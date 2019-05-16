Ирина Слуцкая встретила свою любовь

Звездный редактор Teleprogramma.pro, ведущая шоу "Секрет на миллион" (НТВ). Лера еженедельно в рамках своей программы встречается со звездными гостями, делится с нами своими ощущениями от разговора и деталями съемочного процесса.

Лера Кудрявцева Звездный редактор Teleprogramma.pro, ведущая шоу "Секрет на миллион" (НТВ). Лера еженедельно в рамках своей программы встречается со звездными гостями, делится с нами своими ощущениями от разговора и деталями съемочного процесса.

Известная фигуристка, призер Олимпийских игр Ирина Слуцкая предпочитает не афишировать личную жизнь. И ей это удается: о том, что Ирина развелась и снова вышла замуж, знали единицы! Ирина стала гостьей программы «Секрет на миллион» на НТВ и откровенно рассказала о том, что разрушило ее первую семью и кому она отдала свое сердце, не побоявшись снова рискнуть…

Ирину обожает вся Россия, однако в девяностых годах, когда началась волна эмиграции, мы могли ее потерять: некоторые родственники Ирины уехали в Израиль на ПМЖ и звали Слуцкую с собой… Ей даже предлагали выступать за Израиль!

– Но мама сказала, что мы никуда не поедем, – вспоминает Ирина. – Я хорошо помню, как мы прощались с родней: я понимала, что они уезжали навсегда и обратного пути не будет… Это было очень тяжело и страшно.

Наша съемочная группа побывала в гостях у родственников Ирины и познакомилась со старшим братом Ирины Слуцкой Олегом, который живет в Израиле. Мужчина женат, воспитывает двоих сыновей и с теплом вспоминает детство, которое у них с Ириной было одно на двоих… Несмотря на то что брат и сестра живут в разных странах, они не забывают друг о друге и стараются ездить в гости.

Более заботливого и любящего родственника, чем Ирина, отыскать сложно. Однажды, много лет назад, она спасла от смерти собственную маму. Это случилось в феврале 2003 года, накануне соревнований. Ночью у женщины внезапно отказали обе почки.

Если бы Ирина не попросила тогда свою маму провести ночь с ней в гостинице и не оказалась вовремя рядом, не факт, что женщину бы успели спасти… Однако несмотря на то, что ситуация была критическая, Ирина продолжала соревноваться на льду.

– Я понимала, что, если откажусь от соревнований, мама этого себе никогда не простит, – объясняет фигуристка. – Она бы начала говорить, что сломала мне карьеру…

Первую пересадку почки женщине сделали через полтора года. Она оказалась неудачной. С тех пор мама Ирины пережила уже четыре пересадки почки, горстями пьет таблетки, но изо всех сил борется за жизнь.

Наталья и Эдуард Слуцкие, родители Ирины, пришли ко мне в студию и рассказали о том, как им повезло с дочерью. Очаровательная пара, кстати! И мама Ирины прекрасно выглядит, даже моложе своих лет!

Родители Ирины сделали все, чтобы их любимая девочка добилась успеха. И Ирина их не подвела, хотя часто платила за это и здоровьем, и красотой…

Ирина стирала ноги в кровь – в прямом смысле слова. Когда Ирине было 24 года, ее экстренно госпитализировали в институт Склифосовского. Врачи поставили диагноз – васкулит, или тяжелое воспаление сосудов. Ирине прописали гормональные препараты – с тех пор она пьет их постоянно.

– Я живу исключительно потому, что принимаю гормоны, – признается Слуцкая. – Если я брошу принимать гормональные препараты, это может закончиться плачевно.

От гормонов, как правило, люди быстро набирают вес, потому что гормоны провоцируют зверский аппетит. На первых порах Ирина себя не просто контролировала – она ограничивала себя вообще во всем, чтобы сильно не поправиться.

– Хочется не есть, хочется жрать, – рассказывает Ирина. – Я готовила бывшему мужу еду и роняла слезы в тарелку, потому что мне казалось, что если я съем тарелку супа, то на следующий день не войду ни в одну дверь…

Сейчас доза гормонов уже не такая большая, однако Ирина делает все, чтобы держать себя в форме и оставаться привлекательной женщиной. А как иначе, ведь она снова влюблена!

О том, что ее отношения с законным мужем исчерпали себя, знали только родные и близкие фигуристки. Ирина и Сергей прожили в браке 17 лет, однако Слуцкая не побоялась поставить точку.

– И я его любила, и он меня любил, – рассуждает Ирина. – Когда мы поженились, мне было двадцать, ему – двадцать семь, и это не было спонтанным решением.

Они познакомились в компании общих друзей, но лед между ними тронулся только спустя четыре года. Расписались и обвенчались они в один день, а потом переехали жить к родителям Ирины. Завершив спортивную карьеру, Ирина родила Сергею сына и дочь, но появление детей семью не спасло.

– Я очень благодарна Сергею, мы многое вместе прошли, у нас двое очаровательных детей, но, видимо, нам стало не по пути, – рассуждает Ирина. – Мне хотелось идти дальше, расти, а он как-то притормозил…

Сейчас бывшие супруги не общаются. Детям Сергей помогает, сын и дочь регулярно к нему приезжают, но привозит и отвозит их к отцу не Ирина, а ее водитель. Говорить бывшим супругам, к сожалению, не о чем.

И все же мне кажется, что Ирина и Сергей встретились и полюбили друг друга не случайно. У них родились прекрасные дети Артем и Варя, а ведь диагноз фигуристки мог поставить крест не только на ее спортивной карьере, но и на возможности стать мамой.

Рожать самостоятельно Ирине запретили, поэтому ей оба раза делали кесарево сечение. А детки получились замечательные! Очаровательная маленькая Варя пришла ко мне в студию и рассказала, что мечтает стать фигуристкой, как мама.

Уже почти год Ирина замужем за другим человеком. Познакомились они с Алексеем Гавыриным давно, и любви с первого взгляда не случилось. Они общались по рабочим вопросам, и постепенно между ними вспыхнуло чувство. Алексей доказал Ирине: он настоящий мужчина, на которого можно положиться.

– Он взял меня в охапку, и я больше не забиваю дома гвозди, не думаю, когда нужно менять резину, и не беспокоюсь о завтрашнем дне, – улыбается Ирина.

Близкие отношения начались далеко не сразу – Ирина разрешила поцеловать себя только спустя восемь месяцев после начала отношений.

– Да, я такая правильная, – смеется Ирина. – Я просто очень боялась упасть в этот омут и не вернуться. Я не могла расслабиться, довериться, отдаться, переступить через свой страх.

Мужчина сделал Ирине предложение в День влюбленных, 14 февраля. Подарил кольцо и сказал: “Я очень сильно тебя люблю, будь моей женой”.

Поженились они практически спонтанно, не предупредив никого, даже родителей. Просто пошли и расписались, не устраивая из своей свадьбы бал-маскарад, как любят многие звезды.

Алексей пришел ко мне в студию и признался, что жизнь со Слуцкой – это счастье, она прекрасная жена и мама.

Супруги пригласили нашу съемочную группу в гости. Ирина и Алексей живут на два дома: в будни остаются в загородном доме Ирины, а выходные проводят под Владимиром, где у Алексея есть шикарный дом.

Ирина Слуцкая говорила со мной очень откровенно, не рисовалась и не пыталась казаться идеальной. Она много смеялась и иронизировала над собой.

Однако, когда речь зашла о ее главной тайне, которая стоит один миллион рублей, Ирина вмиг стала серьезной. В конверте, который я протянула Ирине, была скрыта реальная причина, по которой она поставила крест на своей карьере фигуристки.

– Я не знала, что когда-то это может выйти в люди, – задумчиво сказала Ирина, прочитав вопрос. – Я считаю, что это должно умереть со мной.

Ирина сожгла злополучный конверт, и вместе с ним сгорела тайна, которая так мучает Слуцкую. Хочется верить, что однажды эта тайна перестанет причинять Слуцкой боль и станет просто воспоминанием.