абрамовой? Как по-вашему, проведенное расследование себя оправдало?

— Аудит проводила компания, нанятая Первым каналом. Действительно было зафиксировано около трехсот анонимных номеров, которые хаотично отправляли звонки по номерам для голосования с целью искусственного повышения рейтингов. По результатам проверки было выяснено, что голосование не могло быть объективным.

Поэтому если это были боты, а не живые люди, которые принимали участие в голосовании по проекту «Голос. Дети», в этом случае, безусловно, итоги не могут быть признаны состоявшимися. Поэтому результаты финала конкурса аннулированы по результатам предварительной проверки, проведенной Первым каналом.

Микелла Абрамова - победительница шоу "Голос. Дети". Фото: Первый канал
Микелла Абрамова — победительница шоу «Голос. Дети». Фото: Первый канал

Окончательно можно будет сделать определенные выводы, только когда уже будет сформировано заключение аудиторов относительно исследования отправки сообщений с этих номеров. Тогда уже можно будет говорить о вполне объяснимых причинах, по которым результаты конкурса не могут быть названы состоявшимися.

Первая причина — фальсификация результатов звонков.

Вторая: подведение итогов не могло быть признано состоявшимся ввиду того, что это были не настоящие люди, звонившие с конкретных номеров, а боты, которые генерировали отправку сообщений.

И третья, самая важная, что это было сделано в отношении одного ребенка, с целью поднять именно его рейтинги.

— Чем грозит организаторам подобных действий разоблачение? Их можно привлечь к ответственности? Речь ведь идет о попытке циничного обмана миллионов людей и извлечении выгоды из этой ситуации!

— Имущественная ответственность будет лежать целиком и полностью на заказчике, который вполне очевиден. Это не может быть какой-то недоброжелатель, который просто решил Микелле Абрамовой помочь стать победительницей конкурса.

Поэтому вполне очевидно, кто является заказчиком, теперь только нужно доказать факт, а это будет очень сложно сделать.

Каналу был причинен значительный ущерб! Потому что убытки, которые были связаны с фальсификацией голосования, поставили под сомнение их репутацию. Первый канал поступил, безусловно, правильно, проведя расследование. В конкурсах должны честно побеждать талантливые, целеустремленные дети, к которым, по мнению Первого канала, Микелла Абрамова не относится.

— Можно ли доказать причастность определенных людей к этой ситуации с накруткой голосов?

— Доказать это практически невозможно. Хоть все понимают, что заказчиком выступало конкретное лицо, но отследить связь между заказом и исполнителем очень тяжело.

Человек мог использовать посредников, наемных сотрудников, сторонние организации для того, чтобы поднимать рейтинги своему ребенку. Но косвенное доказательство того, что человеком использовалось искусственное голосование, в котором были заинтересованы родители Микеллы, — оно очевидно.

Я не понимаю, почему никто об этом сейчас не говорит… Нет однозначных доказательств относительно заинтересованности родителей? Есть совершенно очевидные причины, по которым это могло быть сделано. «Ищи, кому выгодно, и я скажу тебе, кто виноват».

А кому выгодно — можно сделать неоднозначный вывод, ознакомившись с результатами голосования и предмета фальсификации, теперь уже подтвержденными специалистами, привлеченными к расследованию Первого канала.

Единственные, кому это выгодно, — это, безусловно, родители Микеллы Абрамовой. Никому больше не интересна была эта девочка с позиции выигрыша и получения таких рейтингов.

Но еще раз скажу: доказать прямую причастность родителей будет очень тяжело. Разве что удастся доказать связь между непосредственными исполнителями заказа, совершавшими данный подлог, и заказчиком.

— Как с точки зрения уголовного или административного права можно квалифицировать действия причастных к ситуации лиц? Какое наказание ждет виновных в случае их разоблачения?

— Только возмещение имущественного ущерба Первому каналу. О возмещении морального ущерба детям, которые стали жертвой аферы с накруткой голосов, речь не идет — ведь никто не знал, кто станет победителем.

Разве что выяснится, что из-за накрутки голосов Ержан был смещен с законного первого места — вот только тогда его представители смогут требовать возмещения морального вреда.

Но — уже с канала, так как организатором конкурса был канал. А вот канал уже может предъявить имущественные требования родителям Микеллы. Но это, повторюсь, при условии, если следствием будет доказана вина родителей в организации аферы.

Пока это сделать невозможно: нет убедительных доводов о наличии связи между злоумышленниками, использовавшими ботов для отправки сообщений на Первый канал, и непосредственными выгодоприобретателями, то есть родителями Микеллы.

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ГолосДочь АлсуМикелла АбрамоваСкандал на шоу "Голос.Дети"Финал шоу «Голос.Дети»
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Чем грозит семье Алсу афера с наруткой голосов в шоу «Голос. Дети»
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